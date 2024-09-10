Семьи с детьми смогут поучаствовать в открытом всероссийском конкурсе

Также кабмин по поручению Путина рассмотрит вопрос о создании цикла телевизионных передач о жизни многодетных семей, героями станут в том числе финалисты и победители проекта «Это у нас семейное».



Изначально конкурс был приурочен к году семьи, по условиям участвовать могут команды из представителей трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки. Самому младшему участнику должно быть от 5 до 17 лет.