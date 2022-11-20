«Москвич» показал свои первые новые машины — что у них в салоне и сколько стоят

Столичный завод «Москвич» готовится выпускать две первые свои модели — пока это будут перелицованные китайские кроссоверы. Предприятие уже получило на эти машины соответствующие сертификаты и намерено запуститься в декабре. Что это за модели и сколько они будут стоить — подробнее в нашем материале.

Как ранее и предполагалось, первой продукцией возрожденной марки «Москвич» будут китайские кроссоверы фирмы JAC, а конкретно модель JAC JS4 и его электрическая версия. У нас они, соответственно, будут называться «Москвич 3» и «Москвич 3е». Предприятие получило на них специальные государственные документы — «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС).