freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 89.52
eur 97.09
Срочно22-летний сотрудник администрации умер в Бердске
Все новости
Все новости

«Я не верила»: люди купили дом семье 12-летнего мальчика, который спас братьев и сестру из пожара

1500 неравнодушных жителей страны скинулись, чтобы помочь погорельцам

984
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Семья получит дом, который хотела купить до пожара

Видео: Юлия Король / 45.RU

Настоящее новогоднее чудо произошло в многодетной семье Екатерины Кузьминой и Александра Дёмина из Кургана. У них под Новый год полностью сгорел дом, а детей из огня успел вывести старший сын 12-летний Марк. После выхода этой истории на 45.RU московский блогер Евгений Супер, автор программы «Время-вперёд!» объявил сбор в пользу погорельцев. Более 1500 человек со всех уголков страны перевели деньги на покупку нового дома.

— Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше такое горе. И дай бог всем здоровья. Если бы не вы, я не знаю, что с нами бы было. Огромное всем спасибо, кто нам помог! — обратилась Екатерина.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области сразу после пожара сообщали, что представят Марка к ведомственной награде за спасение братьев и сестры. По последним данным, документы уже отправили.

Подробности истории со счастливым концом смотрите в коротком видео чуть выше.

СемьяПогорельцыДомБлогерПомогли
  • ЛАЙК10
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter