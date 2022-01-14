В СГК рассказали, когда устранят дефект, из-за которого замерзла опора Октябрьского моста

По словам пресс-службы компании, дефект не представляет угрозы для автомобилей.

Ранее в Новосибирске планировали провести капитальный ремонт Октябрьского моста. Ориентировочная стоимость работ составляет 1,6 миллиарда рублей. В сентябре стало известно, что ремонт отложили на неопределенный срок из-за финансовых проблем.