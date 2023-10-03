«Главным бракоборцем стало правительство». Почему в России увеличилось число разводов

Уже несколько лет в России растет количество разводов, но 2023 год побил все рекорды: только за первые шесть месяцев этого года было расторгнуто уже
Журналисты MSK1.RU узнали у экспертов, из-за чего это происходит. Рассказываем, почему жители России стали чаще разводиться.
Почему люди разводятся
В среднем пары до расторжения брака успевают пожить 9–10 лет вместе. Чем дольше отношения, тем меньше риск развода, объяснил демограф Алексей Ракша. По его мнению, подобная негативная тенденция возникла еще в 70-х годах прошлого столетия, и с каждым годом ситуация только накаляется.
— У нас в стране принято рано жениться. Хотя чем раньше заключается брак, тем выше шанс, что он распадется. Решение зачастую принимается неосознанно — под влиянием родителей или социума, — рассказал он в разговоре с MSK1.RU. — В тех странах, где такого нет, количество разводов меньше. В Швеции средний возраст заключения браков — 35 лет и старше. Там если люди и решили пожениться, то навсегда.
Этой же точки зрения придерживается психолог Владимир Файнзильберг. Эксперт добавил, что другими причинами частых разводов у молодежи становятся материальные трудности и отсутствие уважения к семейным ценностям.
— Многие дети в России растут в неполных семьях. С малолетства им закладывается мысль о том, что это нормально. Соответственно, в дальнейшем их отношение к браку будет иное, чем у детей, воспитывавшихся двумя родителями, — заявил он. — Кроме того, молодежь находится в растерянности, они не знают, смогут ли обеспечивать себя и свою семью. В Советском Союзе квартирный вопрос решался проще — жилье предоставляло государство, сейчас эту проблему приходится решать самостоятельно. Всё чаще люди объединяются в браки, потому что две зарплаты лучше, чем одна.
Психолог отметил, что после распада СССР многое изменилось, в том числе и общество. Еще 50 лет назад многие женщины получали более низкую зарплату, чем мужчины. Сейчас же женщина может обеспечивать себя и ребенка самостоятельно — терпеть мужа-абьюзера больше незачем.
— Раньше была разная оплата труда у мужчин и у женщин. Многие женщины не работали, не имели средств к существованию и полностью зависели от мужа, — заключил Файнзильберг. — Сегодня такое разделение по гендерному признаку уменьшилось. То есть, чтобы жить благополучно, теперь необязательно быть семьей. Появление большей свободы в отношении прекрасного пола привело к такому количеству разводов.
Также, по мнению эксперта, на статистике сказалось и то, что всё больше россиян предпочитает гражданский брак классическому. Люди не хотят брать на себя никакую ответственность, поэтому живут вместе без штампа в паспорте.
Деньги дороже брака
С 1 января 2023 года в России появилось новое пособие на детей, получившее название единого, или универсального. Оно заменило и включило в себя все предыдущие выплаты. Получать пособие может малоимущая семья со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. Выплата назначается с применением комплексной оценки нуждаемости. Имеют право на нее семьи, ожидающие ребенка, и с детьми до 17 лет.
Демографы хватаются за голову, потому что это нововведение увеличило количество разводов в стране. Женщины стали расторгать брак, чтобы получить эти пособия, — семьи юридически лишаются главного кормильца — мужа. На деле же бывшие супруги могут продолжать сожительствовать, но при этом получать поддержку от государства, рассказал эксперт Алексей Ракша. Особенно заметны последствия новой меры на Северном Кавказе.
— Не так давно ввели единое пособие на детей. Если семья малообеспеченная, то ребенок получает выплаты. На треть детей в России такие пособия платятся, суммы внушительные — по триллиону рублей из бюджета каждый год. На Кавказе детей много, это выходит зачастую больше, чем зарплата родителей, — объяснил Ракша.
Это заявление подтверждает и другой эксперт — председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.
— В Кавказских регионах число распавшихся браков запредельное. Если посмотреть на Чечню, где традиционные ценности очень важны, картина такая же. Главным бракоборцем стало правительство нашей страны, — негодует Крупнов. — Наш институт семьи давно находится в разрухе — сколько людей брачуется, столько и разводится. Россия — одно из самых разрушенных с точки зрения брака государств в мире.
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