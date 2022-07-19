Помогут похудеть или испортят желудок? Ставим точку в споре о пользе и вреде отрубей

Изначально отрубями кормили скот, но после того как к ним присмотрелись ученые, в отрубях обнаружилось множество полезных веществ.



Что полезного есть в отрубях?

Ученые, которые внимательно присмотрелись к отрубям, обнаружили в них множество полезных элементов, содержащихся в зерне: витамины E, B1, B2, В6 и PP, селен, железо, магний, калий и другие минеральные вещества, а главное — клетчатку. Чаще всего отруби в свой рацион стремятся добавить те, кто решил следить за фигурой.

