«Как мы будем это решать — по понятиям или по законам?»: как власти собираются бороться с наружной рекламой

Затем слово взял Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика Новосибирска. Он начал с того, что было сделано в этом направлении в прошлом году. В департаменте, например, начали избавляться от так называемых «матрешек».

— Их в крупных городах уже практически нет. Это когда под конструкцией одного размера стоит конструкция чуть меньше, а потом еще чуть меньше, — объяснил неясный термин Хорошунов.

Также в городе начали убирать рекламные щиты, которые стояли вплотную к жилым зданиям. Например, рекламную арку на Красном проспекте, несколько щитов на Вокзальной магистрали, очищен въезд на площадь Маркса.