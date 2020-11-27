В Новосибирске начали новый этап строительства ЛДС — показываем в 5 кадрах, как сейчас выглядит дворец спорта

Строители приступили к новому этапу работ по возведению ледового дворца спорта в Новосибирске. Первый турнир на нем планируют провести в конце 2022 года, после этого там же пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Сегодня, 27 ноября, в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» показали, как выглядит место строительства — посмотрите на эти кадры.