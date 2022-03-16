Сеть KFC за ночь подняла цены на свои блюда в Новосибирске — «Сандерс бургер» подорожал на 16%

В сети KFC в Новосибирске за прошедшую ночь обновились цены. С 16 марта стоимость выросла в зависимости от позиций на 8–16%.
О готовящемся повышении цен в KFC НГС узнал от сотрудника в компании. Он не смог сообщить данных, поэтому вчера, 15 марта, вечером, корреспондент НГС сфотографировал меню в заведении на Красном Проспекте, 29. А сегодня утром сделал снимок этого же самого информационного панно утром.
Цены действительно увеличились на большую часть позиций. Так за порцию острых крыльев, которая еще вчера стоила 219 рублей, теперь придется выложить 249 рублей (рост 13,7%). Стандартный картофель фри теперь стоит 89 рублей (рост 12,6%), а набор «Сандерс баскет» подорожал на 8% — до 269 рублей.
Самый большой рост замечен в разделе бургеров. Так фирменный «Сандерс бургер» стал дороже почти на 16% — теперь он стоит 219 рублей (ранее был 189 рублей).
Сеть KFC принадлежит американскому концерну Yum! Brands. Как многие другие западные компании он так же объявил о приостановке деятельности в России, правда, коснулось это лишь части заведений. В основном речь идет о сети Pizza Hut (так же принадлежит Yum! Brands).
НГС отправил запрос в российский офис компании по ситуации.
О временном прекращении работы в России объявил так же McDonald`s, но заведения сети в Новосибирске, Кузбассе, Красноярске и