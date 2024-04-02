Один муж на двоих: видео со свадьбы знаменитых сиамских близнецов взорвало интернет

Сестры вышли на связь после того, как их снова начали обсуждать в Сети Источник: Heaidi Bowling / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тридцать лет назад весь мир впервые заговорил о сиамских близнецах Эбби и Бриттани Хенсел — после появления в «Шоу Опры Уинфри» люди узнали о необычных сестрах, которые вдвоем уживаются в одном теле. Про девочек сняли документальный фильм. Им даже посвятили отдельное реалити-шоу, однако последнее время о девушках мало кто вспоминал. Всё изменилось, когда в Сети появились фото и видео со свадьбы одной из сестер. Первый танец Эбби вызвал шумиху в интернете, а соцсети начали разрывать комментарии с обсуждением личной жизни Эбби и Бриттани. Рассказываем историю самых знаменитых сиамских близнецов, а также показываем кадры с их свадьбы.

Источник: Городские порталы

Детство и первая популярность

Сестры Хенсел родились 7 марта 1990 года. Родители девочек ждали одного ребенка, но после родов оказалось, что на свет появились редкие близнецы с дицефальным парапагом. Это значит, что у каждой из сестер свое сердце, почки, желудок, а также спинной и головной мозг, а вот все органы ниже пояса — общие.

Источник: tuff topic / YouTube.com











Врачи предложили родителям провести операцию и разделить девочек, но сразу предупредили, что в таком случае шанс на выживание крайне невелик. Опасаясь за жизнь малышек, родители решили оставить всё как есть.

Источник: tuff topic / YouTube.com











В пять лет Эбби и Бриттани стали знамениты благодаря «Шоу Опры Уинфри» (18+), куда девочек пригласили в 1996 году. Телеведущая обсудила с сестрами их любимые мультики, а также узнала, как они управляют одним телом на двоих: оказалось, что каждая из девочек контролирует свою половину туловища, а все споры и несогласия решаются броском монетки. Впрочем, когда монетка не помогает решить спор, дело доходит и до драки, признались Эбби и Бриттани.



Источник: Alfred Kloos / YouTube.com

После интервью на шоу Опры девочки проснулись знаменитыми. Эбби и Британи снялись для обложки журнала Life, а затем про них сняли документальный фильм, который транслировался по Discovery. Но наибольшую популярность сестры получили, когда про них вышел отдельный сериал. Реалити-шоу «Эбби и Бриттани» (12+) появилось на экранах в 2012 году — в восьми сериях рассказывалось, как подросшие близнецы учатся водить машину, ищут работу, катаются по Европе и переезжают от родителей в собственный дом.

Источник: Origin / YouTube.com











В 2023 году у сестер взяли еще одно интервью. За эти годы девушки успешно закончили университет и устроились преподавателями математики в начальной школе. Кстати, несмотря на то, что уроки они проводят вдвоем, зарплату им платят как одному учителю. Эбби и Бриттани живут полной жизнью: в свободное время сестры любят встречаться с друзьями и заниматься волейболом.

Источник: tuff topic / YouTube.com











А вот про личную жизнь тогда девушки отвечали неохотно. Когда сестер попросили прокомментировать слухи о помолвке, они назвали этот вопрос «глупой шуткой». Как оказалось позже, в каждой шутке есть доля правды.

Секретная свадьба и ответ хейтерам

Выяснилось, что слухи о романе одной из сестер взялись не на пустом месте. Совсем недавно в соцсетях начали активно обсуждать всплывшие в западных СМИ кадры со свадьбы Эбигейл Хенсел. Девушка вышла замуж за медбрата и ветерана Джошуа Боулинга, у которого уже есть ребенок от прошлого брака.

Источник: Joshua Bowling / Facebook (Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кадры с торжественного мероприятия опубликовала в соцсети мать Джошуа. Пара сыграла свадьбу еще в 2021 году. После внимания СМИ женщина поспешила скрыть фото и видео, а также ограничила доступ к своей странице, но было уже поздно.

Источник: Joshua Bowling / Facebook (Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После этого в интернете начали бурно обсуждать бракосочетание Эбигейл: в соцсетях переживали за то, как во время первого танца чувствует себя сестра Эбби — Бриттани, а также интересовались, как проходит интимная жизнь в новоиспеченной семье и планирует ли пара завести детей в будущем.



Источник: Сегодня в тренде / T.me

Спустя несколько дней Эбби и Бриттани отреагировали на новую волну интереса к их жизни. Сестры выложили несколько видео в «ТикТок»: в одном из них девушки заявили, что «в интернете сегодня слишком шумно. Мы всегда здесь были». В следующем — выложили свою фотографию вместе с Джошуа и добавили подпись «Обращаемся ко всем хейтерам. Если вам не нравится, что я делаю, но вы всё равно следите за мной, то вы всё еще фанат».

Источник: abbyandbrittanyhensel / TikTok











Судя по ответам, сестры не очень рады пристальному вниманию к их личной жизни. Впрочем, на один из вопросов, которым недавно начали задаваться люди в интернете, Эбби и Бриттани отвечали еще давно — когда им было 16 лет, у девочек спросили, не хотят ли они в будущем завести ребенка.

