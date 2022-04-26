Для ремонта теплосети на Октябрьском мосту привлекут альпинистов — трубопровод не чинили 61 год

В Новосибирске в 2022 году СГК отремонтирует крупный трубопровод от ТЭЦ-2 , который расположен под полотном Октябрьского моста. К работам привлекут альпинистов.

Теплосеть не ремонтировали 61 год — с начала ее появления, сообщили в СГК. Это улучшит качество теплоснабжения 1077 объектов города. На ремонт потратят 76 миллионов рублей.

