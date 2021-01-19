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Совладелица обанкротившегося «СЛК-Моторс» перевела на счет бывшего мужа в Монако более 1,6 миллиона евро — суд потребовал всё вернуть

Наталья Жданова попыталась обжаловать решение, но оно осталось без изменения

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Апелляционные жалобы бывших супругов остались без удовлетворения

Апелляционные жалобы бывших супругов остались без удовлетворения

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Суд потребовал от бывшего мужа совладелицы обанкротившегося «СЛК-Моторс» вернуть 1,6 миллиона евро

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске оставил без изменения решение по делу Натальи Ждановой о незаконных переводах валюты за границу. Наталья Жданова — бывшая совладелица обанкротившегося новосибирского автосалона «СЛК-Моторс». В пятницу, 15 января, суд опубликовал постановление.

По материалам суда, Наталья Жданова частями перечислила со своего счета в Княжестве Монако на счет гражданского общества S.C. DREAM сумму в 1 635 926,52 евро. Общество было основано бывшим мужем Натальи так же в Монако. По нынешнему курсу указанная сумма составляет более 146 миллионов рублей. Бывший муж Натальи, Денис Жданов, с 2011 года работал заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, но в 2013-м уволился.

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Из материалов дела следует, что эти доходы женщина получала от продажи акций иностранной компании, а затем их же переводила в период с 1 января 2014-го по 8 августа 2018 года на счет мужа. При этом они скрывали от финансового управляющего информацию о совершенных сделках по денежным переводам.

Финансовый управляющий Натальи, Аглая Лясман, предположила, что эти перечисления нанесли имущественный вред кредиторам, поэтому обратилась в суд с заявлением и попросила признать сделки недействительными.

Примечательно, что Ждановы решили развестись уже после того, как финансовый управляющий заподозрил Наталью в выводе денег за границу, в том числе через своего мужа. Развод супруги оформили 10 января 2017 года, в период банкротства.

Также, по материалам дела, 19 января 2018 года суд временно ограничил право Натальи Ждановой на выезд за пределы РФ. Но, несмотря на это, 24 января Наталья покинула Россию, чтобы заключить договор цессии — она продала свою долю иностранной компании S.C. DREAM своему бывшему мужу и дочери, которой на тот момент было 8 лет. Номинальная стоимость цессии составила 500 евро.

Цессия — переуступка прав. Через цессию передаются права требования долга. Например, банк может переуступить свое право получения денег по кредиту, выданному организации или частному лицу. Кроме того, цессией называется передача прав по ценным бумагам, в том числе облигациям.

Суд признал сделку недействительной и постановил, что, после того как Наталья переводила деньги на счет гражданского общества S.C. DREAM, Денис Жданов систематически пополнял свои счета на крупные суммы. Выписки с его счета показали, что мужчина вносил на счет в банке АО «Банк Акцепт» валюту. Ее общий объем составил более 500 000 тысяч евро. При этом сибиряк утверждал, что из доходов у него была только пенсия. Также, несмотря на развод, он помогал своей жене деньгами. Например, оплачивал обучение ее сына от первого брака, налоги и юридические издержки.

С мужа Натальи, Дениса Жданова, взыскали часть суммы в размере 1 619 567,25 евро в конкурсную массу. Еще часть — на расходы по уплате госпошлины в размере 6 тысяч рублей.

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Суд оставил апелляционные жалобы бывших супругов без удовлетворения. 14 января 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области потребовал наложить арест на половину доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и дом, принадлежащие Денису Жданову.

Корреспондент НГС связалась с Натальей Ждановой и предложила прокомментировать обстоятельства этого судебного процесса. Однако сибирячка заявила, что не собирается комментировать как-либо свои дела журналистам.

В 2019 году Наталья Жданова, в прошлом учредитель группы компаний «СЛК-Моторс», вернулась в автодилерский бизнес после того, как была признана банкротом, — она рассказала НГС, чем будет заниматься. ГК «СЛК-Моторс» когда-то являлась одним из крупнейших автодилеров региона и работала с такими марками, как Toyota, Nissan, Hyundai, Lexus, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi и Porsche.

В августе 2016 года новосибирский арбитраж признал банкротом совладелицу «СЛК-Моторс» Наталью Жданову. В ноябре того же года Арбитражный суд признал банкротом «СЛК-Моторс». Общая сумма текущей и просроченной задолженности группы на тот момент называлась в размере 2,5 миллиарда рублей.

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Наталья ЖдановаСЛК-Моторсарбитражный судбанкротство
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