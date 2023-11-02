Врачи назвали 5 типов людей, которым никогда нельзя есть острое. Вы в их числе?

Каждый из нас по-разному относится к острой пище. Кто-то обожает пощекотать нервы и вкусовые рецепторы, а кому-то тяжело есть даже слегка приправленные блюда. А как вообще влияет на организм острая еда? Есть ли польза от такого пищевого экстрима или же это только нагрузка и вред для организма? Можно ли умереть, если переборщить со специями? Разбираемся вместе с врачами.
Полезно или вредно
Всё, что может давать еде остроту, как правило, имеет растительное происхождение, например перец, тмин, чеснок, имбирь или гвоздика. Все они имеют достаточно специфический вкус. По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролога Екатерины Кашух, острые продукты (в частности, жгучие перцы) содержат капсаицин. Это вещество, которое способствует расширению кровеносных сосудов и улучшает работу сердца. Кроме того, капсаицин помогает иммунной системе уничтожить болезнетворные микроорганизмы, которые могут попасть в пищеварительный тракт вместе с едой.
— Капсаицин — это вещество с выраженным антисептическим свойством, отчасти может иметь противомикробный эффект в отношении бактерий, которые провоцируют гастрит или могут привести к язвенной болезни, а также в отношении некоторых других возбудителей, — пояснила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
По словам врачей, острая пища может влиять на организм как положительно, так и агрессивно. По словам Екатерины Кашух, острые продукты благоприятно влияют на людей, у которых нет заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такая еда стимулирует выработку желудочного сока: кровь активнее приливает к стенкам желудка, и пищеварение нормализуется.
— Кроме того, острые продукты повышают синтез эндорфинов — гормонов удовольствия. Механизм здесь такой, — объяснила врач. — Острый вкус мы воспринимаем как жжение, а иногда даже боль в области языка. В ответ на такую «перечную атаку» мозг начинает активно вырабатывать эндорфины, которые должны помочь «пережить» неприятные ощущения. Именно благодаря всплеску эндорфинов у многих людей настроение после употребления острых блюд повышается.
Соответственно, с осторожностью острое стоит есть тем, у кого имеются хронические заболевания ЖКТ. Всё потому, что повышенная выработка желудочного сока может только усилить воспаление, к тому же острая пища раздражает слизистую органов ЖКТ.
— Если насладиться острым вкусом всё же хочется, можно добавить в блюдо небольшое количество редьки или хрена, — советует Екатерина Кашух.
Галина Барташевич добавила, что острая пища противопоказана больным панкреатитом, желчнокаменной болезнью, а также женщинам во время беременности и лактации.
— У будущей матери в период лактации от острого будет горчить молоко, а во время беременности такие крайности вряд ли будут полезны для будущего ребенка, — объяснила гастроэнтеролог.
Можно ли умереть от острого
Что почувствует человек, когда съест что-то чрезмерно острое для себя? По словам Галины Барташевич, такое вполне можно назвать острым перцовым ожогом.
— Первое, с чем столкнется человек, — резкая горечь, жжение на языке, иногда кратковременная потеря вкуса, онемение. Ощущение, как будто влили раскаленный металл в пищевод, — рассказала врач. — Невозможность воспринимать нормально вкусовыми рецепторами обычную еду. По сути, это острый перцовый ожог, возникший за счет большого количества капсаицина. Если в этот момент попросить врача-эндоскописта посмотреть на состояние слизистой желудка и пищевода, то будет выраженная картина отека: гиперемия, покраснение. Иногда даже картина острого гастрита.
Можно ли умереть от такого? Екатерина Кашух уверена, что это миф — такой же, как способность перца проделать дыру в желудке или необратимо уничтожить вкусовые рецепторы.
— Однако большое количество пряностей может спровоцировать аллергическую реакцию или вызвать обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, — отметила эксперт.
Галина Барташевич согласилась с тем, что от острой пищи не умирают, но отметила, что связанные с этим случаи происходили. Например, в сентябре 14-летний подросток умер в США после участия в «остром» челлендже. Правила заключались в том, что нужно съесть один суперострый ломтик чипсов, ничем его не запивая и не заедая. У мальчика разболелся живот, а через два часа он потерял сознание и вскоре скончался.
— В некоторых случаях это может быть проявление аллергических патологий, в других — нестабильная гемодинамика, проблемы с артериальным давлением. Так или иначе, проводить подобные конкурсы по употреблению перца до победного смертельного конца никто не пожелает. Здесь благоразумие превыше всего, — заключила Галина Барташевич.
Почему у людей разное восприятие острого
На восприятие острой пищи, по словам Екатерины Кашух, влияют разные факторы: индивидуальные особенности вкусовых рецепторов человека, личные предпочтения и даже особенности национальной кухни. Например, во многих азиатских странах практически все блюда достаточно пряные, и люди с раннего детства привыкают к таким вкусам.
— При этом можно натренировать вкусовые рецепторы и сделать их более устойчивыми к остроте. Для этого нужно постепенно, шаг за шагом включать всё более острую пищу в рацион, — отметила гастроэнтеролог.
При выборе продуктов полезно ориентироваться на шкалу Сковилла, которая оценивает степень жгучести разных перцев. Среди самых «мягких» перцев, согласно этой шкале, — чили и пепперони, следом идут табаско, халапеньо и серрано. На вершине пирамиды такие монстры, как «пеппер икс», «дыхание дракона» и «каролинский жнец» (жгучесть исчисляется миллионами сковиллей).
Как избавиться от жгучих последствий
Что делать, если во рту нестерпимо жжет после того, как вы съели что-то очень острое? Врачи говорят, что в первую очередь нужно смыть капсаицин со слизистой. В воде он не растворяется, поэтому запивать его таким образом бессмысленно, это может дать лишь минутное облегчение.
— Капсаицин — вещество, которое растворяется в молоке, поэтому первая помощь — прием молока, кисломолочных продуктов: йогурта, сметаны, кусочка сыра, — обратила внимание Галина Барташевич.
Также нейтрализовать капсаицин, по словам Екатерины Кашух, помогут продукты, содержащие крахмал (хлеб, картофель, рис) или казеин (мороженое, молочный шоколад).
Что еще почитать по теме
Немного о полезности продуктов. Например, с самого детства всем нам советовали есть яблоки, потому что в них много железа. Мы решили проверить, действительно ли это так и есть ли продукты, в которых железа еще больше. А если есть, то могут ли они помочь при анемии?
Многие не очень любят есть овощи и недооценивают их полезные свойства. Мы выяснили, в каких из них есть ударная доза пищевых волокон, которые принесут организму только пользу.
Производители не пишут на продуктах большими буквами «Осторожно, холестерин» и не расписывают подробно его количество. Да и мы не всегда задумываемся о том, что в каких-то продуктах, которые едим каждый день, может быть существенная порция этого самого холестерина. Вряд ли получится полностью отказаться от таких покупок, но можно хотя бы узнать, в каких продуктах больше всего холестерина. Мы выяснили, что таких есть аж восемь!