Так минеральная вода вредная или полезная? Разбираемся с врачами

Вряд ли найдется человек, который возьмется спорить с тем, что вода нам необходима. В конце концов, она составляет примерно 2/3 массы нашего тела. В зависимости от возраста этот показатель может меняться, но не критично. Поэтому водный баланс надо поддерживать, как ни крути. Правда, не вся вода на поверку оказалась полезной. Особенно это касается минералки. Что с ней не так и кому стоит быть с ней аккуратнее, нам рассказали врачи.
Чем полезна минеральная вода
Полезных свойств у минеральной воды предостаточно. Она помогает укрепить иммунитет, восстановить кислотно-щелочной баланс, повысить уровень гемоглобина в крови, укрепить зубы и кости (при нормальном содержании фтора), улучшить мышление и память и укрепить нервную систему.
Один из главных элементов, который можно встретить в минералке, магний. Он отвечает за стрессоустойчивость. Работает это так: когда магния в организме достаточно, железы внутренней секреции вырабатывают меньше гормонов стресса, а когда его становится недостаточно, повышают свою активность, и гормонов стресса вырабатывается больше. Но магний помогает не только со стрессом бороться. Вот другие его полезные свойства:
- помогает справиться с двигательным возбуждением;
- участвует в реакциях углеводно-фосфорного и энергетического обменов;
- важен для передачи генетической информации с участием ДНК и РНК;
- участвует в метаболизме глюкозы, способствует выведению «плохого» холестерина;
- нормализует артериальное давление, а также деятельность мышц, в том числе миокарда;
- стимулирует моторику кишечника и желчеотделение;
- снижает риск камнеобразования в мочевых путях;
- помогает бороться с усталостью.
Дефицит магния в организме может возникать на фоне стресса и перенапряжения, а также из-за неправильного питания и недостаточного потребления зелени, овощей и орехов.
Магний из организма выводят фастфуд и рафинированные продукты. Кроме того, есть несколько категорий людей с высоким риском возникновения дефицита магния. Это пациенты с заболеваниями почек, болезнью Крона, целиакией или другими состояниями, влияющими на пищеварение, усвоение питательных веществ, с заболеваниями паращитовидной железы, принимающие определенные лекарства от диабета и рака, лица пожилого возраста и алкоголики.
Узнать, что вам не хватает магния, можно по следующим признакам:
- апатия, перепады настроения и даже депрессия, или повышенная тревожность;
- мышечная слабость;
- гипертонус, склонность к судорожным состояниям (непроизвольные подергивания, тики, дрожание конечностей или полноценные судороги);
- возможны частые мигрени и звон в ушах;
- гормональные нарушения (дефицит магния снижает чувствительность к инсулину и способствует развитию диабета, могут усилиться негативные проявления предменструального синдрома);
- нарушения сна;
- ухудшение памяти и внимания;
- нарушения сердечного ритма (аритмия, скачки артериального давления в сторону повышения);
- перебои в работе ЖКТ (изжога, нарушение перистальтики кишечника с запорами);
- ухудшение состояния ногтей, костей и суставов;
- повышенная тяга к сладкому.
Чтобы избежать проблем, связанных с дефицитом магния, не обязательно пить таблетки и вводить инъекции. Часто достаточно грамотно выстроить рацион, помня, что лучше всего магний усваивается в первой половине дня.
— Больше всего магния — в продуктах растительного происхождения, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Что есть: крупы (пшеница, киноа), бобовые (фасоль, чечевица), шпинат, зелень, курагу, брокколи, бананы, орехи (миндаль, кешью, арахис) и семена (льна, тыквы), черный шоколад. И пить. Много магния в минеральной воде. Да и в обычной тоже содержится небольшое, но ощутимое количество.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Кроме того, польза минералки зависит от преобладающих в ней солей:
- гидрокарбонатная вода не допускает накопления в мышцах молочной кислоты. Ее советуют пить при сахарном диабете, болезнях почек и некоторых видах инфекционных заболеваний;
- магниевая вода обладает седативным эффектом, эффективна для нейтрализации стрессов и нервных перенапряжений;
- сульфатная вода полезна для печени, лечения желчнокаменной болезни и непроходимости кишечника;
- хлоридная вода обладает желчегонным действием, полезна для нормализации работы органов ЖКТ (противопоказана людям с гипертонией).
Как выбрать минеральную воду
Вода с минерализацией от 10 г/л — лечебная. И если вы думаете, что самая «крепкая» из этой серии — «Ессентуки
В лечебно-столовой воде биологически активных веществ несколько больше допустимой нормы и выше уровень солей (до
Столовую минералку можно назвать обычной питьевой водой. В ней минимум солей и незначительное количество других элементов. Ее можно пить хоть каждый день, но для лечения болезней ее не применяют.
— Главное при выборе минеральной воды — доверять производителю, выпускать газ и не перебирать с дозой. Лечебно-столовой воды вы можете позволить себе пару стаканов в день, столовой — максимум два литра в сутки, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Чем вредна минеральная вода
По словам врачей, первым делом при выборе минеральной воды нужно обращать внимание на уровень минерализации. Чем он выше, тем хуже для здорового человека — такую воду нужно пить только по назначению специалистов.
— Избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками и повышенным артериальным давлением, — говорит Галина Барташевич. — Регулярное употребление минеральной воды с высоким содержанием фтора способствует развитию флюороза, может вызвать нарушение прочности костей и возникновение кариеса. В то же время большое количества фтора нарушает работу организма.
Кроме того, лечебная минеральная вода может привести к гиперкалиемии (повышению концентрации калия в крови; сильная гиперкалиемия приводит к нарушению сердечного ритма) или гипермагниемии (повышению концентрации магния в плазме; чаще встречается у больных с почечной недостаточностью и приводит к гипорефлексии, артериальной гипотонии, угнетению дыхания и остановке сердца).
Другой важный момент в составе минералки — совокупная концентрация калия и натрия. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять менее двух граммов натрия в день (а в некоторых минеральных водах совокупная концентрация натрия и калия превышает четыре грамма на литр). Это эквивалентно пяти граммам соли, в состав которой он входит. По данным ВОЗ, многие и без минеральной воды превышают рекомендуемую норму, а минералка теоретически может ситуацию усугубить. Случается, что большее употребление соли приводит к инсультам и инфарктам.
А вот бояться, что соли из минералки отложатся в суставах, особенно не стоит. Это больше история про пожилых людей, имя которой — деформирующий артроз.
— Это воспаление, снижение выведения кальция, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, уменьшение суставной жидкости, — объясняет Галина Барташевич. — Отсюда появляются скрип и боль в суставах, истончение хрящевой прослойки и деформация суставных поверхностей — так называемые узелки Бушара (боковое увеличение сустава, из-за которого палец приобретает веретенообразную форму. — Прим. ред.). Может быть мышка в суставе (суставная мышь представляет собой патологию, при которой образуется осколок, плавающий в суставной полости; он может застревать между суставами, из-за чего появляется боль. Такой осколок кости или хряща получил название «мышь». — Прим. ред.), из-за этого появится боль при ходьбе.
Чем простая вода лучше минеральной
Минеральная вода — не лучшая замена воды обыкновенной. Во-первых, она слишком насыщенная. В минеральной воде содержится определенное количество микро- и макроэлементов, которое в больших количествах может неадекватно отразиться на состоянии организма (может даже измениться PH крови и состав мочи).
— Если хотите пить минеральную воду часто, нужна консультация врача и анализ крови, чтобы подобрать «правильную» минералку именно для вас, — говорит Зухра Павлова. — Недаром минеральную воду назначают врачи по определенным показаниям. Тем более, что она делится на столовую (которую можно выпить до поллитра в день) и лечебно-столовую. Последняя более насыщенная, ее назначают в определенные часы дня, в определенных дозировках и даже определенной температуры.
Во-вторых, минеральная вода — газированная.
— Газированная вода противопоказана всем, особенно людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями, связанными с повышенной чувствительностью слизистой оболочки желудка, — объясняет Галина Барташевич. — Вода минеральная ценится не за пузырьки, а за минеральный состав. Одно дело, когда она идет газированная с природного источника. Но производители часто соленую минеральную воду дополнительно газируют, и это даже отношения к минеральной воде не имеет — это просто дикая химия.
Да и жажду газированной водой особенно не утолишь. Тем более в жару. Ну и не забывайте о вкладе газировки в метеоризм.
Третий момент — насыщенная минералами вода для своего усвоения тоже требует воду. А забирать ее организм будет из клеток и мышц.