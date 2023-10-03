«Главным бракоборцем стало правительство». Почему в России увеличилось число разводов

Журналисты MSK1.RU узнали у экспертов, из-за чего это происходит. Рассказываем, почему жители России стали чаще разводиться.

Почему люди разводятся

В среднем пары до расторжения брака успевают пожить 9–10 лет вместе. Чем дольше отношения, тем меньше риск развода, объяснил демограф Алексей Ракша. По его мнению, подобная негативная тенденция возникла еще в 70-х годах прошлого столетия, и с каждым годом ситуация только накаляется.

— У нас в стране принято рано жениться. Хотя чем раньше заключается брак, тем выше шанс, что он распадется. Решение зачастую принимается неосознанно — под влиянием родителей или социума, — рассказал он в разговоре с MSK1.RU. — В тех странах, где такого нет, количество разводов меньше. В Швеции средний возраст заключения браков — 35 лет и старше. Там если люди и решили пожениться, то навсегда.

