Французы заработают на самогонщиках: в «Ашане» начали торговать «спиртовыми дрожжами»

На полках в новосибирском гипермаркете «Ашан» появились дрожжи «для напитков». В самой торговой сети говорят, что столкнулись с таким позиционированием этого продукта сравнительно недавно.



Уже само название «Спиртовой рекорд» говорит о том, для чего производитель предлагает использовать эти дрожжи. Цена килограммовой пачки без скидки — 157 рублей. Выпускает их предприятие из Санкт-Петербурга «САФ Нева», известное покупателям больше своими «быстрыми» сухими дрожжами для выпечки.