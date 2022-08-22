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В Новосибирске показали самый новый китайский кроссовер Haval Dargo — он сам паркуется в тесном городе (узнаем цену)

Новейшая модель — кроссовер Haval Dargo 2022 года

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Haval Dargo 2022 года

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Продолжаем рассказывать о нашествии китайских автомобилей, сегодня у нас новейшая модель — кроссовер Haval Dargo. Немного брутальный, утилитарный, практичный, с неплохой проходимостью и на все случаи жизни — так можно кратко сказать о сути этого автомобиля. Давайте посмотрим на основные его достоинства и нюансы — рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Посмотрите сначала небольшое видео для общего представления об автомобиле.

Haval Dargo (предоставлен официальным дилером «Автолига») задуман производителем как сочетание качеств обычного городского кроссовера для семьи и внедорожника для более сложных условий с элементами брутальности. Именно поэтому у него такой экстерьер — элементы «квадратного» дизайна, прямые углы, мощные расширители арок, светодиодные ободки фар, как у «Гелендвагена».

Длина 4620 мм, ширина 1910 мм

Длина 4620 мм, ширина 1910 мм

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Dargo — автомобиль габаритов RAV4 или X-Trail, его длина 4620 миллиметров, ширина 1910 миллиметров, высота 1780 миллиметров, колесная база — 2738 миллиметров. Клиренс доведен до приличных 20 сантиметров, а короткие свесы обеспечивают хорошие углы въезда/съезда. В системе полного привода — муфта подключения задней оси.

Высота 1780 мм, колесная база 2738 мм

Высота 1780 мм, колесная база 2738 мм

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На наш рынок автомобиль поставляется с 2-литровым наддувным бензиновым двигателем о 192 «лошадях», роботом с двумя мокрыми сцеплениями, с передним или полным приводом. На выбор 4 уровня комплектаций.

Итак, какие же основные достоинства авто?

Утилитарность, функциональность

На авто установлены подножки

На авто установлены подножки

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Производитель хотел сделать максимально универсальный и практичный автомобиль, очевидно, что это у него неплохо получилось. Внедорожные характеристики тут сочетаются с широким набором опций для повседневной жизни — в максимальной версии тут у нас множество электронных помощников, новейшее мультимедиа с большим экраном, проекция на лобовое стекло, массаж и вентиляция сидений, панорамная крыша, функция прозрачного капота.

Большая ручка для пассажира

Большая ручка для пассажира

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Обратите внимание, как оформлен интерьер: тоже в брутальном стиле с прямыми гранями. Салон снабжен множеством ручек, за которые удобно держаться на тряском бездорожье — на передних и задних стойках, на передней панели.

Ниша для бутылок — с ремнем

Ниша для бутылок — с ремнем

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Множество кармашков, ящичков, полочек, удобные ниши для бутылок — всё это добавляет практичности и комфорта.

Хорошая проходимость

20 см клиренса и короткие свесы

20 см клиренса и короткие свесы

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Как мы уже говорили, в нашем распоряжении 20 сантиметров клиренса, короткие свесы, муфта в системе полного привода и несколько алгоритмов работы этой системы — в грязи, в песке, в снегу и так далее. Функция виртуального капота позволяет видеть вам в сложных условиях, что творится под передними колесами: картинка с камеры совмещается с контурами днища и колес. Посмотрите подробнее в нашем втором ролике, как это реализовано.

Запас тяги

Разгон до 100 км/ч за 10 секунд

Разгон до 100 км/ч за 10 секунд

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С тягой проблем нет ни при разгоне на шоссе, ни при штурме бездорожья — 2-литровый наддувной мотор выдает 320 Нм крутящего момента. Резкое вдавливание акселератора на шоссе дает автомобилю ощутимый пинок, а дозированные усилия на педали газа отзываются линейным и понятным ускорением. Связка мотора с роботом настроена неплохо, своевременные переключения вверх и вниз на 1–3 ступени в зависимости от усилия на акселераторе. Разве что иногда все-таки ощущается мини-пауза перед взлетом оборотов и рывком вперед. Первую сотню автомобиль набирает ровно за 10 секунд.

Ассистент движения задним ходом

Весьма полезная функция при использовании автомобиля в тесном мегаполисе. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда запарковаться впритирку еще как-то получается, а вот выехать потом задним ходом представляется весьма затруднительным делом. Dargo запоминает последние 50 метров пути и сам может преодолеть их в обратной последовательности — вам всего лишь надо контролировать педаль тормоза. На видео ниже мы паркуемся на тесной стоянке у автосалона, затем включаем ассистент — автомобиль сам крутит рулем и выезжает, смотрите.

Мультимедийная система

Картинка кругового обзора

Картинка кругового обзора

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Это самая последняя разработка Haval — мультимедийка с обширным функционалом, большим экраном, высокоточной графикой, системой кругового обзора. Обратите внимание, какая высокая детализация виртуального образа автомобиля на дороге в системе 360°.

А теперь поговорим о нюансах, к которым нужно присмотреться тщательнее.

Багажник

Объем багажника 371 литр

Объем багажника 371 литр

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По паспорту объем багажника 371 литр, и это не слишком много для среднеразмерного кроссовера. Дело в том, что значительную часть места съедают полноразмерное запасное колесо и просто бескрайние пенопластовые органайзеры, в которых уложен инструмент. И если убрать хотя бы эти органайзеры, места ощутимо прибавится. Да, и фиксатор полки подпола не помешал бы. Электропривод багажной двери имеется, это уже стандарт для подобного класса авто.

Эргономические моменты

Экран управления сиденьями

Экран управления сиденьями

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Технологичность и мода подвигают производителей делать минимум физических кнопок и закладывать всё управление в сенсорное мультимедиа. Вот и тут кнопок буквально по пальцам одной руки. К управлению климатом через экран мы уже привыкли, но зачем делать через экран управление электрическим поясничным подпором? Гораздо удобней настраивать подпор кнопкой в привычном месте на сиденье, где расположены все кнопки электропривода.

Или вот отпирание двери изнутри — ручку надо потянуть на себя два раза (сделано в целях безопасности). В большинстве машин реализовано привычное одинарное воздействие на ручку.

Материалы салона

Фрагмент интерьера

Фрагмент интерьера

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Нет, в целом салон сделан аккуратно и прилично. Но значительная часть пластиковых деталей — из жесткого материала, даже верх передней панели, который визуально стилизован под мягкую кожу с прострочкой. Или вот массивный наплыв дверной ручки из жесткого пластика на самом виду — почему бы не выполнить эту деталь из мягкого материала?

Цены

<nobr class="_">3 199 000</nobr> рублей — стартовая цена

3 199 000 рублей — стартовая цена

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Купить «китайца» задешево сейчас уже не получится, цены подтянулись к уровню известных производителей. Наш автомобиль в базе стоит 3 199 000 рублей — передний привод, задние датчики парковки, камера заднего вида, 6 подушек безопасности, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, климат, подогрев сидений, руля и лобового стекла, светодиодные фары, кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа, тканевый салон, мультимедиа.

А топовая версия обойдется в 3 749 000 рублей — адаптивный круиз, проекционный дисплей, ионизатор воздуха, сиденье водителя с массажем, система автоматического торможения, ассистент движения задним ходом.

Ранее мы тестировали кроссовер Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на рынке России, подробнее о нём читайте тут.

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