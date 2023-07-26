«Не знаю, что у вас случилось. Но возьмите»: грустная журналистка НГС вышла попрошайничать в Новосибирске

Выбор места

В одном из материалов НГС я уже рассказывала, что живу в Новосибирске недавно и пока знаю только пять его достопримечательностей. С детства главной из них для меня была ИКЕА, которая перестала работать, а остальные — НОВАТ на площади Ленина, Центральный рынок, набережная и железнодорожный вокзал.



На этом познания заканчиваются. Но где же в городе «точка» попрошаек?



Мой коллега-журналист уверенно заявил, что их «много у Вознесенского собора» на улице Советской, 91. И, судя по всему, он не обманул — в интернете на одном из сайтов отзывов этот храм называют «Меккой попрошаек» (имеется в виду пристанищем. — Прим. ред.)