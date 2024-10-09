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Еда Поможет коже и ЖКТ: что будет, если есть чеснок каждый день

Поможет коже и ЖКТ: что будет, если есть чеснок каждый день

Новосибирский нутрициолог назвала полезные свойства чеснока

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2 комментария

Чеснок можно и добавлять в готовые блюда, и есть в чистом виде

Чеснок — одна из самых популярных приправ, которая есть почти у каждого на кухне. Но кроме того, что он придает блюдам пикантный аромат, чеснок также обладает полезными свойствами. Какими именно, и в каком количестве нужно есть этот овощ, чтобы почувствовать эффект, НГС рассказала новосибирский нутрициолог Наталья Конина.

Как отметила эксперт, чеснок — крайне полезный продукт для организма. Благодаря большому содержанию фитонцидов, он благотворно влияет на иммунитет и помогает снижать уровень воспаления в организме. Более того, биологически активные вещества, содержащиеся в чесноке, активизируют пищеварительные ферменты и благотворно влияют на микробиом в кишечнике: усиливают рост полезных бактерий и снижают уровень патогенной микрофлоры.

Нутрициолог отмечает, что если каждый день есть чеснок, например, в течение месяца, то можно заметить следующие изменения в организме:

  • Укрепление иммунитета (вы либо станете реже болеть, либо изменится сроки восстановления в период ОРВИ);

  • Изменения в состоянии ЖКТ (нормализация стула, отсутствие тяжести, изменения в аппетите за счет повышения ферментативной активности и улучшении желчеоттока);

  • Улучшение состояния кожи, волос и ногтей (за счет того, что в чесноке содержится большое количество полезных микроэлементов, а также из-за улучшения пищеварения в целом и повышения эффективности усвоения питательных веществ из еды);

  • Снижение уровня плохого холестерина;

  • Общий подъем уровня энергии (за счет улучшения работы ЖКТ, снижения хронического низкоуровневого воспаления в организме, которое потребляет нашу энергию).

Важно помнить, что употребление сырого чеснока имеет противопоказания при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Также стоит учитывать тот факт, что любой продукт, даже самый полезный, нельзя есть постоянно в течение длительного периода времени. Главное — это максимальное разнообразие в рационе и баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Ежедневное использование чеснока в рационе периодом от 1 до 3 месяцев возможен, а далее лучше сделать перерыв и включать этот полезный продукт наравне с другими: по принципу максимального разнообразия. Наталья Конина подчеркивает: чтобы избежать неприятных побочных эффектов (если вы не знаете свою реакцию на чеснок), то стоит начинать его употребление с половинки зубчика во время еды.

Другие популярные приправы тоже содержат полезные для организма. Некоторые специи могут помочь здоровью и улучшить фигуру.

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Комментарии
2
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
3 минуты
Часничок хорошо идёт часов в 11-12 ночи. В это время прямо все зубчики сожрать охота с солью вприкуску. Но с утра ванища с рта несёт. И жэлудок ноет сразу как поем.
Гость
2 минуты
Ешь чеснок он салом пахнет!
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