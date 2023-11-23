Бастрыкин посмотрел скандальное ток-шоу и впечатлился семьей наркоманов из Новосибирска

У Владислава есть своя квартира, но она в плохом состоянии. Поэтому пара сейчас живет с матерью Анжелики Лилией. Ее тоже лишили родительских прав, когда дочь была еще маленькой. Это произошло из-за злоупотребления алкоголем.



Первого забрали в 1,5 года

Лилию спросили о том, как она узнала о том, что ее дочь принимает наркотики.

— Я узнала года 3,5 назад. Я зашла к ним, а она каких-то таблеток наглоталась. Они жили с Владом у него в квартире. Вызвали скорую, ее увезли. Три раза я ее в больницу отправляла, потом она сбегала. Потом ее положили в психушку. Она там пролежала. Она была уже на 7 месяце беременности, — ответила женщина.

