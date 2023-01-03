Красивые, горячие, полезные: публикуем рецепты идеальных зимних напитков (их легко сделать дома)

— Первое, что я сделала, — нарезала яблоко на кусочки. Их величина зависит от того, что вы хотите потом пожевать. Апельсин далее порезала. Очень важно, чтобы он был с кожурой, потому что это придает напитку яркий аромат и легкую горчинку. После этого я смешала два сока — это были классический вишневый сок и яблочный. Во фрукты добавила обычный цветочный мёд, после этого всё подогрела до хорошего теплого состояния. До кипения доводить не стоит, потому что фрукты могут превратиться в кашу, а нам нужно хрустящее их состояние, — говорит Мария Кинк.