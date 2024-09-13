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Семья Уже занимают места: сколько новосибирских пар подали заявления, чтобы сыграть свадьбу в красивую дату

Уже занимают места: сколько новосибирских пар подали заявления, чтобы сыграть свадьбу в красивую дату

Горожане выбрали для регистрации зеркальную дату и праздничный день

3 066
32 комментария

Сибиряки заняли места меньше, чем за месяц

Более 20 новосибирских пар уже подали заявление, чтобы вступить в брак в красивую дату. Об этом сообщили НГС в управлении по делам ЗАГС региона.

В управлении объяснили НГС, что по состоянию на 10 сентября им уже поступило 23 заявления на регистрацию брака в красивые даты. На 25.02.2025 (зеркальная дата) подали заявление 12 влюбленных, на 08.07.2025 (день семьи, любви и верности) — 11 заявлений.

Все заявления подали в отделы ЗАГС по Новосибирску. Принимать заявки на вступление в брак начали в конце августа. Подать документы можно лично, обратившись в орган ЗАГС или через госуслуги.

Недавно новосибирские власти опубликовали постановление, согласно документу, жители Новосибирска смогут получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей на юбилей супружеской жизни.

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Обновлено. В управлении пояснили НГС, что у влюбленных еще есть время и возможность подать заявления на озвученные даты. Считается, что 23 пары на два дня — небольшое количество.

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ЗАГС Регистрация брака Свадьба Красивая дата
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Комментарии
32
267039456
13 сентября 2024, 13:02
Вот интересно, для разводов тоже подбирают красивые даты? Или там уже все равно? Главное красиво выйти замуж!
Жук
13 сентября 2024, 13:51
- Как называют очень умного мужчину? - Холостой
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