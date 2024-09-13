Уже занимают места: сколько новосибирских пар подали заявления, чтобы сыграть свадьбу в красивую дату

Сибиряки заняли места меньше, чем за месяц Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Более 20 новосибирских пар уже подали заявление, чтобы вступить в брак в красивую дату. Об этом сообщили НГС в управлении по делам ЗАГС региона.

В управлении объяснили НГС, что по состоянию на 10 сентября им уже поступило 23 заявления на регистрацию брака в красивые даты. На 25.02.2025 (зеркальная дата) подали заявление 12 влюбленных, на 08.07.2025 (день семьи, любви и верности) — 11 заявлений.

Все заявления подали в отделы ЗАГС по Новосибирску. Принимать заявки на вступление в брак начали в конце августа. Подать документы можно лично, обратившись в орган ЗАГС или через госуслуги.

Недавно новосибирские власти опубликовали постановление, согласно документу, жители Новосибирска смогут получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей на юбилей супружеской жизни.