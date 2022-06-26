В архиве нашли необычные фотоальбомы о Новосибирске
60-х — изучаем старые снимки и сравниваем с современными видами
В альбомах есть фотошоп, пропавшие памятники вождям и таинственно исчезнувший генсек
Новосибирские архивы с документами наверняка хранят еще немало загадок, связанных с молодым городом. Одну из необъяснимых пока историй обнаружили сотрудники ГЦИНК им.
В филиале Городского центра истории новосибирской книги имени
На первый взгляд, казалось бы, эти издания ничем, кроме бумажных суперобложек, не отличались: на одном она была разноцветная с нарисованным веселеньким Новосибирском, на втором — мрачная черно-белая с фотографией Красного проспекта.
Выходные данные тоже идентичны: тираж — 35 тысяч экземпляров, дата сдачи в набор — 8 декабря 1960 года, дата подписания к печати — 28 марта 1962 года; и у первого, и у второго альбома одно и то же.
Внимательные сотрудники нашли серьезные отличия внутри фотоальбомов. В одном на титульном листе была размещена фотография первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева с подписью о том, что сделан снимок в ноябре 1961 года, когда глава СССР был в Новосибирске. Еще одна фотография руководителя советского государства с новосибирского визита была внутри альбома. А во втором фотоальбоме этих фотографий не было: титульный лист — пустой, а внутри альбома Хрущев заменен на фото Института гидродинамики. Автором фотографий указан
— Здесь все выходные данные одинаковые: полностью совпадает тираж, когда сдано в набор, когда подписано к печати. Главное визуальное различие — разные суперобложки. А когда открываешь и начинаешь сравнивать, сразу бросается в глаза, что в одном альбоме на титульном листе есть Хрущев, а в другом — нет. Мы знали, что у альбома есть второй вариант: ходила легенда, что есть экземпляр, где Хрущев заменен на фотографию счастливого молодого новосибирца, — рассказала корреспонденту НГС заведующая филиалом Городского центра истории новосибирской книги имени
Дарья заметила, что издание в серой суперобложке (без Хрущева внутри) часто встречается в продаже среди старых книг и у коллекционеров. А вот издание с главой государства до сих пор сотрудникам библиотеки не попадалось.
— Текст к фотографиям, кстати, написан Ильей Паниковым — известным новосибирским поэтом. Такие художественные подписи получились. И я еще слышал про альбом, что якобы была такая установка — побольше облаков и деревьев, — сообщил менеджер по проектам ГЦИНК им.
— В интернете в основном всегда предлагается купить вот этот альбом [без Хрущева]. Есть даже небольшая заметка из «Советской Сибири» за январь 1963 года, где говорится, что поступил в продажу фотоальбом в суперобложке именно с видом Красного проспекта, который без Хрущева. А второй, возможно, в продажу и не поступал, — заметила Дарья Судакова.
В ГЦИНК предположили: альбом с «мрачной» обложкой без Хрущева был заменой и вышел следом за альбомом с «веселой» обложкой и Хрущевым внутри. Но почему первый секретарь ЦК КПСС, развенчавший культ личности Сталина и руководивший страной до 14 октября 1964 года, мог впасть в немилость в 1962 году?
Эксперты по истории Новосибирска считали иначе. Общая версия — главу государства не вырезали, а наоборот, вставили в начавший издаваться фотоальбом. Потому что изначально, когда в 1960 году издание подписали к печати, того самого визита Хрущева в Новосибирск еще не было, и появиться в альбоме фотография, датированная 1961 годом, могла только позже.
Краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает о четырех визитах Хрущева в Новосибирск.
— Хрущев был в Новосибирске в 1956 и 1959 годах и дважды в 1961 году. Но про огромный митинг в 1956 году мало кто вспоминает, а это было грандиозное событие. 24 июля на новом тогда стадионе СКА собрали 150 тысяч новосибирцев — это сравнимо с митингом в День Победы 9 мая 1945 года! Никита Сергеевич приехал после завершения совещания работников сельского хозяйства Сибири и говорил мало. Но «с большим вниманием участники митинга слушали выступление первого секретаря ЦК КПСС товарища
Голодяев пояснил, что такое же совещание, куда опять приехал Хрущев, проходило и в ноябре 1961 года.
— Но тогда трудящихся собирать на стали: холодно; обошлись цветами при встрече. Это было как раз сразу после разоблачительного
— Я работал в типографиях и думаю, что могло прийти указание о включении фотографий и просто первую часть тиража отпечатали без фотографий Хрущева, а следующую — уже с добавлением. При этом это одна и та же книжка с одними и теми же выходными данными, потому что один заказ и так далее. Это единственная логичная версия, которую я могу представить. У Хрущева карьера в 1962 году была в самом разгаре, — заметил писатель Игорь Маранин, написавший не одну книгу про Новосибирск.
Такой же версии придерживается и директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов.
— Думаю, оригинал — там, где было без Хрущева, просто потом они (издатели. — Прим. ред.) поняли, что альбом надо кому-то дарить, и вставили Хрущева в какую-нибудь допечатку. Даже так: когда начали печатать, увидели, что Хрущева нет, а тут еще был такой визит [в Академгородок], и кто-то принял волевое решение, что надо срочно эти страницы заменить. Я бы тоже, наверное, подумал, что вымарали Хрущева, если бы это был 1965 год. В нашей традиции — вымарать, но в нашей же традиции и навсегда утратить, а потом догонять, — экспрессивно выразился директор краеведческого музея.
Помимо загадки с Хрущевым, в альбомах был обнаружен и еще один забавный фотофакт — можно сказать, фотошоп того времени. Один из снимков с детьми на пляже на фоне моста через Обь, как выяснилось, был смонтирован. Оригиналы опубликованных фотографий были обнаружены в тех же архивах, и оригинал этой фотографии был как раз приготовлен к монтажу. Возможно, что и красивые облака на разных фотографиях этого издания тоже были сняты отдельно, а потом «прифотошоплены».
В 2015 году НГС показал пятнадцать кардинально изменившихся городских мест Новосибирска.