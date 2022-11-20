«Москвич» показал свои первые новые машины — что у них в салоне и сколько стоят

Столичный завод «Москвич» готовится выпускать две первые свои модели — пока это будут перелицованные китайские кроссоверы. Предприятие уже получило на эти машины соответствующие сертификаты и намерено запуститься в декабре. Что это за модели и сколько они будут стоить — подробнее в нашем материале.
Как ранее и предполагалось, первой продукцией возрожденной марки «Москвич» будут китайские кроссоверы фирмы JAC, а конкретно модель JAC JS4 и его электрическая версия. У нас они, соответственно, будут называться «Москвич 3» и «Москвич 3е». Предприятие получило на них специальные государственные документы — «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС).
Напомним, что компания Renault, уходя с российского рынка, передала свои производственные мощности в Москве на баланс столичных властей. В итоге было решено возродить марку «Москвич» и в партнерстве с КАМАЗом наладить на этом заводе выпуск легковых автомобилей. Поначалу машины тут будут собирать методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, поставляемых из-за границы. Затем планируется наладить полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов.
Первые два «Москвича» — по сути, это бейдж-инжиниринг — когда уже существующей модели присваивается другая торговая марка, меняются эмблемы и лого. В автоиндустрии такое существует давно, многие автогиганты выпускают машины в партнерстве друг с другом. А теперь подробнее обратимся к нашим «Москвичам».
Итак, «Москвич 3», он же JAC JS4, он же «Жак». Это компактный кроссовер длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм. Его колесная база 2620 мм, масса 1440 кг — по сути, это кроссовер уровня «Креты». В моторной гамме атмосферный
Это что касается внешнего вида и агрегатной базы, что же касается салона и оснащения, очевидно, они будут примерно схожи с уже продающимися кроссоверами JAC с рынка Китая. Давайте подробнее посмотрим на товарные экземпляры и узнаем, сколько они стоят.
Вот, к примеру, кроссовер с вариатором в предмаксимальной комплектации Intelligent — 6 подушек, литые диски на 17, сенсорная мультимедиа, климат, парктроник, камера заднего вида, тканевый салон, люк, система доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки. В целом вполне себе симпатичный салончик, а стоит такая машина
А это версия бюджетней, с механикой. Здесь простая аудиосистема, 2 подушки, обычный кондиционер, ткань попроще. Цена такой машины до 2 млн рублей. Отметим, что китайские экземпляры поставляются сейчас по параллельному импорту, и ценники у дилеров могут отличаться.
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