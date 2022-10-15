Жил в шалаше, а теперь снимает однушку: история самого порядочного попрошайки

Почти каждый день Виктор ездит на свои любимые точки, где милостыню подают лучше всего. Обычно это несколько оживленных перекрестков на проспекте Мира. Из своей съемной квартиры он приезжает на «работу» на маршрутке. Верную напарницу — лабрадора Линду — облачает в намордник и шлейку. С собой берет теплый плед, чтобы собака несколько часов спокойно просидела на холодном асфальте и не застудилась.

— Меня тут многие уже выучили, — с удовольствием рассказывает разговорчивый парень. — Есть даже те, кто подает постоянно. И даже две бабушки у меня знакомые есть, они обе живут в центре, всегда звонят и предупреждают. Вот, мол, сегодня подойдем, крупы принесем тебе.