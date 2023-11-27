Кофе из Хогвартса: в Новосибирске появилась мини-кофейня по мотивам вселенной о Гарри Поттере - видео с новогодним настроением

В Новосибирске появилась мини-кофейня по мотивам вселенной Гарри Поттера. Небольшой киоск заметили рядом с ТЦ «Версаль» на Ватутина с тематическим меню и атрибутикой из книг и фильмов о волшебнике. Корреспондент НГС поговорила с создательницей проекта - 21-летней Кристине Чопко, она развивает кофейню вместе с сестрой Алиной. Девушки открыли киоск в конце лета - он уже успел окупиться.
— Во время учёбы в университете, я устроилась на работу в кофейню бариста, где получила колоссальный опыт работы с кофе. Через 2 года работы, мы с семьей решили, что пора открывать свое дело. Начали думать, что это может быть, и всем понравилась идея с кофейней — я предложила сделать её в стиле Гарри Поттера. Почему именно это тематика? Потому что Гарри Поттер для меня это нечто большее, чем просто книги и фильмы, это как отдельный мир. Мы решили, что благодаря нашей кофейне мы сможем дать людям что-то новое и волшебное, — рассказывает Кристина Чопко.
Название Hogwarts Espresso предложила старшая сестра и партнер Кристины — Алина Чопко. Девушка сама разработала дизайн вывески и логотип кофейни. Для старта работы потребовалось 550 000 рублей, по словам Кристины, вложения окупились практически сразу. Всю полученную прибыль сестры пускают в оборот.
Меню в Hogwarts Espresso необычное, к примеру, помимо привычных латте и капучино, вы можете заказать безалкогольное сливочное пиво или напиток с названием «Поцелуй демонтора», «Крик мандрагоры», «Болтливое зелье», нашелся и «Эльфийский отвар» — все по 250 рублей. Для желающих перекусить предлагается «Каменный сэндвич Хагрида», печенье, кексы.
— Все рецепты я создавала сама, как и большую часть названий напитков. Перед тем как пустить их в продажу, мы с сестрой и близкими устраивали дегустацию, выбирали самый лучший из вариантов. Сливочное пиво мы готовим из сливок, безалкогольного пива и карамели (советую всем его попробовать), чтобы получить идеальный вкус, нужно знать идеальные пропорции. «Болтливое зелье» — это безалкогольный глинтвейн, его мы готовим на натуральной смеси специй, добавляем кусочки фруктов, — объясняет Кристина Чопко.
В будущем Кристина и Алина планируют расширение, говорят — гости очень просят открыть точку на правом берегу.
В январе 2022 года поезд «Хогвартс-Экспресс» отправился в первый рейс до Бердска. Вспоминаем, как это было и предлагаем пройти небольшой тест по вселенной о Гарри Поттере — проверьте, насколько хорошо вы знаете историю о мальчике, который выжил.