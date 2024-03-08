Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 90.75
eur 98.88
СрочноКак питаются многодетные семьи Новосибирска
Все новости
Все новости

Можно ли дать ребенку в Новосибирской области матчество — отвечают в ЗАГСе

Случаев использования имени матери вместо имени отца не зарегистрировано

280

Получить родовое имя можно только по имени отца

Поделиться

В Новосибирской области не предусмотрена возможность предоставления матчества. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа Новосибирской области.

Матчество дается детям вместо отчества, но по имени матери. Как объяснили в ЗАГСе, в соответствии со статьей 58 Семейного кодекса РФ имя ребенку дается по соглашению родителей, а отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъекта РФ или не основано на национальном обычае.

— На территории Новосибирской области отсутствуют местные обычаи и закон субъекта, допускающий иные правила образования отчеств. При государственной регистрации рождения специалисты органов ЗАГС Новосибирской области руководствуются нормами действующего законодательства, — ответили на запрос НГС в ЗАГСе Новосибирской области.

Случаев, когда ребенку давали матчество, в Новосибирской области не зарегистрировано.

В Новосибирской области в феврале 2024 года на свет появилось 1982 ребенка, а всего с начала года родилось 4146 младенцев. В ЗАГСе назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в последний месяц календарной зимы.

ЗАГСОтчествоНовосибирскРебенок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter