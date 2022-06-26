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Новосибирск: тогда и сейчасЛетопись

В архиве нашли необычные фотоальбомы о Новосибирске 60-х — изучаем старые снимки и сравниваем с современными видами

В альбомах есть фотошоп, пропавшие памятники вождям и таинственно исчезнувший генсек

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Фотоальбомы о Новосибирске, найденные в архиве филиала Городского центра истории новосибирской книги имени <nobr class="_">Н. П. Литвинова</nobr>, отличаются суперобложками и фотографиями с Хрущевым внутри

Фотоальбомы о Новосибирске, найденные в архиве филиала Городского центра истории новосибирской книги имени Н. П. Литвинова, отличаются суперобложками и фотографиями с Хрущевым внутри

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Новосибирские архивы с документами наверняка хранят еще немало загадок, связанных с молодым городом. Одну из необъяснимых пока историй обнаружили сотрудники ГЦИНК им. Н. П. Литвинова при разборе библиотечных запасников: они нашли два, казалось бы, одинаковых альбома с видами Новосибирска 1960-х годов. Но одинаковыми альбомы были только на первый взгляд. Внутри оказалось принципиальное отличие: одно издание было с фотографией главы СССР Никиты Хрущева, второе — без нее. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался с книжной загадкой и заодно сравнил известные городские виды шестидесятилетней давности с нынешними.

В филиале Городского центра истории новосибирской книги имени Н. П. Литвинова на улице Ленина, 32 при разборке библиотечных архивов обнаружили два интересных альбома с фотографиями Новосибирска 1960-х годов. Изданы альбомы Новосибирским книжным издательством в 1962 году.

На первый взгляд, казалось бы, эти издания ничем, кроме бумажных суперобложек, не отличались: на одном она была разноцветная с нарисованным веселеньким Новосибирском, на втором — мрачная черно-белая с фотографией Красного проспекта.

Выходные данные тоже идентичны: тираж — 35 тысяч экземпляров, дата сдачи в набор — 8 декабря 1960 года, дата подписания к печати — 28 марта 1962 года; и у первого, и у второго альбома одно и то же.

В обоих фотоальбомах в самом начале размещено изображение типичного для того времени новосибирца. В библиотеке сохранился и оригинал этого снимка

В обоих фотоальбомах в самом начале размещено изображение типичного для того времени новосибирца. В библиотеке сохранился и оригинал этого снимка

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Отличаются альбомы наличием/отсутствием фотографий с Никитой Сергеевичем Хрущевым. В альбоме с цветной суперобложкой фотография с визита Хрущева в Новосибирск в ноябре 1961 года расположена на титульном листе

Отличаются альбомы наличием/отсутствием фотографий с Никитой Сергеевичем Хрущевым. В альбоме с цветной суперобложкой фотография с визита Хрущева в Новосибирск в ноябре 1961 года расположена на титульном листе

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В середине «цветного» альбома есть еще одна фотография с главой СССР, а в «черно-белом» на этом месте расположен вид Института гидродинамики

В середине «цветного» альбома есть еще одна фотография с главой СССР, а в «черно-белом» на этом месте расположен вид Института гидродинамики

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Внимательные сотрудники нашли серьезные отличия внутри фотоальбомов. В одном на титульном листе была размещена фотография первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева с подписью о том, что сделан снимок в ноябре 1961 года, когда глава СССР был в Новосибирске. Еще одна фотография руководителя советского государства с новосибирского визита была внутри альбома. А во втором фотоальбоме этих фотографий не было: титульный лист — пустой, а внутри альбома Хрущев заменен на фото Института гидродинамики. Автором фотографий указан И. Н. Малюков.

Вид на здание областной администрации. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Вид на здание областной администрации. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Вид на здание правительства региона в 2022 году

Вид на здание правительства региона в 2022 году

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Красный проспект, старое здание кинотеатра имени Владимира Маяковского. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Красный проспект, старое здание кинотеатра имени Владимира Маяковского. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Красный проспект, то же место, но уже без здания кинотеатра. 2022 год

Красный проспект, то же место, но уже без здания кинотеатра. 2022 год

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Фонтан в Первомайском сквере. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Фонтан в Первомайском сквере. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Он же в 2022 году

Он же в 2022 году

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— Здесь все выходные данные одинаковые: полностью совпадает тираж, когда сдано в набор, когда подписано к печати. Главное визуальное различие — разные суперобложки. А когда открываешь и начинаешь сравнивать, сразу бросается в глаза, что в одном альбоме на титульном листе есть Хрущев, а в другом — нет. Мы знали, что у альбома есть второй вариант: ходила легенда, что есть экземпляр, где Хрущев заменен на фотографию счастливого молодого новосибирца, — рассказала корреспонденту НГС заведующая филиалом Городского центра истории новосибирской книги имени Н. П. Литвинова Дарья Судакова.

Дарья заметила, что издание в серой суперобложке (без Хрущева внутри) часто встречается в продаже среди старых книг и у коллекционеров. А вот издание с главой государства до сих пор сотрудникам библиотеки не попадалось.

Красный проспект, здание типографии. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Красный проспект, здание типографии. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Красный проспект. В здании бывшей типографии сейчас расположились бары. 2022 год

Красный проспект. В здании бывшей типографии сейчас расположились бары. 2022 год

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Театр «Красный факел». Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Театр «Красный факел». Конец 1950-х — начало 1960-х

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Тот же ракурс. 2022 год

Тот же ракурс. 2022 год

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Дом Ленина. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Дом Ленина. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Малый зал филармонии (Дом Ленина). 2022 год

Малый зал филармонии (Дом Ленина). 2022 год

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— Текст к фотографиям, кстати, написан Ильей Паниковым — известным новосибирским поэтом. Такие художественные подписи получились. И я еще слышал про альбом, что якобы была такая установка — побольше облаков и деревьев, — сообщил менеджер по проектам ГЦИНК им. Н. П. Литвинова Андрей Жданов.

Кинотеатр «Победа». Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Кинотеатр «Победа». Конец 1950-х — начало 1960-х

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Кинотеатр «Победа». 2022 год

Кинотеатр «Победа». 2022 год

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— В интернете в основном всегда предлагается купить вот этот альбом [без Хрущева]. Есть даже небольшая заметка из «Советской Сибири» за январь 1963 года, где говорится, что поступил в продажу фотоальбом в суперобложке именно с видом Красного проспекта, который без Хрущева. А второй, возможно, в продажу и не поступал, — заметила Дарья Судакова.

В ГЦИНК предположили: альбом с «мрачной» обложкой без Хрущева был заменой и вышел следом за альбомом с «веселой» обложкой и Хрущевым внутри. Но почему первый секретарь ЦК КПСС, развенчавший культ личности Сталина и руководивший страной до 14 октября 1964 года, мог впасть в немилость в 1962 году?

Арка напротив здания с надписью «Аэрофлот». Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Арка напротив здания с надписью «Аэрофлот». Конец 1950-х — начало 1960-х

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Сейчас эта арка — магазин колготок и купальников Calzedonia. 2022 год

Сейчас эта арка — магазин колготок и купальников Calzedonia. 2022 год

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Сквер героев революции. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Сквер героев революции. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Сквер героев революции. 2022 год

Сквер героев революции. 2022 год

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Эксперты по истории Новосибирска считали иначе. Общая версия — главу государства не вырезали, а наоборот, вставили в начавший издаваться фотоальбом. Потому что изначально, когда в 1960 году издание подписали к печати, того самого визита Хрущева в Новосибирск еще не было, и появиться в альбоме фотография, датированная 1961 годом, могла только позже.

Театральная касса «Красного факела». Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Театральная касса «Красного факела». Конец 1950-х — начало 1960-х

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То же место спустя примерно 60 лет. 2022 год

То же место спустя примерно 60 лет. 2022 год

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Краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о четырех визитах Хрущева в Новосибирск.

— Хрущев был в Новосибирске в 1956 и 1959 годах и дважды в 1961 году. Но про огромный митинг в 1956 году мало кто вспоминает, а это было грандиозное событие. 24 июля на новом тогда стадионе СКА собрали 150 тысяч новосибирцев — это сравнимо с митингом в День Победы 9 мая 1945 года! Никита Сергеевич приехал после завершения совещания работников сельского хозяйства Сибири и говорил мало. Но «с большим вниманием участники митинга слушали выступление первого секретаря ЦК КПСС товарища Н. С. Хрущева. Его яркая и глубокая речь неоднократно прерывалась бурными аплодисментами и возгласами одобрения», — описал краевед визиты главы СССР в Новосибирск.

Комплекс «Динамо» и городская администрация (слева на заднем плане). Идет ремонт Красного проспекта. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Комплекс «Динамо» и городская администрация (слева на заднем плане). Идет ремонт Красного проспекта. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Здание комплекса «Динамо» и мэрия (там же — слева на заднем плане), Красный проспект. 2022 год

Здание комплекса «Динамо» и мэрия (там же — слева на заднем плане), Красный проспект. 2022 год

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Голодяев пояснил, что такое же совещание, куда опять приехал Хрущев, проходило и в ноябре 1961 года.

— Но тогда трудящихся собирать на стали: холодно; обошлись цветами при встрече. Это было как раз сразу после разоблачительного XXII съезда КПСС (после этого съезда тело Сталина вынесли из мавзолея. — Прим. ред.), и к приезду главы город оперативно зачищали от памятников Сталину, его проспекта и площади. Ну а Никита Сергеевич говорил всё про то же: «Нам важно, чтобы каждый советский человек знал свое место в строю, чтобы он с глубоким сознанием своего долга отдавал строительству коммунизма свои силы, энергию, ум, талант, весь жар своего сердца». Всё как всегда, — иронизирует Константин Голодяев.

Вид на здание городской администрации (слева за газетным киоском) и здание Дома Ленина (справа). Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Вид на здание городской администрации (слева за газетным киоском) и здание Дома Ленина (справа). Конец 1950-х — начало 1960-х

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Вид на мэрию (слева) и малый зал филармонии (справа). Ни газетного киоска, ни очереди за прессой. 2022 год

Вид на мэрию (слева) и малый зал филармонии (справа). Ни газетного киоска, ни очереди за прессой. 2022 год

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— Я работал в типографиях и думаю, что могло прийти указание о включении фотографий и просто первую часть тиража отпечатали без фотографий Хрущева, а следующую — уже с добавлением. При этом это одна и та же книжка с одними и теми же выходными данными, потому что один заказ и так далее. Это единственная логичная версия, которую я могу представить. У Хрущева карьера в 1962 году была в самом разгаре, — заметил писатель Игорь Маранин, написавший не одну книгу про Новосибирск.

Вид с улицы Свердлова на административное здание. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Вид с улицы Свердлова на административное здание. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Вид с улицы Свердлова на Художественный музей. 2022 год

Вид с улицы Свердлова на Художественный музей. 2022 год

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Такой же версии придерживается и директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов.

— Думаю, оригинал — там, где было без Хрущева, просто потом они (издатели. — Прим. ред.) поняли, что альбом надо кому-то дарить, и вставили Хрущева в какую-нибудь допечатку. Даже так: когда начали печатать, увидели, что Хрущева нет, а тут еще был такой визит [в Академгородок], и кто-то принял волевое решение, что надо срочно эти страницы заменить. Я бы тоже, наверное, подумал, что вымарали Хрущева, если бы это был 1965 год. В нашей традиции — вымарать, но в нашей же традиции и навсегда утратить, а потом догонять, — экспрессивно выразился директор краеведческого музея.

Оперный театр. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Оперный театр. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Оперный театр — теперь НОВАТ. 2022 год

Оперный театр — теперь НОВАТ. 2022 год

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СЮЖЕТ

Новосибирск: тогда и сейчасНовосибирск: тогда и сейчас

Помимо загадки с Хрущевым, в альбомах был обнаружен и еще один забавный фотофакт — можно сказать, фотошоп того времени. Один из снимков с детьми на пляже на фоне моста через Обь, как выяснилось, был смонтирован. Оригиналы опубликованных фотографий были обнаружены в тех же архивах, и оригинал этой фотографии был как раз приготовлен к монтажу. Возможно, что и красивые облака на разных фотографиях этого издания тоже были сняты отдельно, а потом «прифотошоплены».

Фотошоп <nobr class="_">1950-х</nobr>: вверху фото с добавленным мостом через Обь, внизу — оригинал фото с обрезанным фоном за отдыхающими на пляже

Фотошоп 1950-х: вверху фото с добавленным мостом через Обь, внизу — оригинал фото с обрезанным фоном за отдыхающими на пляже

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Улица Ленина, вид на Оперный театр. Конец <nobr class="_">1950-х</nobr> — начало <nobr class="_">1960-х</nobr>

Улица Ленина, вид на Оперный театр. Конец 1950-х — начало 1960-х

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Улица Ленина, вид на Оперный театр — почти не изменился. 2022 год

Улица Ленина, вид на Оперный театр — почти не изменился. 2022 год

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В 2015 году НГС показал пятнадцать кардинально изменившихся городских мест Новосибирска.

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