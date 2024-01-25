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Когда-то ему доверяли только яйца. Московский кондитер из ТВ-шоу показал новосибирцам, как готовить кули — 10 фото

Олег Ильин встретился со студентами колледжа пищевой промышленности и переработки

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Олег Ильин провел мастер-класс в для студентов

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25 января в Новосибирском колледже пищевой промышленности и переработки прошел мастер-класс московского кондитера Олега Ильина. Он рассказал студентам, как правильно готовить десерты и поделился воспоминаниями о своей учебе.

Как проходил мастер-класс, смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Кондитер поделился своими секретами. Например, он рассказывал, как правильно использовать желатин

Кондитер поделился своими секретами. Например, он рассказывал, как правильно использовать желатин

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Олег Ильин — обладатель звания «Лучший кондитер Москвы», владелец сети кондитерских, телеведущий шоу «Сделай мне красиво», автор книги «Рецепт сладкой жизни».

Олег Ильин объяснял, как правильно готовить ягодное кули (пюре), крем для тирамиссу и мусс манго-маракуйя

Олег Ильин объяснял, как правильно готовить ягодное кули (пюре), крем для тирамиссу и мусс манго-маракуйя

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Известный кондитер во время мастер-класса объяснил, как правильно следить за температурой, смешивать ингридиенты, сочетать разные текстуры в одном десерте. При этом, как подчеркнул Олег Ильин, важно сохранить натуральный вкус продуктов:

— Я стараюсь добавлять как можно меньше сахара, потому что чем слаще десерт, по-моему мнению, тем меньше натурального вкуса там остается. Сахар прячет его. А природа уже постаралась наградить нас своими дарами, и нам остается это не испортить.

Перед мастер-классом кондитер прочитал лекцию для студентов

Перед мастер-классом кондитер прочитал лекцию для студентов

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Шеф поделился воспоминаниями о том, как сам учился кондитерскому мастерству. В самом начале карьеры он работал кондитерском цехе.

— Моя карьера, как кондитера, начиналась с процедуры отделения белка от желтка, — вспоминает Олег Ильин. — Пока ничего не умел, из рук все падало, как у любого практиканта, мне доверяли только яйца разбивать. Дают несколько ящиков, и ты их с утра до вечера разбиваешь. Потом меня повысили — доверили отделять белок от желтка. С тех пор мне казалось, что возненавижу это занятие. Но, нет, не возненавидел.

Во время приготовления студенты слушали шефа очень внимательно, многие снимали мастер-класс на видео и делали фото

Во время приготовления студенты слушали шефа очень внимательно, многие снимали мастер-класс на видео и делали фото

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Не обошлось и без историй о том, как опытные повара и шефы шутят над новичками. По словам кондитера, им иногда дают нелепые задания под видом важных и серьезных поручений.

— Практикантов повара заставляют муку шинковать. Вот приходит практикант, а шеф ему говорит: «Так, просеивать муку — это вчерашний день. В настоящих мешленовских ресторанах ее только вручную обрабатывают. Только так изделие получится пышное и воздушное. Пробовал когда-нибудь круассан во Франции? Вот такой как во Франции и получится». Дает мешок муки, доску, нож, и практикант весь день шинкует. Приколов разных навалом, — поделился байкой (или настоящей историей) Олег Ильин.

А некоторые ученики даже помогали в работе

А некоторые ученики даже помогали в работе

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Получившиеся десерты выглядели очень аппетитно. На фото можно увидеть малиновое кули

Получившиеся десерты выглядели очень аппетитно. На фото можно увидеть малиновое кули

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Также кондитер объяснил, что для развивития в профессии, нужно пробовать новое:

— Учишься всю жизнь, насматриваешься, рецептуры изучаешь, что-то переделываешь под себя. Попробуйте этот малиновый кули сделать каким-то другим — это уже шаг в сторону. Не идите проторенной дорожкой. Я даю технологию, удочку, а вы уже ловите каждый сам свою рыбку. Так будет интереснее и круче. Даю направление, а вы — постарайтесь сделать лучше. Я уверен, у многих из вас многие вещи получатся лучше, чем у меня.

За муссом и кремом выстраивались очереди

За муссом и кремом выстраивались очереди

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Олег Ильин вдохновлял студентов на то, чтобы учиться новому

Олег Ильин вдохновлял студентов на то, чтобы учиться новому

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Летом юный кондитер из Новосибирска Александр Борисов стал участником реалити-шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Он приготовил торт с карамельно-шоколадной начинкой.

Врачи рекомендуют любителям сладкого быть осторожнее в своем рационе. У некоторых есть риск заработать «сахарную зависимость» и заедать свои проблемы не самыми полезными блюдами. Новосибирские врачи объяснили, как проявляется это состояние и как от него спастись.

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