«Огромный спортивный очаг»: Анна Терешкова рассказала, что построят в новом парке возле ЛДС

Помимо этого, в парке поставят отдельную велодорожку и дорожку, где можно будет гулять с колясками. Всего таких площадок будет порядка десяти.

— Это будет как ядро спортивного рекреационного парка. И он будет переходить к парку «Бугринская роща», потому что он находится как раз у Бугринского моста. И мы будем их потихоньку соединять. Там у нас течет река Тула, и мы через реку Тулу будем делать новый мостик, чтобы можно было и на лыжах переехать, и перейти. Будет огромный спортивный очаг, но он появится только через два года, — подчеркнула вице-мэр.

Парк на острове в Оби появится возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная» в Центральном районе Новосибирска. Журналист НГС Елена Гурьянова узнала все подробности о новом парке на острове.