Для ремонта теплосети на Октябрьском мосту привлекут альпинистов — трубопровод не чинили
61 год
На работы СГК потратит
В Новосибирске в
Теплосеть не ремонтировали
— СГК приступила к подготовке работ на теплосети протяженностью
Строительством будет заниматься компания «Сибагострой» — подрядчик СГК. Они планируют до конца июля провести техническое перевооружение — заменить теплосети с улучшением технических характеристик.
— На дорожное движение перекладка коммуникаций не повлияет, отключений тепла и горячего водоснабжения не потребуется. Теплоснабжение будет налажено по альтернативной схеме, — уверили в пресс-службе СГК.
До конца апреля «Сибагострой» обустроит строительную площадку и демонтирует изоляции трубопровода.
— Магистральный трубопровод диаметром
Ремонт будут проводить на высоте около
— По завершении их работы строители-высотники смогут провести основные мероприятия: демонтировать старую теплосеть, проложить новый трубопровод и теплоизолировать его. Трубу подрядчик будет прокладывать методом надвижки: по частям продвигать ее в пролет по специальным накаточным устройствам. Для подъема людей и перемещения грузов на конструкциях моста закрепят лебедки. Также планируют задействовать баржу и строительные краны, — сообщили в СГК.
Из-за того, что трубопровод не ремонтировали с