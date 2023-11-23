Бастрыкин посмотрел скандальное ток-шоу и впечатлился семьей наркоманов из Новосибирска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку о нарушении прав несовершеннолетнего из Новосибирска. Накануне, 22 ноября, на Первом канале показали выпуск программы «Мужское / Женское» о родителях новорожденного ребенка, которые злоупотребляют наркотиками.
Отец употребляет 10 лет
В программу обратилась сибирячка Екатерина Савицкая, которая знакома с парой. Она считает, что их младший ребенок находится в опасности. Двое других сейчас живут отдельно.
— У нас в городе Новосибирске есть семья, которая употребляет наркотики, алкоголь, ребенок у них новорожденный маленький, 3 месяца. Это третий ребенок. Только самый маленький живет с ними, — рассказала Екатерина в выпуске «Мужского / Женского».
Матери ребенка, Анжелике, 21 год, отцу Владиславу — 28 лет. Он употребляет наркотики около 10 лет, она — примерно 5 лет. На Первом канале рассказали, что семья несколько раз попадала на видео во время поиска «закладок» в Новосибирске. Первый ребенок пары родился 3 года назад, второму сейчас 1,5 года. От среднего Анжелика отказалась в роддоме.
У Владислава есть своя квартира, но она в плохом состоянии. Поэтому пара сейчас живет с матерью Анжелики Лилией. Ее тоже лишили родительских прав, когда дочь была еще маленькой. Это произошло из-за злоупотребления алкоголем.
Первого забрали в 1,5 года
Лилию спросили о том, как она узнала о том, что ее дочь принимает наркотики.
— Я узнала года 3,5 назад. Я зашла к ним, а она каких-то таблеток наглоталась. Они жили с Владом у него в квартире. Вызвали скорую, ее увезли. Три раза я ее в больницу отправляла, потом она сбегала. Потом ее положили в психушку. Она там пролежала. Она была уже на 7 месяце беременности, — ответила женщина.
Тогда Анжелика была беременна первым сыном, которого изъяли из семьи. У девушки спросили, когда у нее его забрали.
— Когда ему было полтора года, — ответила Анжелика.
Что говорят в опеке
Программа «Мужское / Женское» обратилась за разъяснениями по ситуации с семьей. Комментарий дала Светлана Щербакова, начальник отдела опеки и попечительства администрации Кировского района Новосибирска:
— Нам известна данная семья, как семья, которая состояла у нас на особом контроле. Ненадлежащее исполнение в отношении первого ребенка. Ребенок длительный период времени находился без законных представителей. Родители не отвечали на звонки. Он был временно перемещен в центр. Мама в праве обратиться и забрать ребенка в семью. Она этих попыток не предприняла, не навещала ребенка, судьбой и здоровьем не интересовалась. Органы опеки вышли с иском в суд на лишение родительских прав. Решения на сегодня нет.
Специалист рассказала, что второй ребенок сейчас находится в замещающей семье. С мамой работают социальные службы.
На второго написали отказ
Анжелика объяснила, что думала, что лишена родительских прав на старшего сына Марка.
— Первого ребенка мы хотели. Когда я была беременная, я не употребляла. Я была в детском доме, я не употребляла. Со вторым да, с третьим последние месяцы употребляла.
По словам Анжелики, ее вынудили отказаться от второго ребенка.
— Мы его видели один раз, не нянчились. За него душа не скорбит. Мне позвонила опека, сказала, возьмите все документы, придите. Мы пришли, сказали, пишите отказ либо на одного, либо мы лишим вас и прав на Марка. И мы написали отказ.
На программе пара рассказала о своей наркозависимости. Ведущая Юлия Барановская спросила у Влада, сколько денег уходит в день на наркотики.
— Да нормально, тысячи 3–4, — ответил Владислав.
К органам опеки обратились с вопросом о том, известно ли специалистам о том, что в семье употребляют наркотики.
— Таких подтверждающих документов не зафиксировано в отношении данного ребенка. Когда шел процесс, и идет в отношении первого ребенка, они заявляли, что употребляют что-то в виде курительных смесей. Семья находится на особом контроле, их еженедельно посещает врач, — ответила Светлана Щербакова.
По словам специалиста, распознать наркотическую зависимость сложнее, чем алкогольную:
— Очень сложно понять наркотические вещества. Легко увидеть алкогольную зависимость. Если они не будут помнить, как их зовут, какое сегодня число, есть ли у них ребенок, какое у него имя — тогда уже предпринимаются другие меры. Сегодня таких обстоятельств не установлено. Если там действительно ухудшение обстановки в семье, значит, экстренно сегодня специалист будет выезжать. Если будут созданы условия, опасные для ребенка со стороны родителей — бросить его с этажа, об пол его ударить — тогда будут меры другие.
В конце программы Владислав и Анжелика сказали, что готовы пройти реабилитацию. Ведущий программы Александр Гордон заявил, что им помогут.
Реакция СК
После того, как выпуск вышел в эфир 22 ноября, Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку
— В эфире одной из программ федерального телевидения вышел сюжет о бездействии органов опеки и попечительства в связи с проживанием малолетнего ребенка в семье, употребляющей наркотические средства и алкоголь. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СК.
О результатах доложат Александру Бастрыкину.
В октябре на телеканале НТВ вышел выпуск программы «За гранью» о семье из Мошковского района. В нем рассказали о местной жительнице, которая нападает на своего сожителя на глазах у детей. Женщину хотят лишить родительских прав.