Можно ли было не допустить смерти 6-летнего мальчика в приемной семье? Изнанка бизнеса на детях-сиротах

Профессиональные родители

В России существуют три формы устройства в семью сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опекунство и приемная семья. Усыновитель становится родителем с такими же правами и обязанностями, как у кровных матерей и отцов. Никаких денег от государства он не получает, а ребенок не сможет претендовать на социальные гарантии, положенные сиротам, такие как льготы при поступлении в вуз и право на получение жилья.

Опекунство (а для детей старше 14 лет — попечительство) — форма, при которой опекун получает пособие на ребенка. При этом органы опеки контролируют, как он справляется со своими обязанностями.