Французы заработают на самогонщиках: в «Ашане» начали торговать «спиртовыми дрожжами»
Новый продукт продается в килограммовых упаковках
На полках в новосибирском гипермаркете «Ашан» появились дрожжи «для напитков». В самой торговой сети говорят, что столкнулись с таким позиционированием этого продукта сравнительно недавно.
Уже само название «Спиртовой рекорд» говорит о том, для чего производитель предлагает использовать эти дрожжи. Цена килограммовой пачки без скидки — 157 рублей. Выпускает их предприятие из Санкт-Петербурга «САФ Нева», известное покупателям больше своими «быстрыми» сухими дрожжами для выпечки.
ООО «САФ Нева» — это дочернее предприятие французской компании Lesaffre (основана в середине 19-го века). Как и материнская компания, она занимается выпуском дрожжей и продуктов для ферментации. По данным «Контур.Фокуса», выручка «САФ-Нева» в 2021 году составила 8,1 млрд рублей, частая прибыль — 1,7 млрд рублей
Единственный напиток, в котором дрожжи действительно необходимы в таком количестве, это брага собственного изготовления (и получаемый на ее основе самогон). Производство того и другого для собственного потребления в России сейчас разрешено, но торговать подобной продукцией нельзя.
Как рассказал представитель новосибирского «Ашана», с такого рода позиционированием дрожжей в торговой сети столкнулись сравнительно недавно. До этого дрожжи при продаже считались исключительно хлебопекарной продукцией. Хотя какая-то часть покупателей всегда приобретала их для производства самодельного алкоголя.
— Сами дрожжи универсальны — с ними можно точно так же хлеб печь. Это скорее маркетинговый ход, — пояснил представитель.
Помимо дрожжей «для напитков» в «Ашане» есть и более привычные сырые дрожжи «Люкс», которые упакованы в 100-граммовые пачки (в пересчете на килограмм они стоят чуть дороже). Дрожжи, которые позиционируются как спиртовые (вариант «для браги»), активно представлены у онлайн-продавцов. Так «Яндекс.Маркет» по запросу «спиртовые дрожжи в Новосибирске» выдает больше 1000 предложений (многие из низ отличаются только продавцом). Цены начинаются со 160 рублей за стограммовую упаковку, а у отдельных импортных позиций может доходить до 10 тысяч рублей за коробку весом два килограмма.
Возросший интерес покупателей к самостоятельному производству алкоголя происходит на фоне исчезновения из продажи импортного спиртного известных брендов. Возможно, потренировавшись как следует в домашних условиях, самые настойчивые из таких любителей захотят со временем запустить и полноценное производство виски.