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Для ремонта теплосети на Октябрьском мосту привлекут альпинистов — трубопровод не чинили 61 год

На работы СГК потратит 76 миллионов рублей

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Ремонт улучшит качество теплоснабжение на больше <nobr class="_">1000 объектов</nobr>

Ремонт улучшит качество теплоснабжение на больше 1000 объектов

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В Новосибирске в 2022 году СГК отремонтирует крупный трубопровод от ТЭЦ-2, который расположен под полотном Октябрьского моста. К работам привлекут альпинистов.

Теплосеть не ремонтировали 61 год — с начала ее появления, сообщили в СГК. Это улучшит качество теплоснабжения 1077 объектов города. На ремонт потратят 76 миллионов рублей.

— СГК приступила к подготовке работ на теплосети протяженностью 934 метра под полотном Октябрьского моста. Это первый проект инвестиционной программы на теплосетях компании 2022 года, — сообщили в пресс-службе СГК.

Строительством будет заниматься компания «Сибагострой» — подрядчик СГК. Они планируют до конца июля провести техническое перевооружение — заменить теплосети с улучшением технических характеристик.

— На дорожное движение перекладка коммуникаций не повлияет, отключений тепла и горячего водоснабжения не потребуется. Теплоснабжение будет налажено по альтернативной схеме, — уверили в пресс-службе СГК.

До конца апреля «Сибагострой» обустроит строительную площадку и демонтирует изоляции трубопровода.

— Магистральный трубопровод диаметром 700 мм поставляет ресурс из левобережной части Новосибирска на правый берег Оби. Тепло получают 465 многоквартирных домов, 75 детских образовательных учреждений, 58 лечебных, 23 вуза. Также в числе потребителей — 456 общественных зданий и сооружений, — уточнили в пресс-службе СГК.

Ремонт будут проводить на высоте около 30 метров. Заменять теплосеть будут 24 монтажника, которые будут работать на стационарных площадках обслуживания. Но сами площадки нужно будет отремонтировать и укрепить — это будут делать промышленные альпинисты.

— По завершении их работы строители-высотники смогут провести основные мероприятия: демонтировать старую теплосеть, проложить новый трубопровод и теплоизолировать его. Трубу подрядчик будет прокладывать методом надвижки: по частям продвигать ее в пролет по специальным накаточным устройствам. Для подъема людей и перемещения грузов на конструкциях моста закрепят лебедки. Также планируют задействовать баржу и строительные краны, — сообщили в СГК.

Из-за того, что трубопровод не ремонтировали с 1960 года, в январе 2022 года на одной из опор Октябрьского моста образовалась наледь.

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