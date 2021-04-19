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В Новосибирске прошел чемпионат по поеданию хинкали — победитель съел пять штук за 33 секунды

Как это было — фото и видео с необычного (но такого аппетитного) соревнования

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В соревнованиях приняли участие <nobr class="_">12 человек</nobr>

В соревнованиях приняли участие 12 человек

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Новосибирец съел пять хинкали за 33 секунды на необычном чемпионате

Первое соревнование по скоростному поеданию хинкали прошло в Новосибирске на выходных. Победитель управился с пятью штуками всего за 33 секунды.

Чемпионат по скоростному поеданию хинкали организовал ресторан грузинской кухни «Мишико». Участие было платным (500 рублей), состязания были разбиты на три этапа, в каждом из которых предстояло съесть пять хинкали как можно быстрее. Показавшие лучшее время переходили на следующий уровень, где всё повторялось. Менялись лишь начинки для хинкали.

На первом этапе участникам нужно было съесть <nobr class="_">10 хинкали</nobr>

На первом этапе участникам нужно было съесть 10 хинкали

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В состязании приняли участие 12 человек, чуть меньше, чем подали заявки (и даже оплатили их), так что первый этап пришлось разбить на два тура. Зато у состязавшихся появилась возможность отточить технику и уже в следующей попытке показать результат лучше.

В соревнованиях приняли участие несколько дам, и сразу стало понятно, что они вряд ли могут состязаться с мужчинами в этом необычном виде «спорта», — на то, чтобы расправиться с пятью хинкали, им потребовалось от трех минут и более, в то время как лучший результат на этом этапе составил 44 секунды. Одна из участниц даже пыталась прибегнуть к хитрости и скидывала часть недоеденных хинкали в пакетик, спрятанный в декольте, но была разоблачена и дисквалифицирована.

Хинкали приносили с кухни еще горячими, что усложняло задачу

Хинкали приносили с кухни еще горячими, что усложняло задачу

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К финалу в каждом из участников было уже по 15 хинкали, но это не помешало им бороться до конца и показать результаты еще лучше, чем на первых этапах. Победитель Василий Фисенко смог расправиться с пятью хинкали всего за 33 секунды, заглатывая их практически целиком.

Как признавались участники, главной проблемой было то, что хинкали на стол приносили еще довольно горячими — они обжигали рот, так что вкуса при таком скоростном поедании практически не чувствовалось.

В полуфинале участник, который заметно отставал от конкурентов, в какой-то момент отказался от состязаний, начав есть хинкали в обычном темпе, просто получая удовольствие от процесса, установив своеобразный антирекорд — на порцию ему потребовалось около пяти минут.

Как рассказал один из судей соревнования и совладелец заведения Андрей Коротышев, участники — постоянные посетители заведения.

— У финалистов обычная порция 30 хинкали на двоих. Так что у них была возможность потренироваться, — говорит ресторатор.

Участников, которые оставляли с ножкой слишком много теста, штрафовали дополнительными секундами&nbsp;

Участников, которые оставляли с ножкой слишком много теста, штрафовали дополнительными секундами 

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«Мишико» стал одним из грузинских ресторанов новой волны, открывшихся в Новосибирске за последние несколько лет. Их отличительной особенностью стало то, что заведения открывали уже не этнические грузины, а местные рестораторы, которые просто увлеклись грузинской кухней и увидели растущий к ней интерес публики. Среди них были как отдельные заведения (кафе «Рэсторани», закусочная «Хинкалидзе», кафе «Арагви»), так и сетевые проекты. Заведения «Хочу Пури», например, открыты сегодня помимо Новосибирска уже в Екатеринбурге, Иркутске и Барнауле. Кроме того, создатель этого проекта, консалтинговая компания «Ясно», запустил в Новосибирске похожие по формату заведения «Хлеб и Нино» и «Баклажани».

Состязания такого рода — давно используемый инструмент маркетинга. В Новосибирске, например, несколько раз проходили похожие соревнования, где в качестве «спортивных снарядов» выступали пицца и хот-доги. Так, в 2016 году победитель состязаний по скоростному поеданию хот-догов за 5 минут смог съесть 11 булочек с сосиской. А в 2018 году победитель соревнований по пицце за то же время справился с большим кругом пиццы.

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грузинская кухняеданеобычный спорт
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