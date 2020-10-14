Вместо 4-комнатной квартиры — комната в общаге. Как жители выгоревшей «сталинки» борются за жильё

Жители «сталинки» на Советской уже год бьются за компенсацию после пожара
Пятиэтажка на Советской, 15 в Новосибирске вспыхнула 26 сентября прошлого года, когда подрядчик чинил крышу по программе капремонта. Огонь разошелся быстро, плотный дым окутал центр города, поэтому пожарные экстренно эвакуировали жильцов всех 20 квартир из здания. Тлеющие конструкции старого дома с деревянными перекрытиями проливали ещё около пяти часов, после чего жильцы взглянули на то, что осталось от их квартир, и ужаснулись. Спустя год пятиэтажка так и стоит полупустой — некоторые погорельцы переехали в маневренный фонд, другие же заселились в поврежденные огнем и водой квартиры, несмотря на отсыревшие обои и появившийся грибок.
Станислав Машканцев — среди тех, кто остался без квартиры. После сильнейшего пожара он перевез жену и маленького ребенка в комнату общежития (это то, что им предоставил маневренный фонд) и уже более полугода судится с подрядчиком за то, чтобы тот компенсировал ему внушительный ущерб, поскольку считает его виновным во вспыхнувшем пожаре. Сама же компания не уверена, что в произошедшем есть их вина, и дожидается решения суда. Корреспондент НГС Ксения Лысенко заглянула в квартиру Машканцевых, поговорила с другими пострадавшими и выслушала вторую сторону конфликта.
Съехали из 4-комнатной квартиры в общагу
Станислав купил просторную четырехкомнатную квартиру в доме на Советской за несколько лет до пожара. Новосибирца не смутил даже солидный возраст дома — 83 года, говорит, что оценил расположение и высокие потолки. Квартира была основательно запущена, поэтому Машканцевы сначала отремонтировали её, а уже потом заселились все вместе — Станислав, его жена и ребенок.
— В прошлом августе я в рамках коммунальной оптимизации подписал договор с компанией «Монтаж Систем» по смене труб холодной и горячей воды и отопления. Они проводили работы в подвальном помещении, потом по квартирам и пролетам ходили меняли трубы, а в сентябре уже зашли на чердак, — показывает Станислав на дверь, расположенную чуть выше его квартиры. — 26 сентября, в районе 16:30, я услышал, как рабочие этой компании закрывают дверь на чердаке.
«Я собрался и ушел на работу после этого, а где-то через полтора часа мне звонят соседи и говорят: "Стас, приезжай, мы горим"»
Видео: Станислав Макшанцев
Сейчас его жильё выглядит неприглядно — нет обоев, пола, а кое-где и потолка, отсутствует проводка. Мебель отсюда ему пришлось в спешном порядке вывозить, а самому съехать в старенькое общежитие у железнодорожного вокзала.
— В день пожара, когда нас всё-таки запустили в квартиры, из здания выбегал один из пожарных, я спросил у него, из-за чего загорелся дом, а он мне сказал, что это постоянно повторяющаяся ситуация из-за сварочных работ. Что любопытно, через дорогу от нас лет 9–10 назад стоял точно такой же дом 37 года. Точно по таким же причинам, после сварочных работ, он загорелся, но его потушить не успели, — добавляет мужчина. Сейчас на месте той сгоревшей четырехэтажки выросла новостройка с пентхаусами.
Станислав дважды проводил оценку ущерба — вначале сумму устанавливал его знакомый, занимающийся ремонтом, затем он обратился к услугам независимых оценщиков. Они выяснили, что квартире нанесен ущерб в размере более 3 миллионов рублей.
Параллельно пострадавший мужчина занимался судебными тяжбами с «Монтаж Систем», он подал на компанию в суд, требуя взыскать в его пользу сумму ущерба из-за тех самых сварочных работ, которые ремонтники проводили в сентябре год назад.
— Компания очень интересно себя ведет. У нас сразу же после пожара было совещание, и представители клятвенно уверяли пострадавших жителей, что всем сделают ремонт, а тем, кто не согласится, компенсируют расходы. Но я и многие соседи являемся подтверждением того, что ничего из этого сделано не было до сих пор. При этом в СМИ появлялась информация, что «Монтаж Систем» сделала в доме ремонт, починила у всех проводку. Но я, как и другие владельцы квартир в этом доме, готов подтвердить, что ничего подобного не было, — говорит Станислав.
Очередное заседание по его делу должно состояться 14 октября в Октябрьском суде, предполагается, что судья вынесет решение. Станислав Макшанцев пока выступает единственным пострадавшим, в карточке дела на сайте суда значатся ответчики — «Монтаж Систем» и Фонд модернизации ЖКХ. Как объяснил сам мужчина, этот иск он подал в одиночку, так как какое-то время жильцы пятиэтажки ожидали компенсации от подрядчика. Сейчас они тоже готовят коллективный иск.
«Взяла кошку и дочку и пошла ночевать в офис»
Ольга живет на четвертом этаже в соседнем подъезде, который пострадал больше всего. Её жильё пожар не затронул — огонь бушевал на крыше, уничтожая перекрытия и частично конструктивные элементы в квартирах пятого этажа. Но Ольгина квартира оказалась подтопленной из-за пятичасового пролива дома.
— Пожар потушили около 9 вечера. Когда я зашла к себе, то не поняла, где оказалась, — тут всё было мокрым, вода капала с потолка, никакой проводки не было. Я спустилась вниз, подошла к сотруднику МЧС, говорю: «И куда мне теперь? У меня дочка, кошка…» А мне говорят, что всех пострадавших уже увезли. Сгрузили старушек и повезли в пансионат «Обские зори». Ну ладно, я взяла кошку и дочку и пошла ночевать в офис, на диванчик, — рассказывает она с горькой улыбкой.
На следующий день ей предложили жильё в маневренном фонде, которое представляло собой «трёшку» в старом доме. Правда, предназначалась она для троих хозяев. Ольге и её семье была отведена комната. «Там был слив и больше ничего», — кратко описывает она состояние квартиры. От предложенного жилья женщина в итоге отказалась, вернувшись в свою испорченную водой квартиру.
Её семье пришлось самостоятельно восстанавливать квартиру — только просушка комнат заняла пять месяцев. Дверь в квартиру не закрывалась до февраля из-за сильной сырости. «Благо полиция дежурила у подъезда», — вспоминает она.
Ольга обеспокоена состоянием труб в своей квартире: подрядчик приходил несколько раз после пожара, сваривал их, однако женщина считает, что работы были проведены неправильно, и указывает на погрешности при их монтаже. А ещё её беспокоит сырость. Ольга встает на стремянку и отдирает обои в зале — прямо под ними черный грибок.
— Насколько я знаю, в нашем подъезде есть только одна квартира, которую подрядчик с энтузиазмом отремонтировал. Нашу он не тронул совсем. Он пошел по низу — в 1-ю и 2-ю квартиру, ну где меньше воды, и там им что-то сделал — обои подклеил, что ли, — продолжает женщина.
Её квартира продолжает дожидаться ремонта, всё, что смогла она сделать, — просушить жильё, убрать воду и заново провести электричество. Ольга говорит, у неё нет средств на ремонт, свою квартиру она ремонтировала за четыре года до пожара.
Она, как и другие жители пятиэтажки, дожидается окончания судебного разбирательства между подрядчиком и её соседом Станиславом, чтобы затем тоже потребовать от компании компенсировать ущерб:
— Я жду суда Станислава. Подрядчик свято верит, что он ни в чём не виноват. Когда МЧС исследовало крышу, то нашли кусочек провода длиной три сотых метра, вроде как он обугленный, а это — короткое замыкание. И вроде как там были пары легковоспламеняющихся жидкостей. Типа кто-то зашёл и специально поджёг. Экспертиза носит вероятностный характер, и поэтому подрядчик считает, что не доказана его вина. Мерзость всей ситуации в том, что никто не виноват. И разбирательство Станислава больше про признание вины подрядчиком, чем про компенсацию ущерба.
«Официальные органы, начиная с УК, подрядчика, Фонда модернизации, Ростехнадзора, — все стоят стеной напротив одного несчастного защитника Станислава»
На последнем заседании представитель Ростехнадзора вообще сказал, что подрядчик страдает из-за того, что время возгорания совпало со сварочными работами. Случайное совпадение.
«В стене росли грибы». История наиболее пострадавшей квартиры
В этом же подъезде на пятом этаже живет семья Андрея Рябикова. В результате сильного пожара в его квартире рухнули деревянные перекрытия потолка, также огонь серьезно повредил стены. Большую часть мебели и техники не удалось спасти. Он с супругой, как и Ольга, отказался от предложенного в маневренном фонде жилья, договорился со знакомыми пожить в их квартире, но спустя несколько месяцев им пришлось её освободить — жильё понадобилось самим владельцам. Не дожидаясь компенсации ущерба и завершения судебного разбирательства своего соседа Станислава, он приступил к ремонту. Для этого семье пришлось влезть в долги и взять ипотеку, но иного выхода не было.
— Подрядчик — «Монтаж Систем» — видимо, в фазу аффекта обходил все квартиры пострадавших и предлагал ремонт за свой счёт. Но тот ремонт, который предлагался, по качеству не соответствовал нашим стандартам — это был очень поверхностный ремонт. Хотя некоторые неработающие пенсионерки из нашего дома на него согласились. В принципе, само предложение выполнения бесплатного ремонта косвенно является фактом признания собственной вины. Однако потом представители подрядчика изменили линию поведения, ну и стали отрицать свою вину. Хотя, с точки зрения жильцов, их вина очевидна. У них был рабочий день, они бежали с крыши с бледными лицами и трясущимися подбородками, оббегали квартиры и кричали: «Срочно покидайте дом, мы вас подожгли», — делится владелец наиболее сильно пострадавшей квартиры.
Он тоже обратился к услугам независимого оценщика, который вынес вердикт — ущерб составляет 3 миллиона 76 тысяч рублей.
Поскольку Андрей вплотную занялся ремонтом своей квартиры, у него не было средств и времени на то, чтобы обращаться к адвокату и затевать судебное разбирательство. Кроме того, сейчас он обеспокоен вывозом пострадавшей мебели из помещения, предоставленного подрядчиком. «Они довольно жёстко требуют его обратно», — отмечает мужчина. После вывоза мебели её ещё предстоит отреставрировать.
— Мы надеемся, что судебный опыт Станислава станет первой ласточкой для нас. Дело в том, что я и супруга с головой заняты работой, мы всё-таки должны соответствовать профессиональным требованиям и производственным задачам, и работодатель не обязан делать нам скидку на то, что мы погорельцы. По сути, у нас было два варианта — либо уйти в неоплачиваемый отпуск и заниматься судами, либо сохранить работу и пытаться заработать на ремонт квартиры. Мы выбрали второй вариант, конструктивный, на наш взгляд. По крайней мере, немного успокаиваешься, когда наводишь порядок, — добавляет он.
А восстанавливать в пострадавшем жилье пришлось почти всё, даже стены, в которых из-за пролива выросли грибы. Только несколько месяцев Андрей Рябиков вместе с женой разбирал завалы — всё при свечах и фонариках, так как квартира была обесточена:
— Пожар — это ещё и колоссальный моральный ущерб. От рабочей нагрузки нас никто не освобождал. Как-то нам нужно было продолжать выполнять свои обязанности — и научные, и медицинские. В качестве эмоционального всплеска я скажу: мне вообще наплевать на ущерб, потому что всё создается руками человека. Но этот год отбросил меня серьезно назад и в профессиональном отношении. Мы с женой научные медики, часто работаем дома до глубокой ночи, и сами понимаете, что это такое — лишиться рабочего места, компьютера. Был глубочайший депресняк и ощущение того, что ты оставлен один на один со своей проблемой. И никому, в общем-то, нет до тебя дела.
Что говорят в компании, выполнявшей работы в тот день
В компании «Монтаж Систем», которая является одним из ответчиков по делу Станислава Макшанцева, заявили, что им самим интересно, в связи с чем в доме произошёл пожар, именно поэтому они ждут экспертизы МЧС.
— Версии как таковой у нас нет, потому что мы сами пожарных просим, просим, они говорят, что была назначена одна экспертиза, которая ничего не показала, потом вторая — она тоже ничего не показала, но нашли какой-то кабель с коротким замыканием на чердаке, в другом углу, где не проводились работы. Была назначена третья экспертиза, её, насколько мы знаем, проводила Москва, экспертиза тоже никакой информации нам не дала. Поэтому до сих пор мы находимся в таком состоянии, что правду не можем найти, — говорит мастер Владимир Быданов.
Версию жильцов, которые винят в пожаре сварочные работы, в компании не рассматривают, поскольку, со слов Владимира Быданова, очаг возгорания находился не там, где была сварка.
— Изначально, когда ситуация возникла (имеется в виду пожар. — Прим. ред.), мы приняли версию, что, возможно, по нашей вине, ещё до всех экспертиз. Мы решили совместно с жильцами решить вопросы и сделать ремонт за свой счёт. Проходили по квартирам, просили подписывать акты, чтобы мы им сделали ремонт. Некоторые согласились, мы им восстановили квартиры. Всего восстановили квартир 5–6. Кто-то не согласился, сказали, что будут ждать выплат страховых, — говорит мастер.
В декабре прошлого года из-за неудачного ремонта затопило квартиру на улице Обогатительной — кипяток, со слов владельца жилья, лился на ребёнка и жену. Спустя несколько дней после публикации на НГС представители подрядной организации, по чьей вине произошёл прорыв трубы в этом доме, начали возмещать ущерб жильцам пострадавшей квартиры.
Чем закончится суд по «сталинке» на Советской — возможно, станет известно уже на этой неделе. НГС будет следить за развитием событий.