Зайку дали, а лужайку? Монолог мамы первоклассника о тратах на сына и отсутствии пособий

Многие женщины хотят «зайку». Однако «лужайку» для ребенка зачастую приходится обеспечивать тяжким трудом, без какой-либо поддержки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В последнее время много говорят о важности детей в семье. Чиновники спорят о первичности образования и деторождения для женщин, частные клиники отказываются от проведения абортов, а в женских консультациях увещевают оставить беременность. Словом, крылатая фраза про то, что дал Бог зайку, даст и лужайку, в Год семьи как никогда актуальна.

Хорошо, когда беременность долгожданная, спланированная, а семья полная и готова материально обеспечивать нового человека. Но так бывает не всегда. Мама из Челябинска, которая одна растит сына, согласилась на условиях анонимности рассказать нашим коллегам из 74.RU, как она растит сына-первоклассника в одиночку. Далее публикуем ее монолог от первого лица.

Питание

Я всегда хотела стать матерью, еще в школе начала мечтать о большой семье с детишками. Однако реалии оказались суровыми — после развода осталась с маленьким ребенком на руках, отец в воспитании не принимает ни личного, ни финансового участия.



Когда родила, не было программы маткапитала, а сейчас это было бы подспорьем. Для начисления социальных пособий я тоже не подхожу, так как моя зарплата до вычета налогов составляет 35 тысяч.



По данным Социального фонда России, в Челябинской области с 1 января 2024 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 279 рублей, а для детей она равняется 14 706 рублям.



На питание ребенка уходит минимум 5–7 тысяч. Он любит глазированные сырки, сырочек в день за 30 рублей — вот уже 900 рублей, это у нас уже как ритуал по утрам. Чтобы сэкономить, я сама пеку хлеб и булки, блины, печеньки.



В школе кормят два раза. У них есть завтрак, а после третьего или четвертого урока — переменка, их там обедом кормят. Ребенок сытый. Питание в школе бесплатное.

В начальной школе питание бесплатное, хоть тут маме удается экономить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Одежда

Расходы на одежду не ежемесячные. В основном вещи покупаю весной или в самом начале зимы взамен тех, из которых сын уже вырос.



Если под какую-нибудь акцию попасть, то можно в пределах полутора-двух тысяч пуховичок купить. В магазине недорогой одежды можно купить дешманское, в принципе, на сезон хватает. Стоит где-то в пределах 1,5 тысячи за куртку, ну и за штаны где-то рублей 800–900. Хотя сейчас и там цены растут. На потеплее весну я ему сама куртку сшила из велсофта. Брала отрезы по 50–60 сантиметров, на вес, себестоимость курточки получается порядка 300 рублей.



Обувь тоже в пределах 1,5 тысячи идет — что зима, что весна, что лето. Кроссовочки в пределах 700–800. Чешки за 300–500, в зависимости от качества. В школу надо было именно черные классические ботинки на белой подошве. Их я покупала за 2 тысячи. Потом спортивные кроссовки тоже надо было на белой подошве, это около 1800–2000 рублей.



У нас школа строгая. Обязательно деловой стиль, никаких футболок, рубашек-поло. Именно рубашка классическая, брючки, пиджачки, жилеточки. Галстук не надо, потому что душит ребенка. Костюм я не покупала, подруга нам подарила, но другие родители покупали, говорят, где-то 3 тысячи. Рубашки я ему покупала по 100 рублей. Трусы, носки тоже по акциям — сразу там по 5–6 штук упаковку беру, это где-то около 200–300 рублей.



Школьные принадлежности

Собраться в школу — тот еще квест и большая статья расходов для многих родителей. Спасибо профсоюзу моего предприятия за помощь перед 1 Сентября.

Мне дали подарочный сертификат в магазин, если от трех тысяч набираешь товаров в канцелярии, то идут закупочные цены — 30% скидка на всё. Я накупила где-то на 9 тысяч. И благодаря вот этой скидке у меня получилось 6. Рюкзак не покупала, когда в школу ходили в подготовишке, я за 300 рублей купила, и до сих пор ходит с этим рюкзаком, ничего ему не делается.



Закупить всю необходимую на год канцелярию не получается, всё равно по мелочи приходится что-то постоянно добирать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Но у меня ребенок постоянно карандаши сгрызает, как тот бурундук. Поэтому смотрю, где подешевле. Вот сейчас на одном маркетплейсе есть 6 рублей карандашик, пишет нормально. В месяц рублей 100 на простые карандаши, плюс на цветные карандаши где-то рублей 80. Ластики по 2–3 в месяц, около 20 рублей каждый, уже особо не обращаю внимания.

И пенал он тоже грызет. Я с сентября по начало марта сменила 4 пенала. Купила пластиковый такой, с двух сторон закрывается, типа тубы. Нам хватило его где-то на месяц. Был тряпочный, как книжка открывается, на замочке. На 2 дня хватило. Вот сейчас купила силиконовый, в форме джойстика для игр. Ребенок оценил, сказал: «Ух ты, я его даже прокусить не могу». Это тоже 150–200 рублей каждый месяц.



Школьные взносы

При поступлении в школу пришлось раскошелиться. На собеседовании директор мне сказала: «Вы понимаете, что все школы собирают, и мы не исключение. На какую сумму вы бы могли нам помочь в развитии школы?» Она не конкретно назвала цифру, а сказала, что фасад обшарпан, крыша, крылечко надо будет в порядок привести. Я ответила, что сейчас у меня только 5 тысяч есть. Но к 1 Сентября может быть 10. Она посмотрела на меня и сказала, что вторая сумма, конечно, лучше.

На цветы учительнице мы не тратились, просто из сада привезли красивый букет. Скидывались по 1000 где-то на подарки на День учителя и 8 Марта.



Медицина

Это одна из самых больших статей моих расходов. Например, к неврологу я с ним сходила, прием 2,5 тысячи, потом назначили дорогое обследование — ребенок поспал в клинике за 4 тысячи. Сейчас к другому доктору идем, прием 1700 стоит. На лекарства и так в месяц уходит около 1,5 тысячи, их постоянно надо принимать. С ужасом жду новых назначений.

Наша героиня — мать-одиночка, обеспечивать ребенка ей приходится самостоятельно Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











А в государственную поликлинику фиг попадешь. Наш невролог, к которой ездим в частную клинику, принимает в нашей же поликлинике в районе. Но к ней, во-первых, не достать талон, во-вторых, она принимает в первой половине дня. Я работаю на заводе, мне надо отпрашиваться на эту половину дня. Это невыгодно, я высчитывала. Во-первых, я за эти часы не получу. Во-вторых, за нехватку часов у меня будут меньше премиальные. В общем, если я пойду в поликлинику, то на работе я в конечном итоге в зарплате те же деньги потеряю, на которые я схожу в частную клинику. А туда я могу с ребенком и в выходной день, и в вечернее время сходить.



Развлечения и спорт

Увы, расходами на питание, одежду, лекарства и школу траты на ребенка не заканчиваются. Нужно организовать досуг. Перед школой я потратилась на отдых с сыном — поехали на машине к родственникам в Смоленск, по дороге посмотрели и другие города. На это около 50–60 тысяч у нас ушло на четверых — с нами были родители.

Сейчас у нас «прыгалки» стабильно раз в месяц. Раньше было 800 рублей, потом 950, сейчас вот до 1300 подняли. В этом году не ходим на спорт, потому что первый класс и нагрузка большая будет. А так ходили до этого постоянно в бассейн, это еще 2,5 тысячи в месяц, и на дзюдо — 4 тысячи. Плюс форма нужна.

Занятие спортом — серьезная нагрузка для семейного бюджета Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Почем лужайка для зайки?

По моим ощущениям, каждый месяц на ребенка я трачу не менее 10–12 тысяч. К тому, что назвала выше, еще мобильная связь. Для ребенка интернет нужен — если куда-то поедем на машине, ему телефон надо. Ну и так надо, чтобы на телефоне денежка лежала, если захочет маме позвонить, рассказать, как в школе дела.

