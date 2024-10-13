«Надо отделять мораль от финансов». Экономист заявил, что бездетные должны платить 40 тысяч налога в месяц

Налог на бездетность, по задумке Зубца, должны выплачивать мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет Источник: ФНТВ: Телевидение Финансового Университета / YouTube; Артем Устюжанин / MSK1.RU











Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять 30–40 тысяч рублей в месяц . Отдавать эти деньги должны даже те, кто не может иметь детей из-за проблем со здоровьем, считает московский экономист. Попадают под потенциальных налогоплательщиков и семьи с одним ребенком.

Алексей Зубец — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук. Он занимается исследованиями «стоимости» человеческой жизни, бедности в России, экономических настроений населения. Экономисту 60 лет. По его словам, у него трое детей.

Обо всём этом Зубец рассказал в эфире телеканала НТВ. Свое предложение он объяснил тем, что цена государственного проекта по демографии составляет несколько триллионов рублей в год, а эти деньги «надо откуда-то брать».

MSK1.RU узнал у экономиста, откуда взялась эта цифра и что делать тем, кто не может ежемесячно отдавать государству такие деньги.

По словам Зубца, в вопросе налога на бездетность «не надо делить медицину и финансы» Источник: Лентач / Telegram

Зачем вводить налог на бездетность

Необходимость введения налога на бездетность Алексей Зубец объяснил несправедливостью: почему кто-то рожает троих детей, а другие — нет и не отдают свои деньги многодетным семьям?

— Люди просто не понимают простых вещей. У нас в семье трое детей. Младшему сыну 16 лет. Когда трое детей, жена работать не может, это понятно. И я работаю на вот это всё семейное хозяйство. Есть люди, у которых нет детей или один ребенок. А нормальная семья — двухдетная, то есть самовоспроизводящаяся, — пояснил MSK1.RU Зубец.

У нас полно людей, которые на мне экономят. А я не хочу, чтобы на мне экономили. Пусть платят. Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

— А что делать тем, у кого нет столько денег? — спросила корреспондент MSK1.RU.

— Значит, московское правительство пусть доплачивает. Ну а что, какие варианты? — ответил Зубец.

Сколько денег придется отдавать

По его словам, налог на бездетность должен составлять 30–40 тысяч рублей, потому что именно такую сумму родители тратят на содержание одного ребенка в месяц.

— Это социология, это оценка расходов на нормальное содержание ребенка в среднем по стране. Понятно, что есть Москва, где всё дороже, а есть Амурская область, где это дешевле, но в среднем примерно 30–40 тысяч. Это сумма, которая нужна для того, чтобы обеспечить ребенку нормальное существование. Вот если детей не держать в нищете, а нормально содержать, то это будет 30 тысяч, — рассказал MSK1.RU Зубец.

Налог на бездетность, по задумке Зубца, должны выплачивать мужчины старше 40 лет и женщины старше 35 лет . Вне зависимости от того, состоят они в браке или нет. Не влияет на статус налогоплательщика и бесплодие.

— А если человек бесплоден и ему нужны деньги на лечение? — уточнила корреспондент MSK1.RU.

— Смотрите, если мужчина после 40 и женщина после 35 не родили ребенка, скорее всего, они его не родят вообще. После 40 родить очень сложно, там уже просто медицина… Ну о чем мы говорим? Придумать какую-нибудь отмазку, чтобы не платить, — придумают легко. Надо понимать, что это отмазка. Это так получилось из-за того, что здоровье плохое, или это их выбор? Но это уже вопрос здоровья, по большому счету [он] неинтересен, — сказал MSK1 экономист. — Если ребенка нет у женщины до 35 лет, ну значит, его и не будет.

Мне тоже нужны деньги. Так что пусть [деньги] отдадут мне. Я с удовольствием их израсходую на обучение детей. На школы, кружки, секции и так далее. И скажу им спасибо. Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

«Пусть все дадут хотя бы половинку»

По мнению экономиста, налог на бездетность должны платить и те семьи, в которых есть всего один ребенок. Только для них «алименты государству» будут в два раза меньше.

— Есть нормальная семья — двухдетная. Семья однодетная — они тоже экономят. Пусть платят в меньшем объеме, но пусть платят тоже. Пусть все дадут хотя бы половинку, — заявил MSK1 Зубец.

Тут надо отделять мораль от финансов. Если люди экономят на бездетности, они должны платить. Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ

Мужчина уточнил, что пока обсуждаются только «общие случаи без деталей». Налог на бездетность неполных семей или разведенных родителей, скорее всего, будут «рассматривать специально».

По словам Зубца, его инициативу коллеги «еще не успели поддержать», поскольку прошло всего два дня. Однако есть люди, которые читают его Telegram-канал и согласны с идеей экономиста.

— Ну потому что это правда. Решение демографической проблемы — это много денег. Откуда их взять? Ну вот те, у кого нет детей, пусть платят тем, у кого они есть. Собственно, всё, — заключил Алексей Зубец.

Что это вообще за налог?

Идею вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе, на прошлой неделе озвучил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. Он уточнил, что цель такого налога не в том, чтобы заставить платить тех, кто не хочет иметь ребенка, а в том, чтобы поддержать детей, у которых нет родителей.

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты. От налога освобождались те, кто по состоянию здоровья не мог иметь детей, и те, у кого ребенок умер или погиб. Налог на бездетность отменили с 1 января 1992 года.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе введения налога на бездетность. При этом он подчеркнул, что нормы по борьбе с пропагандой отказа от деторождения принять стоит, так как нужно защищать семью.

— Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: «Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности, — заявил Володин.