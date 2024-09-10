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Семья Семьи с детьми смогут поучаствовать в открытом всероссийском конкурсе

Семьи с детьми смогут поучаствовать в открытом всероссийском конкурсе

Проект «Это у нас семейное» решено сделать ежегодным

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Всероссийский конкурс для семей из нескольких поколений «Это у нас семейное» теперь станет ежегодным. Соответствующее поручение правительству и АНО «Россия — страна возможностей» дал президент Владимир Путин.

— Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета, — постановил глава государства.

Также кабмин по поручению Путина рассмотрит вопрос о создании цикла телевизионных передач о жизни многодетных семей, героями станут в том числе финалисты и победители проекта «Это у нас семейное».

Изначально конкурс был приурочен к году семьи, по условиям участвовать могут команды из представителей трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки. Самому младшему участнику должно быть от 5 до 17 лет.

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