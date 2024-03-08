Можно ли дать ребенку в Новосибирской области матчество — отвечают в ЗАГСе

В Новосибирской области не предусмотрена возможность предоставления матчества. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа Новосибирской области.
Матчество дается детям вместо отчества, но по имени матери. Как объяснили в ЗАГСе, в соответствии со статьей 58 Семейного кодекса РФ имя ребенку дается по соглашению родителей, а отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъекта РФ или не основано на национальном обычае.
— На территории Новосибирской области отсутствуют местные обычаи и закон субъекта, допускающий иные правила образования отчеств. При государственной регистрации рождения специалисты органов ЗАГС Новосибирской области руководствуются нормами действующего законодательства, — ответили на запрос НГС в ЗАГСе Новосибирской области.
Случаев, когда ребенку давали матчество, в Новосибирской области не зарегистрировано.
В Новосибирской области в феврале 2024 года на свет появилось 1982 ребенка, а всего с начала года родилось 4146 младенцев. В ЗАГСе назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в последний месяц календарной зимы.