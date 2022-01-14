В СГК рассказали, когда устранят дефект, из-за которого замерзла опора Октябрьского моста

Дефект, из-за которого обледенела опора Октябрьского моста в Новосибирске, устранят, когда в городе установится теплая погода. Трубопровод придется отключить на некоторое время.
О том, что одна из опор покрылась льдом, стало известно
— Объект непростой, в настоящее время наши сотрудники прорабатывают технические решения ремонта. Кроме того, необходимо дождаться более теплой погоды — с учетом необходимости кратковременного отключения трубопровода, — позже пояснили в СГК.
По словам пресс-службы компании, дефект не представляет угрозы для автомобилей.
Ранее в Новосибирске планировали провести капитальный ремонт Октябрьского моста. Ориентировочная стоимость работ составляет 1,6 миллиарда рублей. В сентябре стало известно, что ремонт отложили на неопределенный срок из-за финансовых проблем.