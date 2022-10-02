Кто не должен получить повестку и что делать, если ее все-таки прислали — 5 полезных карточек
НГС собрал всё о том, кого могут призвать при частичной мобилизации и куда обращаться в случае ошибки
Жители Новосибирска рассказывают об ошибочно полученных повестках: в военкомат призвали медсестер без опыта, айтишника, который служил
1
Если ошибочно мобилизовали
В Новосибирской области у вас есть два варианта разобраться на месте. Первый — обратиться в отделение Народного фронта в НСО. Его сотрудники находятся на улице Серебренниковской, 2. Горячая линия:
Кроме того, вы можете обратиться на федеральные линии помощи в Комитет солдатских матерей, на горячую линию Минобороны и в Главную военную прокуратуру.
- Горячая линия по вопросам мобилизации: 122.
- Комитет солдатских матерей, горячая линия:
+7 953 772-11-01.
- Минобороны РФ, горячая линия:
8 800 100-77-07.
- Главная военная прокуратура, горячая линия:
(495) 693-64-17.
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2
Отсрочка для студентов
Отсрочка предусмотрена для:
- студентов, обучающихся очно по программам среднего профессионального образования;
- обучающихся по программам подготовки к высшему образованию (при условии, что вы проходите курс впервые, обучаетесь за счет бюджета и не более года);
- обучающихся очно по программам бакалавриата (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);
- обучающихся очно по программам специалитета (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);
- обучающихся очно по программам магистратуры (при отсутствии диплома магистра), поступивших на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.
Отсрочка также предоставляется обучающимся очно в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), в ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе). Чтобы получить отсрочку, нужна справка с места учебы, заверенная печатью и подписанная руководством учебного заведения.
Также важно помнить, что отсрочка сохраняется, если молодой человек взял академический отпуск, перевелся на другой факультет или в другое учебное заведение того же уровня и если он восстановился в том же учебном заведении (если только его не отчислили). Во всех случаях отсрочка сохраняется при условии, что срок, на который она была предоставлена, не увеличивается более чем на один год.
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3
Отсрочка для айтишников
В этот призыв отсрочку от армии получат IT-специалисты до 27 лет. Еще в марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Но есть несколько нюансов.
Во-первых, действие правил распространяется на специалистов с высшим образованием и годовым стажем.
Во-вторых, компании, которые хотели получить отсрочку для своих молодых специалистов, должны были сформировать их список за 50 дней до призыва (то есть не позднее
В-третьих, организация должна быть аккредитована.
27 сентября Минцифры назвало специальности, освобождающие от частичной мобилизации айтишников, специалистов связи и медиа.
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4
Отсрочка по состоянию здоровья
Если призывника признают временно не годным к военной службе, ему предоставят отсрочку сроком на один год. Далее нужно проходить повторное освидетельствование, по результатам которого отсрочку или продлят, или отменят. Среди заболеваний, по которым дают отсрочку, — эпилепсия, шизофрения, болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи, пародонтит, гидронефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь. Список довольно внушительный.
Чтобы получить отсрочку по состоянию здоровья, нужно подготовить документы:
- выписку из медкарты (с печатью, заверенной лечащим и главным врачами);
- данные о проведенных медицинских исследованиях с подписями и печатями;
- лист медосвидетельствования с указанной категорией годности к военной службе (за подписью и печатью врача-специалиста).
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5
Отсрочка по семейным обстоятельствам
На отсрочку по семейным обстоятельствам можно рассчитывать в следующих случаях:
- уход за близкими родственниками (отец, мать, жена, брат, сестра, усыновитель) при условии, что больше за ними некому ухаживать;
- опекунство или попечительство над родными несовершеннолетними братом или сестрой при отсутствии тех, кто должен их содержать по закону (родители, усыновители);
- призывник воспитывает ребенка без матери (отсрочка дается до наступления совершеннолетия ребенка);
- у призывника два и более детей (отсрочка дается до наступления совершеннолетия детей);
- у призывника ребенок-инвалид младше трех лет (отсрочка — пока ребенку не исполнится три года);
- у призывника есть ребенок и беременная жена, срок не менее 26 недель (отсрочка дается на срок до рождения ребенка, дальше — до совершеннолетия детей).
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