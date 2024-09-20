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Еда опрос Вкусно и точка! Читатели НГС назвали 10 лучших бургерных Новосибирска — публикуем список

Вкусно и точка! Читатели НГС назвали 10 лучших бургерных Новосибирска — публикуем список

Жители города рассказали, где искать самые сочные бургеры

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Читатели НГС выбрали ту самую котлетку на булочке с кунжутом!

Свеженькая буханка хлеба, масло и пара ломтиков колбасы — лучше бутерброда в детстве, кажется, не было ничего. А потом появился он: две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, всё на булочке с кунжутом. Бургер! По сути, тот же бутерброд, только чуть более замысловатый. В Новосибирске этого фастфуда полно: самую простую булку с котлетой (не факт, что из мяса) можно купить рублей за 100, а вот за помпезный бургер и вовсе выложить всю 1000.

На прошлой неделе мы попросили читателей Telegram-канала НГС (подписывайтесь скорее, если до сих пор этого не сделали) назвать лучшую бургерную в городе. Народными любимчиками по нашим подсчетам оказались Spot&Choo`s, Moo crew и «Фабрика бургеров». Больше полезных рекомендаций в комментариях под этим постом.

Местные бургеры, обещают горожане, не оставят вас равнодушными

А чтобы наверняка удивить свои вкусовые сосочки, рекомендуем сохранить топ-10 бургерных Новосибирска, их наши читатели упоминали чаще всего (в списке семь пунктов, так как некоторые заведения набрали равное количество голосов и оказались на одном месте).

  1. Spot&Choo`s

  2. Moo crew

  3. Фабрика бургеров

  4. Мясоroob

  5. Burger corner

  6. Burger Records / Brook`s-Steak It Easy

  7. Процесс / Meat Boy Burger / BarBQ

— Что вы наделали, я теперь захотела бургеров! — написала в комментариях Мария Игошина. Значит, не зря старались.

Некоторые читатели успели похвастаться домашними бургерами

Если не согласны, пишите, кто еще заслуживает место в народном рейтинге. В нашей рубрике #потарелочкам_нгс в Телеграм мы делимся самыми вкусными местами в Новосибирске и говорим о еде. На этой неделе, например, наши читатели выбирают заведения, где готовят лучшие хачапури. Присоединяйтесь к опросу.

Другие народные любимчики:

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1 минута
Мясоroob
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