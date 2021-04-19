В Новосибирске прошел чемпионат по поеданию хинкали — победитель съел пять штук за 33 секунды

Первое соревнование по скоростному поеданию хинкали прошло в Новосибирске на выходных. Победитель управился с пятью штуками всего за 33 секунды .



Чемпионат по скоростному поеданию хинкали организовал ресторан грузинской кухни «Мишико». Участие было платным (500 рублей), состязания были разбиты на три этапа, в каждом из которых предстояло съесть пять хинкали как можно быстрее. Показавшие лучшее время переходили на следующий уровень, где всё повторялось. Менялись лишь начинки для хинкали.