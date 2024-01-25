Когда-то ему доверяли только яйца. Московский кондитер из ТВ-шоу показал новосибирцам, как готовить кули — 10 фото

Шеф поделился воспоминаниями о том, как сам учился кондитерскому мастерству. В самом начале карьеры он работал кондитерском цехе.

— Моя карьера, как кондитера, начиналась с процедуры отделения белка от желтка, — вспоминает Олег Ильин. — Пока ничего не умел, из рук все падало, как у любого практиканта, мне доверяли только яйца разбивать. Дают несколько ящиков, и ты их с утра до вечера разбиваешь. Потом меня повысили — доверили отделять белок от желтка. С тех пор мне казалось, что возненавижу это занятие. Но, нет, не возненавидел.