После статьи НГС новосибирской пенсионерке, выживающей на 8,5 тысячи рублей в месяц, подарили ноутбук

Несколько лет назад она осталась без ноутбука, и это, как говорит женщина, серьезно осложнило ее жизнь, поскольку на пенсии она занялась сбором и публикацией рассказов. По ее словам, сейчас она работает над проектом, который может быть полезен тем, кто интересуется историей. Женщина записывает истории первомайских ветеранов, среди которых есть ветераны войны, почетные деятели культуры и строители, участвовавшие в становлении района.



— Я настолько счастлива, что я могу сейчас написать, распечатать, показать, что всё это было не зря. Все мои беседы с ветеранами, диктофонные записи, — добавила она.



Напомним, в конце января 66-летняя Наталья рассказала НГС, что представляет собой жизнь человека после ухода на пенсию. В «нулевые» она работала генеральным директором строительного холдинга и имела стабильный высокий доход, а сейчас на пенсии вынуждена серьезно экономить — половину ее 17-тысячной пенсии съедает кредит. О том, как она ужимается в расходах и не позволяет себе сидеть на месте, — в этом материале.

