Помогут похудеть или испортят желудок? Ставим точку в споре о пользе и вреде отрубей
За чем только не потянешься, когда захочешь сбросить пару лишних кило
Одна девушка в нашей редакции решила придумать себе диету, потянулась за советами на форумы и нашла там две группы людей: тех, кто нахваливал отруби как идеальное спасение от лишнего веса, и тех, кто эти самые отруби поливал разными нехорошими словами. Мы решили узнать у врачей, кто же из этих групп всё-таки ближе к правде.
Что такое эти отруби вообще?
Отруби — это побочный продукт переработки зерна, твердые зерновые оболочки, оставшиеся после производства муки и состоящие из пищевых волокон (клетчатки). Чаще всего встречаются пшеничные, ржаные, рисовые, овсяные, гречневые, полбяные и льняные отруби.
Изначально отрубями кормили скот, но после того как к ним присмотрелись ученые, в отрубях обнаружилось множество полезных веществ.
Что полезного есть в отрубях?
Ученые, которые внимательно присмотрелись к отрубям, обнаружили в них множество полезных элементов, содержащихся в зерне: витамины E, B1, B2, В6 и PP, селен, железо, магний, калий и другие минеральные вещества, а главное — клетчатку. Чаще всего отруби в свой рацион стремятся добавить те, кто решил следить за фигурой.
— Связано это с тем, что клетчатка быстро насыщает и не способствует накоплению жира, — говорит диетолог Анна Лукина. — Она улучшает пищеварение, положительно воздействует на кишечник и ЖКТ, помогает с запорами и улучшает метаболизм. Кроме того, в отрубях содержится множество витаминов и минералов, которые в комплексе ускоряют обменные процессы, происходящие в организме, укрепляют ногти, улучшают состояние волос и зрение, благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат и нервную систему.
Но, по словам диетологов, важно обращать внимание на сами отруби. Они бывают двух видов — рассыпные и гранулированные. И рассыпные лучше. Потому что во время производства прессованным отрубям могут добавить усилителей вкуса, муки, пищевых добавок, сахара или соли, а вам такое «обогащение» ни к чему. Лучшие отруби — твердые, непримечательные на вид (желто-серого цвета), без ярких вкусов и запахов.
Сколько отрубей в день можно есть?
Не стоит воспринимать отруби в качестве еды. Здесь главное помнить, что отруби — это источник пищевых волокон, а норма их потребления — порядка 30 граммов в день. Мы съедаем их с зеленью, овощами, фруктами, цельнозерновыми и злаками.
— Отруби могут являться добавкой к рациону при дефиците клетчатки и пищевых волокон, когда не удается съесть минимум 500 граммов разнообразных овощей в течение дня, — говорит диетолог Вероника Черанева. — Если в вашем рационе достаточно зелени, овощей и фруктов, использовать отруби необязательно, дополнительной пользы они не принесут. Кроме того, важно, чтобы отруби были тщательно перемолоты, не имели в составе грубых частиц, царапающих слизистую пищеварительного тракта.
Рекомендуемая норма составляет одну столовую ложку в день, предельно допустимые значения — три-четыре столовые ложки в сутки.
Чем вредны отруби?
Раз уж отруби — это клетчатка и пищевые волокна, то и последствия от их переедания может представить себе любой, кто хотя бы раз переусердствовал с овощами и фруктами.
Пациентам с гастродуоденитом, холециститом и гастритом специалисты рекомендуют для начала проконсультироваться с лечащим врачом, который определит, можно ли им вообще добавлять отруби в рацион.
Если вы так хотите попробовать отруби, делайте это либо курсами, либо маленькими порциями, еще лучше — добавляйте в рацион свежие овощи и фрукты и прочитайте шесть мифов о здоровой еде, из-за которых мы покупаем ненужные продукты.