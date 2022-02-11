После статьи НГС новосибирской пенсионерке, выживающей на 8,5 тысячи рублей в месяц, подарили ноутбук

На статью НГС о жизни пенсионерки Натальи, чей бюджет сводится к 8,5 тысячи рублей в месяц, откликнулся благотворитель. Управляющий партнер юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов подарил женщине ноутбук.
— Я очень благодарна, что у меня появился компьютер. Для меня это большое дело. Сегодня я говорю: «Спасибо» не только от себя, но и от «Центра устной истории» (проект музея Новосибирска, в котором участвует Наталья. — Прим. ред). Я ведь пишу истории ветеранов войны, уже стареньких пенсионеров, которые рассказывают о своей жизни. На телефоне мне, конечно, было тяжело писать. А ходить в библиотеки неудобно. Пока сориентируешься, как и что, плюс не все библиотеки разрешают флешки вставлять, — сообщила Наталья.
Несколько лет назад она осталась без ноутбука, и это, как говорит женщина, серьезно осложнило ее жизнь, поскольку на пенсии она занялась сбором и публикацией рассказов. По ее словам, сейчас она работает над проектом, который может быть полезен тем, кто интересуется историей. Женщина записывает истории первомайских ветеранов, среди которых есть ветераны войны, почетные деятели культуры и строители, участвовавшие в становлении района.
— Я настолько счастлива, что я могу сейчас написать, распечатать, показать, что всё это было не зря. Все мои беседы с ветеранами, диктофонные записи, — добавила она.
Напомним, в конце января 66-летняя Наталья рассказала НГС, что представляет собой жизнь человека после ухода на пенсию. В «нулевые» она работала генеральным директором строительного холдинга и имела стабильный высокий доход, а сейчас на пенсии вынуждена серьезно экономить — половину ее 17-тысячной пенсии съедает кредит. О том, как она ужимается в расходах и не позволяет себе сидеть на месте, — в этом материале.