Совладелица обанкротившегося «СЛК-Моторс» перевела на счет бывшего мужа в Монако более 1,6 миллиона евро — суд потребовал всё вернуть

Из материалов дела следует, что эти доходы женщина получала от продажи акций иностранной компании, а затем их же переводила в период с 1 января 2014-го по 8 августа 2018 года на счет мужа. При этом они скрывали от финансового управляющего информацию о совершенных сделках по денежным переводам.



Финансовый управляющий Натальи, Аглая Лясман, предположила, что эти перечисления нанесли имущественный вред кредиторам, поэтому обратилась в суд с заявлением и попросила признать сделки недействительными.



Примечательно, что Ждановы решили развестись уже после того, как финансовый управляющий заподозрил Наталью в выводе денег за границу, в том числе через своего мужа. Развод супруги оформили 10 января 2017 года, в период банкротства.

Также, по материалам дела, 19 января 2018 года суд временно ограничил право Натальи Ждановой на выезд за пределы РФ. Но, несмотря на это, 24 января Наталья покинула Россию, чтобы заключить договор цессии — она продала свою долю иностранной компании S.C. DREAM своему бывшему мужу и дочери, которой на тот момент было 8 лет. Номинальная стоимость цессии составила 500 евро.