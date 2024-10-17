«Убили и кинули в погреб»: как погибла на СВО 44-летняя медсестра из Сибири

Источник: NGS55.RU

О гибели на СВО 44-летней жительницы Омской области Галины Костиковой стало известно в начале октября. Она была медсестрой и в зону боевых действий отправилась добровольно два года назад. Сначала ушел ее 46-летний муж Евгений, а следом и она. У супругов осталось трое детей — сыновья — 11 и 24 лет и 21-летняя дочь.

Старший сын погибшей медсестры рассказал нашим коллегам из NGS55.RU о ее жизни и смерти. По словам Владислава, Галина пропала без вести год назад. Примерно через 7–8 месяцев ее тело нашли, но опознать не смогли. Потребовалась ДНК родственников. Обо всех обстоятельствах дети Галины узнали только три месяца назад, когда им позвонили из Следственного комитета.

— Про службу она говорила, что ей всё нравится. Правда, в последнее время, когда мы с ней виделись, она ходила какая-то грустная, загруженная. Я к ней подходил, спрашивал: «В чём проблема, что случилось?» Она говорила: «На работе проблемы». А теперь вот… Такие проблемы, — говорит Владислав Костиков.