Так минеральная вода вредная или полезная? Разбираемся с врачами

В лечебно-столовой воде биологически активных веществ несколько больше допустимой нормы и выше уровень солей (до 10 г/л ). Для профилактики хронических заболеваний ее рекомендуют пить в течение двух-трех недель.

Столовую минералку можно назвать обычной питьевой водой. В ней минимум солей и незначительное количество других элементов. Ее можно пить хоть каждый день, но для лечения болезней ее не применяют.

— Главное при выборе минеральной воды — доверять производителю, выпускать газ и не перебирать с дозой. Лечебно-столовой воды вы можете позволить себе пару стаканов в день, столовой — максимум два литра в сутки, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Чем вредна минеральная вода

По словам врачей, первым делом при выборе минеральной воды нужно обращать внимание на уровень минерализации. Чем он выше, тем хуже для здорового человека — такую воду нужно пить только по назначению специалистов.