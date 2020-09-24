«Огромный спортивный очаг»: Анна Терешкова рассказала, что построят в новом парке возле ЛДС

В строящемся парке на острове в Оби обустроят порядка десяти спортивных дорожек, в том числе отдельную площадку для скейтеров — об этом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала во время прямого эфира в своём instagram.
— Там будет порядка десяти различных дорожек, то есть люди выходят со станции «Спортивная» и попадают в спортивный парк, — заявила Анна Терешкова. — Там у нас будет большая площадка для скейтеров, которая уже сделана в бетоне, как профессиональная в Казани. Помимо скейтплощадки у нас будет отдельная экотропа, порядка двух километров, там у нас будет отдельная тропа для скандинавской ходьбы.
Помимо этого, в парке поставят отдельную велодорожку и дорожку, где можно будет гулять с колясками. Всего таких площадок будет порядка десяти.
— Это будет как ядро спортивного рекреационного парка. И он будет переходить к парку «Бугринская роща», потому что он находится как раз у Бугринского моста. И мы будем их потихоньку соединять. Там у нас течет река Тула, и мы через реку Тулу будем делать новый мостик, чтобы можно было и на лыжах переехать, и перейти. Будет огромный спортивный очаг, но он появится только через два года, — подчеркнула вице-мэр.
Парк на острове в Оби появится возле строящегося ЛДС и станции метро «Спортивная» в Центральном районе Новосибирска. Журналист НГС Елена Гурьянова узнала все подробности о новом парке на острове.