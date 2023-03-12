«В роль мяса возвели»: государство просит женщин рожать больше — вот что об этом думают женщины

Буцкая признает: идея пока сырая, много сложностей, нужно обсуждать варианты и детали, но в целом она надеется, что закон будет принят уже в этом созыве. Примерно того же мнения о спорности закона придерживается РПЦ: мысль хорошая, жизнь надо сохранить, но нужно строго контролировать государством. Православная церковь, впрочем, регулярно говорит о том, что двигаться нужно в сторону запрета абортов.



Тема абортов и пренатального усыновления вызвала бурную дискуссию между читателями Городских порталов: в комментариях под материалами пользователи обсудили этичность абортов, назвали причины, по которым женщины сегодня не хотят рожать, предложили свои идеи по улучшению демографии. Мы собрали самые интересные комментарии и популярные идеи: разбираемся, насколько они правдивы и почему не все сработают.

