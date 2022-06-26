В архиве нашли необычные фотоальбомы о Новосибирске 60-х — изучаем старые снимки и сравниваем с современными видами

В филиале Городского центра истории новосибирской книги имени Н. П. Литвинова на улице Ленина, 32 при разборке библиотечных архивов обнаружили два интересных альбома с фотографиями Новосибирска 1960-х годов. Изданы альбомы Новосибирским книжным издательством в 1962 году.

На первый взгляд, казалось бы, эти издания ничем, кроме бумажных суперобложек, не отличались: на одном она была разноцветная с нарисованным веселеньким Новосибирском, на втором — мрачная черно-белая с фотографией Красного проспекта.