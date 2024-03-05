Лучезар и Анна-Анастасия-Анжелика: какими необычными именами новосибирцы называли детей в феврале

В Новосибирской области в феврале 2024 года на свет появилось 1982 ребенка, а всего с начала года родилось 4146 младенцев. В региональном управлении по делам ЗАГС назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в последний месяц календарной зимы.
Так, среди необычных имен для мальчиков стали: Аркадий, Венедикт, Демьян, Добрыня, Ермак, Клим, Корней, Кузьма, Лучезар, Нестор, Святозар.
Для девочек — Антонина, Арсения, Дари, Ида, Ирена, Леся, Лидия, Миласлава, Сияна, Фаина, Анна-Анастасия-Анжелика.
Среди самых популярных имен для мальчиков стали Артем, Михаил, Александр, Матвей, Роман, Иван, Марк, Тимофей, Илья, Дмитрий. Девочек чаще всего называли Полина, София, Виктория, Ева, Александра, Анна, Мария, Арина, Алиса, Мирослава.
Ранее в Новосибирской области на свет появилась «королевская двойня». В семье одновременно появились мальчик и девочка — разнополых новорожденных и называют «королевской двойней», чтобы подчеркнуть важность подобного события.