Жил в шалаше, а теперь снимает однушку: история самого порядочного попрошайки
Журналисты NGS24.RU побывали в гостях у профессионального нищего с лабрадором и очень удивились его заработку и бытовым условиям
Он бродяжничал, жил в заброшенных зданиях и зимовал в шалаше, чтобы не замерзнуть насмерть. А теперь снимает благоустроенную квартиру, иногда балует себя суши и роллами и подумывает о покупке собственного дома. Известный красноярский попрошайка Виктор Романенко всей своей жизнью демонстрирует впечатляющую историю успеха. Он пригласил журналистов NGS24.RU в гости и откровенно рассказал о доходах, о том, как пережил предательство близких и почему презирает своих коллег по цеху.
Почти каждый день Виктор ездит на свои любимые точки, где милостыню подают лучше всего. Обычно это несколько оживленных перекрестков на проспекте Мира. Из своей съемной квартиры он приезжает на «работу» на маршрутке. Верную напарницу — лабрадора Линду — облачает в намордник и шлейку. С собой берет теплый плед, чтобы собака несколько часов спокойно просидела на холодном асфальте и не застудилась.
— Меня тут многие уже выучили, — с удовольствием рассказывает разговорчивый парень. — Есть даже те, кто подает постоянно. И даже две бабушки у меня знакомые есть, они обе живут в центре, всегда звонят и предупреждают. Вот, мол, сегодня подойдем, крупы принесем тебе.
На милостыне Виктор зарабатывает неплохие деньги: 2–2,5 тысячи за смену. По выходным порой получается собрать по 3,5 тысячи. С купюрами попрошайка каждый день идет к банкомату и переводит всё на карточку. Мелочь оставляет и по вечерам бережно сортирует — вдруг попадутся юбилейные или редкие монеты, это большая удача.
— Может, кто-то думает, что я пропиваю всё, но это не так. Изредка могу забухать дней на пять, отрицать не буду. Это если у меня плохое настроение. Но только один дома, без собутыльников. Перед телевизором сяду спокойно, запеканку приготовлю. Я себя контролирую! У меня продукты всегда заранее закуплены, собаке есть что покушать. В любом состоянии знаю, что надо выгулять Линду три раза в день, — рассказывает Виктор.
32-летний попрошайка снимает однокомнатную квартиру почти на окраине. Живет небогато, но чисто. На скопленные подаяния купил неказистый кухонный гарнитур, диван, шифоньер. Есть небольшой плазменный телевизор — профессиональный нищий по вечерам любит смотреть детективный сериал «Пёс».
— А раньше у меня побольше телевизор был. Но я тут одному знакомому доверил ключи, так он у меня всё вынес. И куртку даже за 18 тысяч, которую я ни разу надеть не успел, — жалуется он.
Виктор не всегда жил так хорошо. Он родился в Новосибирске в многодетной семье. Из пятерых детей был самым младшим. И единственный с инвалидностью. Отец от неполноценного сына отказался, и все заботы легли на мать. Из-за отсталости в развитии Витя так и не пошел в школу, не научился писать и читать. Когда вырос и пришло время работать, отправился на заработки с вахтовиками.
— Тогда я впервые оказался в Красноярском крае. Приехал со своим товарищем в Северо-Енисейск. Мы там вроде как водопроводчиками были, трубы прокладывали. А потом этот напарник мой взял и загудел на несколько недель, ну просто пропал! Начальник приехал, увидел, что от меня одного толку никакого нету, и выгнал меня, — вспоминает инвалид. — 300 километров я пешком шел до Енисейска. Там устроился на пилораму, полтора года работал нормально, но потом тоже по здоровью не вывез. Приходилось таскать этот листвяжник шестиметровый. А у меня, если что-то не получается, сразу психи какие-то начинаются, не выдерживаю я.
На попутках Виктор уехал в Красноярск. Но тут совсем стало худо. Подходящей работы не подворачивалось, знакомых не было. Два года инвалид бродяжничал и ночевал, где придется.
— Я целых две зимы прожил в сгоревшем бараке. Притащил туда два одеяла, подушку. Ну и, самое главное, документы всегда были при мне. А больше ничего. Как-то очень сильные морозы стояли, так меня бродячая дворняга одна спасла. Забежала в барак и легла поверх одеяла ко мне на ноги. Так и грела меня всю эту невыносимую ночь, — вспоминает Виктор.
Профессиональным попрошайкой он стал не сразу. Сначала добывал себе еду как мог, например ходил на свалки с просрочкой. А однажды просто сел и опустил на пол шапку. К прохожим никогда не приставал, не клянчил мелочь и не жаловался на свои беды.
— Поначалу, когда начал милость просить, было сильно стыдно. Но я такой голодный был, что уже стало без разницы. На первое подаяние купил в ларьке два пирожка и кофе разводной. Так постепенно и втянулся в это дело, стал выживать на милости, — рассказывает профессиональный попрошайка.
Первое время на жилье не хватало, и Виктор соорудил себе на зиму полуземлянку-полушалаш. Насобирал по свалкам стройматериалы, гвозди. Молоток купил на скопленную милостыню. Из старой духовки смастерил буржуйку. Притащил кастрюлю и поварешку. В таких спартанских условиях варил похлебки и каши.
— Я, может, и бездомным был, но не бичом. Вообще к этим опустившимся личностям плохо отношусь. Вот вчера, например, был в центре. Смотрю, бродяга идет, грязный весь, вонючий. Ну, я к нему подошел и говорю: «Ты хоть когда-нибудь моешься? Сходи, — говорю, — на речку, помойся! Найди одежду чистую, переоденься». Не-е-е, и слушать меня не стал, посмеялся только! — отмахивается бывший бездомный.
В 2016 году, когда Виктор более-менее встал на ноги, он успел съездить в родной Новосибирск и в последний раз повидаться с тяжелобольной матерью перед ее смертью. Мама помогла ему поменять просроченный паспорт и пройти врачебно-трудовую экспертную комиссию, по результатам которой Виктору присвоили вторую группу инвалидности и начали платить пенсию — 18,5 тысячи рублей. Большинство этих денег Виктор отдает за съемное жилье. Его однушка в Зеленой Роще стоит 14,5 тысячи рублей в месяц. Вдобавок арендатор исправно платит за электричество.
Часть дохода он тратит на ветеринарных врачей. Как-то на улице к Виктору прибился семимесячный щенок, который в итоге стал самым близким другом одинокого инвалида. Черная бродяжка, которая оказалась смесью породистого лабрадора и дворняги, теперь каждый день ездит с Виктором на работу. Он назвал приемыша Линдой и души в ней не чает. Еще один пушистый питомец Виктора — кошка Муська. Он забрал ее к себе совсем котенком.
Единственная фотография, которая стоит в рамке дома у инвалида, — с изображением его животных. С людьми у Виктора отношения складываются гораздо хуже. Парень рассказывает, что еще в Новосибирске до совершеннолетия встречался с девушкой, она родила от него дочь, но жить семьей они так и не смогли.
— У меня сейчас с ними никаких контактов и связи даже нет. Но люди мне говорили, что сейчас у этой моей бывшей девушки всё хорошо. Она встретила приличного человека, и у нее в жизни всё налажено. А Соне, моей дочке, уже скоро 15 лет, — говорит Виктор.
С братьями и сестрами у него отношения тоже не складываются. Инвалид рассказывает, что родня не хочет знаться с профессиональным нищим и предпочитает ничего не слышать о его судьбе.
— Когда они меня не видят, им, наверное, жить и дышать легче. Может, меня уже и в живых нет, им на это всё равно. Если бы были у меня нормальные братья и сестры, они бы по-любому сказали: «Витек, заканчивай с этой ерундой, возвращайся домой». А им пофигу будет, даже если убьют меня, — с горечью говорит он.
Виктор откровенно отвечает и на вопрос про крышу. Оказывается, люди на улице часто спрашивают, приходится ли ему делиться заработком. Мужчина признается, что не раз сталкивался с примитивным рэкетом, но всегда давал отпор:
— Встречаются, конечно, отморозки, которые пытаются найти жертву или легкое звено. Думают, что я испугаюсь и всё отдам, лишь бы они меня не трогали. А я им при людях прямо говорил: «Вы этот город основали, что ли, что запрещаете мне здесь сидеть? Это народные улицы, и не вам распоряжаться, кому здесь милость просить». Один раз мне женщина с прокуратуры помогла, и вымогателей этих арестовали на 15 суток.
Несколько раз Виктору приходилось платить штраф за попрошайничество. Привлекали его по статье КоАП «Мелкое хулиганство». Чаще всего на безобидного нищего жаловались прохожие и вызывали наряд полиции.
— Меня в первом отделе, в Центральном РОВД, уже хорошо знают. Мне полицейские говорят: «Витек, ты не сиди на Мира возле "Лавки художника" до пяти часов вечера, приезжай после шести и сиди хоть всю ночь. Там прокуратура рядом, люди вредные, не надо им глаза мозолить, пока у них рабочий день идет», — пересказывает попрошайка советы стражей порядка.
6 декабря Виктору Романенко исполнится 33 года. Он не привык просить подарки. Единственное, о чём он мечтает в преддверии Нового года, — обновить стены в комнате съемной квартиры. Парень хочет договориться с хозяйкой, чтобы переклеить обои в счет квартплаты. Есть у Виктора и отдаленная заветная мечта. Он надеется, что когда-нибудь у него будет свой собственный угол, где он будет чувствовать себя полноправным хозяином.
— Мечтаю, что перестану бегать по съемным квартирам. Вот сейчас снимаю, так, получается, дарю эти деньги хозяйке! Может быть, у меня получится накопить, тогда куплю частный дом поближе к центру. Мне люди говорили, что участки там недорогие, — делится планами красноярец.
Виктор уже пробовал откладывать деньги на покупку своего жилья, но и тут столкнулся с обманом. Он положил 20 тысяч на депозитный счет и ждал начисления процентов. Но соседка по прежней съемной квартире попросила Виктора срочно занять именно эту сумму и уверяла, что больше ей обратиться не к кому. Отзывчивый парень закрыл счет и отдал ей все 20 тысяч. Спустя год знакомая так и не вернула долг.
Когда-нибудь 32-летний парень планирует создать семью. Но к этому событию он хочет подойти по-мужски ответственно.
— Прежде чем заводить свою семью, нужно самому на ноги встать нормально. Чтобы было куда привести девушку. Не пойду же я к ее родителям жить? Надо, чтобы был свой угол и свои удобства. А если у нее будет даже двое или трое ребятишек, это для меня не имеет значения. Отец — тот, кто воспитывает, а не тот, кто заделал, — мудро рассуждает бывший бездомный.
С попрошайничеством Виктор тоже надеется завязать. Он осторожно прикидывает, что будет просить милостыню последнюю зиму. А потом попробует найти подходящую для своей второй группы инвалидности работу. Мир не без добрых людей, уверен Виктор. Возможно, кто-то согласится устроить его на подходящую должность и будет снисходительно относиться к его особенностям здоровья.
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