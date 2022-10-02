Кто не должен получить повестку и что делать, если ее все-таки прислали — 5 полезных карточек

Отсрочка предусмотрена для:



студентов, обучающихся очно по программам среднего профессионального образования;

обучающихся по программам подготовки к высшему образованию (при условии, что вы проходите курс впервые, обучаетесь за счет бюджета и не более года);

обучающихся очно по программам бакалавриата (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);

обучающихся очно по программам специалитета (при отсутствии дипломов бакалавра, специалиста или магистра);

обучающихся очно по программам магистратуры (при отсутствии диплома магистра), поступивших на обучение по программам магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.



Отсрочка также предоставляется обучающимся очно в аспирантуре, ординатуре (интернатуре), в ассистентуре-стажировке и на время защиты диссертации (но не более одного года после завершения обучения по соответствующей образовательной программе). Чтобы получить отсрочку, нужна справка с места учебы, заверенная печатью и подписанная руководством учебного заведения.



Также важно помнить, что отсрочка сохраняется, если молодой человек взял академический отпуск, перевелся на другой факультет или в другое учебное заведение того же уровня и если он восстановился в том же учебном заведении (если только его не отчислили). Во всех случаях отсрочка сохраняется при условии, что срок, на который она была предоставлена, не увеличивается более чем на один год.

