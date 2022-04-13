Крышку не поднимайте: 5 правил приготовления каши, о которых все забывают

Но разобраться с пропорциями — это еще полбеды. Существуют и такие нюансы, о которых не сразу задумаешься. Но предупрежден — значит вооружен.



Крупу надо мыть

Что бы вы ни захотели приготовить, крупа обязательно должна быть мытая. Так что какой бы чистой и перебранной она ни казалась в упаковке, не поленитесь и сполосните ее дома. Во-первых, не все крупы настолько чисты, как кажутся. Пшено, например, рекомендуют мыть несколько раз (не лишним будет еще и ошпарить в финале), потому что это одна из самых грязных круп. Также обязательно мойте перловку и нешлифованный рис. Во-вторых, только мытые крупы раскрывают полный вкус. Киноа может вообще горчить, если ее предварительно не промыть.



— У киноа сладковатый ореховый привкус. Если ее не промыть, вместо приятного аромата вы получите горечь. Кстати, вкус раскроется лучше, если перед варкой крупу несколько минут обжарить на сухой сковороде, — делится лайфхаком шеф-повар Николай Ногин.



Крупу надо прокалить

Совет слегка обжарить крупу на сковороде или хотя бы нагреть ее перед приготовлением работает не только с киноа. Это отнимет у вас всего несколько минут, зато заметно раскроет вкусовые качества зерна. Причем прокаливать можно всё что угодно. Даже манку часто калят и жарят с маслом, чтобы придать каше ореховый привкус. Но манкой вообще увлекаться не стоит.

