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Обзор

«Москвич» показал свои первые новые машины — что у них в салоне и сколько стоят

Предприятие уже получило на автомобили соответствующие сертификаты

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JAC JS4, 2022 год

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Столичный завод «Москвич» готовится выпускать две первые свои модели — пока это будут перелицованные китайские кроссоверы. Предприятие уже получило на эти машины соответствующие сертификаты и намерено запуститься в декабре. Что это за модели и сколько они будут стоить — подробнее в нашем материале.

Как ранее и предполагалось, первой продукцией возрожденной марки «Москвич» будут китайские кроссоверы фирмы JAC, а конкретно модель JAC JS4 и его электрическая версия. У нас они, соответственно, будут называться «Москвич 3» и «Москвич 3е». Предприятие получило на них специальные государственные документы — «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС).

Сегмент компактных кроссоверов

Сегмент компактных кроссоверов

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Напомним, что компания Renault, уходя с российского рынка, передала свои производственные мощности в Москве на баланс столичных властей. В итоге было решено возродить марку «Москвич» и в партнерстве с КАМАЗом наладить на этом заводе выпуск легковых автомобилей. Поначалу машины тут будут собирать методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, поставляемых из-за границы. Затем планируется наладить полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов.

Фрагмент документации на авто

Фрагмент документации на авто

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Первые два «Москвича» — по сути, это бейдж-инжиниринг — когда уже существующей модели присваивается другая торговая марка, меняются эмблемы и лого. В автоиндустрии такое существует давно, многие автогиганты выпускают машины в партнерстве друг с другом. А теперь подробнее обратимся к нашим «Москвичам».

Итак, «Москвич 3», он же JAC JS4, он же «Жак». Это компактный кроссовер длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм. Его колесная база 2620 мм, масса 1440 кг — по сути, это кроссовер уровня «Креты». В моторной гамме атмосферный 1,6-литровый двигатель на 109 л. с. и турбированный 1,5-литровый на 150 л. с. китайского производства. Коробки передач — китайская механика или бельгийский вариатор Punch. Привод только передний. Электрическая версия «Москвич 3е» оснащена синхронным китайским двигателем DY Power Technology мощностью 68 л. с. и батареей 55 кВт∙ч (номинальный запас хода — 410 км).

Это что касается внешнего вида и агрегатной базы, что же касается салона и оснащения, очевидно, они будут примерно схожи с уже продающимися кроссоверами JAC с рынка Китая. Давайте подробнее посмотрим на товарные экземпляры и узнаем, сколько они стоят.

Салон оснащенной версии

Салон оснащенной версии

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Большой экран мультимедиа

Большой экран мультимедиа

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Вот, к примеру, кроссовер с вариатором в предмаксимальной комплектации Intelligent — 6 подушек, литые диски на 17, сенсорная мультимедиа, климат, парктроник, камера заднего вида, тканевый салон, люк, система доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки. В целом вполне себе симпатичный салончик, а стоит такая машина 2 119 000 рублей.

Салон простой версии

Салон простой версии

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Сиденья второго ряда

Сиденья второго ряда

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А это версия бюджетней, с механикой. Здесь простая аудиосистема, 2 подушки, обычный кондиционер, ткань попроще. Цена такой машины до 2 млн рублей. Отметим, что китайские экземпляры поставляются сейчас по параллельному импорту, и ценники у дилеров могут отличаться.

Почитайте еще о новом китайском кроссовере Haval Dargo, который сам паркуется в тесном городе.

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