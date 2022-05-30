«Как мы будем это решать — по понятиям или по законам?»: как власти собираются бороться с наружной рекламой

Сегодня, 30 мая, в зале Горсовета Новосибирска обсудили главные проблемы города в сфере наружной рекламы. К депутатам профильной комиссии на круглый стол пришли общественники, чиновники мэрии и представители науки. Какие претензии к рекламе предъявили присутствующие и как решили их устранять — в материале журналистки НГС Елизаветы Шаталовой.
«Время таких конструкций уже ушло»
Председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский в начале совещания отметил, что горсовет и общественники долго шли к такому виду обсуждения рекламы. До этого вопрос неоднократно поднимался и на совещаниях в горсовете, и на встречах с общественниками.
— По поводу внешнего архитектурного облика нашего города постоянно возникают обращения, которые связаны с размещением рекламных конструкций. Необходимо отметить, что эти замечания, они обоснованы. Анализ рынка свидетельствует, что в настоящее время назрела потребность в разработке нового архитектурного вида города с учетом сложившегося облика города, — начал заседание председатель комиссии Андрей Любавский.
Затем слово взял Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика Новосибирска. Он начал с того, что было сделано в этом направлении в прошлом году. В департаменте, например, начали избавляться от так называемых «матрешек».
— Их в крупных городах уже практически нет. Это когда под конструкцией одного размера стоит конструкция чуть меньше, а потом еще чуть меньше, — объяснил неясный термин Хорошунов.
Также в городе начали убирать рекламные щиты, которые стояли вплотную к жилым зданиям. Например, рекламную арку на Красном проспекте, несколько щитов на Вокзальной магистрали, очищен въезд на площадь Маркса.
— Отдельный момент — это, конечно, большие конструкции 5 на 15 метров. Мы понимаем, что в жилой застройке их быть не должно. Они большие, их сложно убирать, и те операторы, которые пошли на это — они с уважением относятся к этому городу. И они понимают, что время таких конструкций уже ушло, — отметил Олег Хорошунов.
Многие операторы, по словам чиновника, самостоятельно убрали конструкции и пошли навстречу департаменту, расторгнув договор.
«Тот самый случай, когда честь важнее»
Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багрова в своем докладе отметила, что в университете перестали давать студентам задания рисовать улицы города, так как многие из них перекрыты рекламой.
— Наши выпускники, лучшие студенты, уезжали и бросали через плечо фразу: «Этот город равнодушен к эстетике. Своим внешним видом он унижает горожан. И архитекторам здесь делать нечего», — вспомнила Наталья Багрова.
Также в своем докладе она разрушила несколько мифов, которые связаны с наружной рекламой. В первую очередь это миф об экономической выгоде такого предложения. По словам ректора НГУАДИ, из-за рекламного шума город теряет деньги на развитии туризма и инвестиций.
— Обилие рекламы воспринимается как реальный мусор и ассоциируется с трущобами. Рекламная тишина — это ключевая метафора для создания эффекта роскоши, инклюзивности и, главное, уважения и гостеприимности, — отметила ректор.
Помимо этого, Наталья Багрова уточнила, что идея всеохватности наружной рекламы также является мифом. Более того, рекламные щиты плохо влияют на психику человека, ссылается она на исследование нейробиологов.
— Наружная реклама опасна. Она рассчитана вывести человека из внутреннего равновесия, поскольку основная ее цель — привлечь внимание. Это могут быть шокирующие надписи, агрессивная подсветка, мерцания и яркие цвета, — заявила Багрова, отметив, что крупные компании начинают это осознавать, отказываясь от наружки.
Багрова от лица архитекторов и науки предложила очистить город от старых рекламных конструкций, а новые согласовывать в плане грамотности, шрифтов и цветов, гармонично сочетая их с элементами фасадов. Высота рекламных щитов, по мнению ректора вуза, не должна быть выше 2–2,5 метра — чем выше конструкция, тем хуже она воспринимается. Также она предложила запретить в принципе конструкции больше 6–8 метров, а в парках и исторических зонах — вообще всю рекламу.
— Мы предлагаем уменьшить транспортную рекламу, так как она влияет на безопасность движения. Принципы городской эстетики поставить выше, чем коммерческую выгоду. Это тот самый случай, когда честь дороже, — подвела итог Наталья Багрова.
Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов после доклада Багровой отметил, что в городе был принят единый архитектурный регламент.
— Много конструкций было уже убрано. Но то, что сделано, недостаточно. Мы должны обратно возвращаться к разговору о создании схемы и концепции. И во главу угла поставить интересы горожан, — отметил представитель руководства мэрии.
Представителя движения по защите бизнеса «Опора России» Игоря Салова зацепило в докладе заявление представителя науки о том, что рекламные конструкции у памятников архитектуры нужно демонтировать. Он убежден, что их и так убирают в соответствии с федеральным законам.
— Реклама негативно влияет на облик города, и с этим сложно поспорить. Но как мы будем это решать — по понятиям или по законам? Только у меня вопрос: а точечная застройка позитивно влияет? А безобразно деградирующий общественный транспорт позитивно? Здесь, конечно, задача власти это правильно регулировать, — задал вопрос в зал Игорь Салов.
Сколько Новосибирск зарабатывает на рекламе
Представитель «Опоры России» предложил определиться с принципами внесения рекламы в схемы.
Следующий виток обсуждения касался денег — сколько Новосибирск зарабатывает на наружке и насколько этого много для города-миллионника. Благодаря данным мэрии выяснилось, что столица Сибири получает с рекламы почти в 2 раза меньше, чем Екатеринбург или Нижний Новгород. Хотя в том же Нижнем Новгороде рекламы, по ощущениям Олега Хоршунова, ее почти в 3 раза меньше.
— Это именно то, что во всех городах действуют ценовые аукционы и нет внеконкурсных договоров. У нас основная сеть отыграна в 2017 году. Мы сейчас аукционы играем сильно выше. У нас в 4–5 раз выше поступления в бюджет. И мы эту работу будем и дальше продолжать. В прошлом году нам удалось 180 миллионов рублей в бюджет, потому что рекламные операторы оплатили то, что должны были оплатить. В этом году около 109 миллионов претензий выставили, — отчитался начальник департамента.
Комиссия Горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству по итогу встречи пришла к выводу — нужно создать рабочую группу, которая комплексно и точечно решать проблемы с рекламой.
— Рабочую группу будем создавать на базе нашей комиссии. В ее работе примут участие общественники, исполнительная власть, операторы рекламного рынка. Задача рабочей группы — разработка нового подхода и концепции размещения рекламы в Новосибирске, — подвел итог председатель комиссии Андрей Любавский
В Новосибирске в два раза сократились заявки на рекламу с прошлого года. Власти решили не убирать наружною рекламу малого и среднего бизнеса, у которых закончился договор. Это было сделано для поддержки предпринимателей.