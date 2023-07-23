Вы тоже делаете это: 5 ошибок при готовке, которые вас незаметно полнят

1
Кусочничаем
В целом ничего плохого в том, чтобы попробовать бульон на соль и приправы, нет, но когда снятие пробы превращается в бесконечную дегустацию, жди беды в виде лишних калорий и переедания.
— Часто заложниками этой привычки становятся повара. Из-за своей профессии им постоянно приходится что-то дегустировать, чтобы добиться идеального вкуса блюда. В ресторанах шеф-повара и их помощники особой стройностью не отличаются. Потому что вкусы, ароматы, пробы, отсутствие должного отношения к своей работе в плане формирования своего веса тоже приводит к избыточным отложениям, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Вообще от привычки постоянно что-то жевать врачи рекомендуют отказаться. Она приводит к тому, что у человека притупляется чувство голода, и он перестает понимать, когда наелся.
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2
Пересаливаем
Соль добавляет нашим блюдам вкуса, а иногда помогает его лучше раскрыть. Но увлекаться с ней не стоит — превышая норму потребления соли, мы развиваем у себя стойкую зависимость: чем больше ешь, тем больше хочется.
— Есть такое понятие, как солевой аппетит, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — От этой привычки можно избавиться. На восстановление рецепторов требуется один-два месяца. Когда вы начнете постепенно снижать количество соли, рецепторы адаптируются и будут воспринимать менее соленое как привычно соленое.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Кроме того, соль (наряду с сахаром и жиром) способна обманывать центр вознаграждения мозга. Он, «влюбленный» в такую еду, начинает требовать ее больше и больше, что заставляет нас переедать.
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3
Добавляем соусы
Соусы врачи относят к «случайным» калориям. Казалось бы, ничего лишнего особенно не съели, а вес прибавляется. Добавьте в свое меню соусы (особенно кетчуп и майонез) — и вот вы незаметно съедаете между делом примерно четверть суточной нормы калорий.
— Сто граммов сливочного соуса — это 400 ккал! А 100 граммов натурального томатного соуса с зеленью, не уступающего по вкусу, займет в рационе всего 80 ккал. Даже томатный кетчуп гораздо менее калориен, чем майонез и сливки, — говорит врач и фитнес-тренер Виктория Яблокова.
Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.
Совсем отказываться от соусов, конечно, необязательно — врачи рекомендуют сократить потребление магазинных. Или хотя бы смотреть на этикетку. Прежде всего, стоит обратить внимание на пищевую ценность, содержание натрия и сахара. Добавленные сахара в маринадах — это вообще пустые калории, и из-за них мы с легкостью переходим с нормального питания на нездоровые перекусы со всеми их вытекающими последствиями. Если добавленного сахара слишком много, то возрастает риск ожирения, кариеса, развития диабета.
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4
Стараемся готовить из «полезных» продуктов
В погоне за здоровьем мы то и дело добавляем в свой рацион орехи, авокадо, оливковое и кокосовое масла, цельнозерновую муку и крупы. Бесспорно, витаминов, минералов и питательных веществ в них полно. Но здесь есть несколько нюансов. Один из них заключается как раз в том, что избыточное употребление полезных продуктов тоже может стать причиной лишнего веса.
— Насыщенные жиры имеют большую калорийность, — рассказывает нутрициолог Ната Гончар. — Например, чайная ложка оливкового масла содержит 119 калорий. В салат вы можете добавить несколько ложек, а среди ингредиентов салата могут быть жирное авокадо и семена. Полезный салат превысит допустимую норму жиров и отнимет большую часть дневной калорийности рациона.
Ната Гончар — президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).
Подсчитайте примерное количество съеденных жиров, белка и углеводов, и обнаружите, что вы переели и набрали вес, а состояние здоровья совсем не улучшили.
Второй нюанс — в том, что то же оливковое масло, считающееся полезным, ничем не лучше подсолнечного.
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5
Готовим слишком долго
Чтобы блюдо как следует приготовилось, мы часто передерживаем его на плите. Но в итоге вместо того, чтобы получить вкусный и полезный обед, лишаем продукты важных минералов (таких, как марганец, калий и кальций) и витаминов. Ну а если мы еще и жарим блюдо слишком долго, то место потерянных полезных веществ занимают насыщенные жиры.
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6
Опрос
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