В Новосибирске начали новый этап строительства ЛДС — показываем в 5 кадрах, как сейчас выглядит дворец спорта

В Новосибирске начали новый этап строительства ЛДС
Строители приступили к новому этапу работ по возведению ледового дворца спорта в Новосибирске. Первый турнир на нем планируют провести в конце 2022 года, после этого там же пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.
Сегодня, 27 ноября, в официальной группе правительства Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте» показали, как выглядит место строительства — посмотрите на эти кадры.
Первые сваи для ледовой арены забили в сентябре 2019 года. В июне этого года она была готова на 30%, к концу года готовность должна составить 52%. Власти также заказали парк рядом с ЛДС, который обойдется в