Кофе из Хогвартса: в Новосибирске появилась мини-кофейня по мотивам вселенной о Гарри Поттере - видео с новогодним настроением

— Во время учёбы в университете, я устроилась на работу в кофейню бариста, где получила колоссальный опыт работы с кофе. Через 2 года работы, мы с семьей решили, что пора открывать свое дело. Начали думать, что это может быть, и всем понравилась идея с кофейней — я предложила сделать её в стиле Гарри Поттера. Почему именно это тематика? Потому что Гарри Поттер для меня это нечто большее, чем просто книги и фильмы, это как отдельный мир. Мы решили, что благодаря нашей кофейне мы сможем дать людям что-то новое и волшебное, — рассказывает Кристина Чопко.