Врачи назвали 5 типов людей, которым никогда нельзя есть острое. Вы в их числе?

— Капсаицин — это вещество с выраженным антисептическим свойством, отчасти может иметь противомикробный эффект в отношении бактерий, которые провоцируют гастрит или могут привести к язвенной болезни, а также в отношении некоторых других возбудителей, — пояснила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



По словам врачей, острая пища может влиять на организм как положительно, так и агрессивно. По словам Екатерины Кашух, острые продукты благоприятно влияют на людей, у которых нет заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такая еда стимулирует выработку желудочного сока: кровь активнее приливает к стенкам желудка, и пищеварение нормализуется.