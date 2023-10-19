Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке новосибирской семьи — там происходила поножовщина

Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту неисполнении родительских обязанностей. Следователи заинтересовались действиями женщины из Новосибирской области.
— В эфире федерального канала сообщалось, что жительница Новосибирской области совершает противоправные действия, в том числе и в присутствии своих двоих детей, за которые не несет установленную законом ответственность, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Сюжет программы «За гранью» вышел на телеканале НТВ накануне, 18 октября. В нем рассказали о жительнице Мошковского района, которая нападает на своего сожителя на глазах у детей. Женщину хотят лишить родительских прав. Сама сибирячка говорит, что порезала сожителя ножом в целях самообороны.
Также в программе сообщили, что женщина не выполняет свои обязанности по воспитанию детей. Следственный комитет Новосибирской области начал проверку по статье за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по региону Евгению Долгалеву доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах.
На этой неделе Александр Бастрыкин потребовал доклад о конфликте в бердской школе, во время которого несколько пятиклассников поставили на колени мальчика из параллельного класса, а затем требовали от него извинений.