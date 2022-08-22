В Новосибирске показали самый новый китайский кроссовер Haval Dargo — он сам паркуется в тесном городе (узнаем цену)
Новейшая модель — кроссовер Haval Dargo 2022 года
Продолжаем рассказывать о нашествии китайских автомобилей, сегодня у нас новейшая модель — кроссовер Haval Dargo. Немного брутальный, утилитарный, практичный, с неплохой проходимостью и на все случаи жизни — так можно кратко сказать о сути этого автомобиля. Давайте посмотрим на основные его достоинства и нюансы — рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Посмотрите сначала небольшое видео для общего представления об автомобиле.
Haval Dargo (предоставлен официальным дилером «Автолига») задуман производителем как сочетание качеств обычного городского кроссовера для семьи и внедорожника для более сложных условий с элементами брутальности. Именно поэтому у него такой экстерьер — элементы «квадратного» дизайна, прямые углы, мощные расширители арок, светодиодные ободки фар, как у «Гелендвагена».
Dargo — автомобиль габаритов RAV4 или X-Trail, его длина 4620 миллиметров, ширина 1910 миллиметров, высота 1780 миллиметров, колесная база — 2738 миллиметров. Клиренс доведен до приличных 20 сантиметров, а короткие свесы обеспечивают хорошие углы въезда/съезда. В системе полного привода — муфта подключения задней оси.
На наш рынок автомобиль поставляется с 2-литровым наддувным бензиновым двигателем о 192 «лошадях», роботом с двумя мокрыми сцеплениями, с передним или полным приводом. На выбор 4 уровня комплектаций.
Итак, какие же основные достоинства авто?
Утилитарность, функциональность
Производитель хотел сделать максимально универсальный и практичный автомобиль, очевидно, что это у него неплохо получилось. Внедорожные характеристики тут сочетаются с широким набором опций для повседневной жизни — в максимальной версии тут у нас множество электронных помощников, новейшее мультимедиа с большим экраном, проекция на лобовое стекло, массаж и вентиляция сидений, панорамная крыша, функция прозрачного капота.
Обратите внимание, как оформлен интерьер: тоже в брутальном стиле с прямыми гранями. Салон снабжен множеством ручек, за которые удобно держаться на тряском бездорожье — на передних и задних стойках, на передней панели.
Множество кармашков, ящичков, полочек, удобные ниши для бутылок — всё это добавляет практичности и комфорта.
Хорошая проходимость
Как мы уже говорили, в нашем распоряжении 20 сантиметров клиренса, короткие свесы, муфта в системе полного привода и несколько алгоритмов работы этой системы — в грязи, в песке, в снегу и так далее. Функция виртуального капота позволяет видеть вам в сложных условиях, что творится под передними колесами: картинка с камеры совмещается с контурами днища и колес. Посмотрите подробнее в нашем втором ролике, как это реализовано.
Запас тяги
С тягой проблем нет ни при разгоне на шоссе, ни при штурме бездорожья — 2-литровый наддувной мотор выдает
Ассистент движения задним ходом
Весьма полезная функция при использовании автомобиля в тесном мегаполисе. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда запарковаться впритирку еще как-то получается, а вот выехать потом задним ходом представляется весьма затруднительным делом. Dargo запоминает последние 50 метров пути и сам может преодолеть их в обратной последовательности — вам всего лишь надо контролировать педаль тормоза. На видео ниже мы паркуемся на тесной стоянке у автосалона, затем включаем ассистент — автомобиль сам крутит рулем и выезжает, смотрите.
Мультимедийная система
Это самая последняя разработка Haval — мультимедийка с обширным функционалом, большим экраном, высокоточной графикой, системой кругового обзора. Обратите внимание, какая высокая детализация виртуального образа автомобиля на дороге в системе 360°.
А теперь поговорим о нюансах, к которым нужно присмотреться тщательнее.
Багажник
По паспорту объем багажника 371 литр, и это не слишком много для среднеразмерного кроссовера. Дело в том, что значительную часть места съедают полноразмерное запасное колесо и просто бескрайние пенопластовые органайзеры, в которых уложен инструмент. И если убрать хотя бы эти органайзеры, места ощутимо прибавится. Да, и фиксатор полки подпола не помешал бы. Электропривод багажной двери имеется, это уже стандарт для подобного класса авто.
Эргономические моменты
Технологичность и мода подвигают производителей делать минимум физических кнопок и закладывать всё управление в сенсорное мультимедиа. Вот и тут кнопок буквально по пальцам одной руки. К управлению климатом через экран мы уже привыкли, но зачем делать через экран управление электрическим поясничным подпором? Гораздо удобней настраивать подпор кнопкой в привычном месте на сиденье, где расположены все кнопки электропривода.
Или вот отпирание двери изнутри — ручку надо потянуть на себя два раза (сделано в целях безопасности). В большинстве машин реализовано привычное одинарное воздействие на ручку.
Материалы салона
Нет, в целом салон сделан аккуратно и прилично. Но значительная часть пластиковых деталей — из жесткого материала, даже верх передней панели, который визуально стилизован под мягкую кожу с прострочкой. Или вот массивный наплыв дверной ручки из жесткого пластика на самом виду — почему бы не выполнить эту деталь из мягкого материала?
Цены
Купить «китайца» задешево сейчас уже не получится, цены подтянулись к уровню известных производителей. Наш автомобиль в базе стоит
А топовая версия обойдется в
Ранее мы тестировали кроссовер Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на рынке России, подробнее о нём читайте тут.