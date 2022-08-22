В Новосибирске показали самый новый китайский кроссовер Haval Dargo — он сам паркуется в тесном городе (узнаем цену)

С тягой проблем нет ни при разгоне на шоссе, ни при штурме бездорожья — 2-литровый наддувной мотор выдает 320 Нм крутящего момента. Резкое вдавливание акселератора на шоссе дает автомобилю ощутимый пинок, а дозированные усилия на педали газа отзываются линейным и понятным ускорением. Связка мотора с роботом настроена неплохо, своевременные переключения вверх и вниз на 1–3 ступени в зависимости от усилия на акселераторе. Разве что иногда все-таки ощущается мини-пауза перед взлетом оборотов и рывком вперед. Первую сотню автомобиль набирает ровно за 10 секунд.

