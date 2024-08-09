Печёнка-печёнка, сколько мне жить осталось? Что будет с печенью, если на месяц завязать с алкоголем

Проверять на себе безостановочное 30-дневное возлияние мы не рискнули, а вот проверить последствия «сухого» месяца всегда можно Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Недавно мы выясняли, что будет, если каждый день пить пиво, а теперь решили перевернуть игру и узнать, что случится с организмом, если на 30 дней завязать с выпивкой. Но алкоголь затрагивает слишком большое количество органов, поэтому начать мы решили с главного — с печени. Конечно, в таком эксперименте важны стартовые показатели каждого испытуемого. Человек, который употребляет только по большим праздникам, особых изменений не заметит и за полгода трезвости. Поэтому возьмем в качестве примера (или антипримера) бойца синего фронта, который, не жалея себя, регулярно уничтожает алкоголь, не замечая, как вечер пятницы плавно перетекает в утро среды. Кстати, у таких энтузиастов есть одна особенность — им нельзя резко бросать пить.

Почему нельзя резко бросать пить

Если вы только что вышли из длительного запоя и первым делом наткнулись на этот текст, мы вас категорически приветствуем. Но если в тот же момент вы подумали, что неплохо было бы именно сейчас резко бросить пить, попросим вам попридержать коней. Потому что спиртное уже ловко подстроилось под ваши биоритмы, организм воспринимает его как своего и, скорее всего, не сможет без него нормально работать.

— В первые дни трезвой жизни алкоголику, решившему бросить пить, очень плохо. Его беспокоит сильная головная боль, что вызывает сразу и раздражение, и угнетенность, — объясняет врач Александр Умнов. — Наблюдаются тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. Если сон есть, его сопровождают кошмары. Чем дальше, тем больше вызывают раздражение любые звуки. На третий-четвертый день есть риск развития белой горячки.

Александр Умнов, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.



Постепенно крепкий профессионал, конечно, придет в норму, но безопасно возвращаться в нее всё же лучше не резко и под присмотром нарколога. Эпизодическому выпивохе такая помощь, скорее всего, не понадобится.

— Есть важные отличия между бытовым пьяницей и алкоголиком, — говорит токсиколог Алексей Водовозов. — Бытовой пьяница может пить, может не пить, у него отсутствует абстиненция, у алкоголика такого выбора нет. Сеансы злоупотребления у бытового пьяницы ситуационно обусловлены: пятница, свадьба, уход в отпуск, выход из отпуска, рождение детей и внуков (не обязательно своих), обмывание покупки. У алкоголика поводом для выпивки становится наличие выпивки — всё, ему не нужны никакие формальные привязки.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.



Но давайте всё же узнаем, как алкоголь влияет на печень и изменится ли что-то, если при плотном алкогольном графике сделать паузу в 30 дней.

Как алкоголь влияет на печень

Хотя алкоголики сами по себе обычно люди субтильные, печень у них буквально нашпигована жиром.



— Это называется алкогольная жировая болезнь печени, этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается, — говорит Алексей Водовозов.



Хотя печень отличается впечатляющей регенерацией и может продолжать работу, даже если в ней осталось всего несколько здоровых клеток, алкоголь может окончательно поставить на ней крест. И понадобятся ему на это считаные годы. Любовь к выпивке оборачивается алкогольной болезнью печени, а та в свою очередь заканчивается циррозом и смертью.

О проблемах с печенью могут говорить следующие симптомы: боли в правом боку, чувство тяжести в правом подреберье, сухость во рту, повышенная жажда, слабость, высокая утомляемость, снижение аппетита, появление сосудистых звездочек на коже, периодическая тошнота, расстройство стула, снижение веса, отеки.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











По данным Минздрава, для гарантированного развития алкогольной болезни печени мужчинам надо ежедневно употреблять около 70 граммов чистого спирта в день. Это 235 граммов водки — чуть меньше чекушки. Или бутылка вина. Или три бутылки обычного пива. Женская дозировка и того меньше — всего 20 граммов спирта ежедневно (67 граммов водки или бутылка светлого пива). Повторяйте упражнение каждый день на протяжении 8–10 лет, и результат не заставит себя ждать.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











До конечной остановки на станции «цирроз» у любителей приложиться к алкоголю будет несколько промежуточных пунктов. Первый — жировая болезнь печени . Узнать ее можно по тяжести в животе, болям в области печени, слабости, тошноте, потере аппетита. К тому же жирная еда начнет хуже перевариваться. Впрочем, часто эта болезнь протекает вообще без симптомов, и человек может не догадываться о разрушительных процессах в организме.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Второй пункт — алкогольный гепатит . Это воспалительный процесс, который начинается, когда воздействие алкоголя продолжается. Часть клеток печени гибнет, а сама она увеличивается в размере. Основные симптомы алкогольного гепатита — боль в животе, пожелтение кожи и белков глаз, тошнота, хроническая усталость, температура и потеря аппетита. При тяжелом течении алкогольного гепатита гибнет до четверти любителей алкоголя, но у тех, кто вовремя перестал выпивать и начал лечение, в 10–20% случаев наблюдается выздоровление печени.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Наконец, заключительная остановка — цирроз . На раннем этапе заболевания человек потеряет в весе, будет чувствовать себя слабым и усталым, у него появятся кожный зуд и покраснения, бессонница, боли в животе. Запущенная стадия цирроза характеризуется выпадением волос и появлением кровоизлияний под кожей, отеками, кровавой рвотой и поносом, желтухой, потерей веса и даже нарушениями психики. Повреждения печени при циррозе необратимы, и, если они развиваются и дальше, человек погибает.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Может ли печень восстановиться, если бросить пить

В зависимости от того, как долго печень выходила из себя и до какой стадии повреждения докатилась, будет меняться срок ее восстановления.

Если ее владелец — человек, не слишком увлеченный алкоголем, а просто сорвался, обмывая покупку гаража, и несколько дней радовался приобретению, на восстановление понадобится пара недель. При жировой болезни печени, которая развивается практически у всех любителей алкоголя, функции печени могут восстановиться полностью, если выпивающий человек совсем перестанет употреблять алкоголь.

В случае когда прием алкоголя был продолжительным, но не привел к патологии, печень восстановится за пару месяцев. При более серьезных повреждениях лечение может занять больше года. Многое зависит еще от конкретного человека, его возраста, скорости обмена веществ, хронических заболеваний. Если же печень уже болит, надежда на восстановление есть, но прогноз зависит от скорости обращения за помощью.

