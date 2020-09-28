Будет хуже: почему недавнее землетрясение под Искитимом — ещё не самое страшное. Объясняет ученый

Почему возникают землетрясения

Частота землетрясений в Новосибирской области увеличилась именно в последние 10 лет — по данным учёных, это напрямую связано с активной добычей угля.

— Это результат воздействия человека на недра. Началась более активная добыча угля. Землетрясения — это реакция недр на техногенные изменения среды. В Кузбассе, например, это происходит уже давно. Один современный разрез там сейчас добывает столько угля, сколько в 60-х годах приходилось на весь Кузбасс. Здесь у нас в прошлом году вообще были рекордные цифры — добыли 8 миллионов тонн. Естественно, что такое крупное воздействие и с такими темпами не может не повлиять на среду, — объясняет Александр Еманов.

Александр Фёдорович Еманов — доктор технических наук, директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Эксперт говорит, что это серьёзная проблема для всех угольных разрезов по всему миру.

— Исследования показывают, что причина техногенных землетрясений в перемещении горных пород. Они увозят уголь и забирают в отвалы породу — рядом с ямой растут горы. Создается искусственный рельеф. Давление перераспределяется, активизируются глубины, а затем энергия высвобождается.