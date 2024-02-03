«Ты мизантроп?» Журналистка НГС — о том, почему молчит и не здоровается с людьми, и как на это реагируют

Здороваться? Не хочу, не буду

Сейчас вопросы обычно задаю я — как журналист. Но раньше люди заваливали ими меня и моих родителей, и поначалу это выводило из себя. «Ты невоспитанная?», «Разве тебя не учили, что обязательно надо со всеми здороваться?», «Почему молчишь? Единоличница, да?», «А вы не думали показать ее специалистам?» — всё это моя семья слышала с того момента, как я научилась складывать звуки в слова, и до тех пор, пока мне не исполнилось 13–14 лет.

С детства я упорно отказывалась всем подряд говорить «Привет» и сразу яростно кидаться в диалог. Могла мгновенно вытеснить из поля своего внимания тех, с кем не хотела здороваться и уж тем более продолжать общение. Бывало, при виде потенциального собеседника намеренно отводила от него взгляд и делала вид, что не замечаю.

