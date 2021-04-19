В Новосибирске прошел чемпионат по поеданию хинкали — победитель съел пять штук за 33 секунды

Новосибирец съел пять хинкали за 33 секунды на необычном чемпионате
Первое соревнование по скоростному поеданию хинкали прошло в Новосибирске на выходных. Победитель управился с пятью штуками всего за
Чемпионат по скоростному поеданию хинкали организовал ресторан грузинской кухни «Мишико». Участие было платным (500 рублей), состязания были разбиты на три этапа, в каждом из которых предстояло съесть пять хинкали как можно быстрее. Показавшие лучшее время переходили на следующий уровень, где всё повторялось. Менялись лишь начинки для хинкали.
В состязании приняли участие
В соревнованиях приняли участие несколько дам, и сразу стало понятно, что они вряд ли могут состязаться с мужчинами в этом необычном виде «спорта», — на то, чтобы расправиться с пятью хинкали, им потребовалось от трех минут и более, в то время как лучший результат на этом этапе составил
К финалу в каждом из участников было уже по
Как признавались участники, главной проблемой было то, что хинкали на стол приносили еще довольно горячими — они обжигали рот, так что вкуса при таком скоростном поедании практически не чувствовалось.
В полуфинале участник, который заметно отставал от конкурентов, в какой-то момент отказался от состязаний, начав есть хинкали в обычном темпе, просто получая удовольствие от процесса, установив своеобразный антирекорд — на порцию ему потребовалось около пяти минут.
Как рассказал один из судей соревнования и совладелец заведения Андрей Коротышев, участники — постоянные посетители заведения.
— У финалистов обычная порция
«Мишико» стал одним из грузинских ресторанов новой волны, открывшихся в Новосибирске за последние несколько лет. Их отличительной особенностью стало то, что заведения открывали уже не этнические грузины, а местные рестораторы, которые просто увлеклись грузинской кухней и увидели растущий к ней интерес публики. Среди них были как отдельные заведения (кафе «Рэсторани», закусочная «Хинкалидзе», кафе «Арагви»), так и сетевые проекты. Заведения «Хочу Пури», например, открыты сегодня помимо Новосибирска уже в Екатеринбурге, Иркутске и Барнауле. Кроме того, создатель этого проекта, консалтинговая компания «Ясно», запустил в Новосибирске похожие по формату заведения «Хлеб и Нино» и «Баклажани».
Состязания такого рода — давно используемый инструмент маркетинга. В Новосибирске, например, несколько раз проходили похожие соревнования, где в качестве «спортивных снарядов» выступали пицца и хот-доги. Так, в 2016 году победитель состязаний по скоростному поеданию хот-догов за