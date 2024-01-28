«Я не верила»: люди купили дом семье 12-летнего мальчика, который спас братьев и сестру из пожара

Настоящее новогоднее чудо произошло в многодетной семье Екатерины Кузьминой и Александра Дёмина из Кургана. У них под Новый год полностью сгорел дом, а детей из огня успел вывести старший сын 12-летний Марк. После выхода этой истории на 45.RU московский блогер Евгений Супер, автор программы «Время-вперёд!» объявил сбор в пользу погорельцев. Более 1500 человек со всех уголков страны перевели деньги на покупку нового дома.
— Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше такое горе. И дай бог всем здоровья. Если бы не вы, я не знаю, что с нами бы было. Огромное всем спасибо, кто нам помог! — обратилась Екатерина.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сразу после пожара сообщали, что представят Марка к ведомственной награде за спасение братьев и сестры. По последним данным, документы уже отправили.
Подробности истории со счастливым концом смотрите в коротком видео чуть выше.