Вместо 4-комнатной квартиры — комната в общаге. Как жители выгоревшей «сталинки» борются за жильё

А восстанавливать в пострадавшем жилье пришлось почти всё, даже стены, в которых из-за пролива выросли грибы. Только несколько месяцев Андрей Рябиков вместе с женой разбирал завалы — всё при свечах и фонариках, так как квартира была обесточена:



— Пожар — это ещё и колоссальный моральный ущерб. От рабочей нагрузки нас никто не освобождал. Как-то нам нужно было продолжать выполнять свои обязанности — и научные, и медицинские. В качестве эмоционального всплеска я скажу: мне вообще наплевать на ущерб, потому что всё создается руками человека. Но этот год отбросил меня серьезно назад и в профессиональном отношении. Мы с женой научные медики, часто работаем дома до глубокой ночи, и сами понимаете, что это такое — лишиться рабочего места, компьютера. Был глубочайший депресняк и ощущение того, что ты оставлен один на один со своей проблемой. И никому, в общем-то, нет до тебя дела.



Что говорят в компании, выполнявшей работы в тот день



В компании «Монтаж Систем», которая является одним из ответчиков по делу Станислава Макшанцева, заявили, что им самим интересно, в связи с чем в доме произошёл пожар, именно поэтому они ждут экспертизы МЧС.

— Версии как таковой у нас нет, потому что мы сами пожарных просим, просим, они говорят, что была назначена одна экспертиза, которая ничего не показала, потом вторая — она тоже ничего не показала, но нашли какой-то кабель с коротким замыканием на чердаке, в другом углу, где не проводились работы. Была назначена третья экспертиза, её, насколько мы знаем, проводила Москва, экспертиза тоже никакой информации нам не дала. Поэтому до сих пор мы находимся в таком состоянии, что правду не можем найти, — говорит мастер Владимир Быданов.

Версию жильцов, которые винят в пожаре сварочные работы, в компании не рассматривают, поскольку, со слов Владимира Быданова, очаг возгорания находился не там, где была сварка.

— Изначально, когда ситуация возникла (имеется в виду пожар. — Прим. ред.), мы приняли версию, что, возможно, по нашей вине, ещё до всех экспертиз. Мы решили совместно с жильцами решить вопросы и сделать ремонт за свой счёт. Проходили по квартирам, просили подписывать акты, чтобы мы им сделали ремонт. Некоторые согласились, мы им восстановили квартиры. Всего восстановили квартир 5–6. Кто-то не согласился, сказали, что будут ждать выплат страховых, — говорит мастер.

В декабре прошлого года из-за неудачного ремонта затопило квартиру на улице Обогатительной — кипяток, со слов владельца жилья, лился на ребёнка и жену. Спустя несколько дней после публикации на НГС представители подрядной организации, по чьей вине произошёл прорыв трубы в этом доме, начали возмещать ущерб жильцам пострадавшей квартиры.

Чем закончится суд по «сталинке» на Советской — возможно, станет известно уже на этой неделе. НГС будет следить за развитием событий.