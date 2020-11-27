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В Новосибирске начали новый этап строительства ЛДС — показываем в 5 кадрах, как сейчас выглядит дворец спорта

Сейчас рабочие уже бетонируют четвертый этаж

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На площадке работают 300 человек, на следующей неделе туда привлекут еще 100

На площадке работают 300 человек, на следующей неделе туда привлекут еще 100

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В Новосибирске начали новый этап строительства ЛДС

Строители приступили к новому этапу работ по возведению ледового дворца спорта в Новосибирске. Первый турнир на нем планируют провести в конце 2022 года, после этого там же пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Сегодня, 27 ноября, в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» показали, как выглядит место строительства — посмотрите на эти кадры.

Строители бетонируют четвертый этаж, монтируют металлоконструкции ледовой и тренировочной арен

Строители бетонируют четвертый этаж, монтируют металлоконструкции ледовой и тренировочной арен

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Основная арена сможет вместить <nobr class="_">10 тысяч</nobr> зрителей

Основная арена сможет вместить 10 тысяч зрителей

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Подрядчик строительства — компания «Элинальфа»

Подрядчик строительства — компания «Элинальфа»

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Общая стоимость двух аукционов на строительство арены составила более <nobr class="_">8 млрд</nobr> рублей

Общая стоимость двух аукционов на строительство арены составила более 8 млрд рублей

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Первые сваи для ледовой арены забили в сентябре 2019 года. В июне этого года она была готова на 30%, к концу года готовность должна составить 52%. Власти также заказали парк рядом с ЛДС, который обойдется в 500 млн рублей. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что там будет.

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ЛДСМЧМ-2023строительство
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