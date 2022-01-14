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В СГК рассказали, когда устранят дефект, из-за которого замерзла опора Октябрьского моста

Дефект не мешает автомобилистам

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Сейчас для ремонта прорабатывают технические решения

Сейчас для ремонта прорабатывают технические решения

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Дефект, из-за которого обледенела опора Октябрьского моста в Новосибирске, устранят, когда в городе установится теплая погода. Трубопровод придется отключить на некоторое время.

О том, что одна из опор покрылась льдом, стало известно 10 января. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что вода протекла из трубопровода под полотном моста. Это произошло из-за дефекта компенсатора — устройства для защиты трубы от деформации.

— Объект непростой, в настоящее время наши сотрудники прорабатывают технические решения ремонта. Кроме того, необходимо дождаться более теплой погоды — с учетом необходимости кратковременного отключения трубопровода, — позже пояснили в СГК.

По словам пресс-службы компании, дефект не представляет угрозы для автомобилей.

Ранее в Новосибирске планировали провести капитальный ремонт Октябрьского моста. Ориентировочная стоимость работ составляет 1,6 миллиарда рублей. В сентябре стало известно, что ремонт отложили на неопределенный срок из-за финансовых проблем.

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