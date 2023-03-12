«В роль мяса возвели»: государство просит женщин рожать больше — вот что об этом думают женщины

В последнее время в России всё больше говорят о том, что нужно повышать рождаемость — идеи на этот счет предлагает и РПЦ, и Общественная палата, правительству президент тоже поручил подготовить предложения. Есть мысли на этот счет и у депутатов: на днях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала об идее пренатального усыновления, которая сейчас обсуждается законодателями. Речь идет о том, чтобы предлагать женщинам, решившимся на аборт, другой вариант: она вынашивает, рожает, а ребенка забирает приемная семья, которая подписывает договор, когда плод еще находится в утробе. По мнению депутатов, так «государство не теряет ребенка», а женщина сможет не беспокоиться о его дальнейшей судьбе.
Буцкая признает: идея пока сырая, много сложностей, нужно обсуждать варианты и детали, но в целом она надеется, что закон будет принят уже в этом созыве. Примерно того же мнения о спорности закона придерживается РПЦ: мысль хорошая, жизнь надо сохранить, но нужно строго контролировать государством. Православная церковь, впрочем, регулярно говорит о том, что двигаться нужно в сторону запрета абортов.
Тема абортов и пренатального усыновления вызвала бурную дискуссию между читателями Городских порталов: в комментариях под материалами пользователи обсудили этичность абортов, назвали причины, по которым женщины сегодня не хотят рожать, предложили свои идеи по улучшению демографии. Мы собрали самые интересные комментарии и популярные идеи: разбираемся, насколько они правдивы и почему не все сработают.
Сколько детей должна иметь женщина?
Мнение на этот счет есть у всех: и у депутатов, и у Минздрава, и у Общественной палаты, да даже у Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ считает, что для того, чтобы население не снижалось, на каждую женщину должно приходиться 2,1 ребенка. Минздрав говорит, что в каждой семье должно быть двое детей, депутат Госдумы Дмитрий Гусев — что четверо, Общественная палата говорит, что нужно делать ставку на третьего ребенка. У женщин на этот счет свое мнение.
— Женщина должна (?) иметь 2,1 ребенка... Кому я должна? — задается вопросом читательница из Екатеринбурга. — Наверно, это наше решение, сколько детей. Не все могут при такой экономической ситуации позволить себе даже двоих. Да и то, что происходит сейчас, тоже дает повод для размышлений. Рождаемость зависит от уровня благополучия и безопасности в стране…
Другие читательницы обратили внимание на заявление Татьяны Буцкой о том, что каждое прерывание беременности должно быть под контролем государства.
— Что?! Государство к нам не только в карман, но и в трусы залезло!!! — возмущена жительница Тюмени.
Желание государства увеличить число детей в семьях объясняется просто: если не поднять рождаемость сейчас, демографическая яма усугубится, компенсировать ее позже не получится, а это создает «экономические и социальные риски».
По данным Росстата, в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,5. Даже если он не будет снижаться, детей государству всё еще будет недостаточно — малочисленное поколение девяностых много не нарожает. Поэтому Общественная палата и хочет сейчас поддерживать многодетность, пока в фертильном возрасте находятся женщины предыдущего поколения.
А как же сами женщины?
Многие читатели, а точнее преимущественно читательницы обратили внимание, что, предлагая выносить, родить и отдать ребенка, законодатели как-то не учитывают, что этот процесс требует ресурсов: как материальных, так и физических — беременность часто негативно влияет на здоровье женщины.
— Какой смысл вообще вместо быстрого решения тратить почти год жизни, не работая, на что жить беременной, когда необходимо тратиться и на питание, на новую одежду под новые размеры, медицинские обследования бесконечные, роды, в процессе вынашивания и родов убитое здоровье, чтобы затем отдать ребенка. Ну это же бред, — пишет жительница Тюмени.
— В этих рассуждениях абсолютно непонятно, зачем женщина, решившаяся на аборт, будет вынашивать этого ребенка? Для нее в чём плюс? Беременность — это потеря здоровья, проблемы с работой, а она изначально не хочет всего этого, — согласна с ней читательница из Екатеринбурга. — Такой закон — только для очень малого числа женщин, которые аборт не хотят делать, но находятся в очень трудной жизненной ситуации.
Некоторых читательниц возмутил сам подход. Они задаются вопросом: разве никаких других функций и целей не может быть у женщины, только рожать? Ведь и об интересах самой женщины нужно заботиться.
— Что это за отношение к женщине как к родительной машине? — пишет женщина из Челябинска. — Беременность длится 9 месяцев, а это может быть и токсикоз, и набор веса, и еще какие-либо проблемы со здоровьем. Роды — это не в туалет сходить, а это больно, неизвестно, как будут еще проходить!
— Интересно, как же они заставят женщин носить нежеланного ребенка? Суррогатной еще платят за это, хотя я и против такой эксплуатации, — пишет другая читательница. — А тут женщин в роль мяса возвели. Вообще, хуже мусора. Кстати, посмотрите «Рассказ служанки» (сериал-антиутопия о мире, в котором большинство женщин неспособно к деторождению, поэтому способных принудительно используют в качестве суррогатных матерей. — Прим. ред.).
Но согласны с защитницами женщин не все. Вот что отвечает другой читатель из Челябинска.
— Женщина в обществе нужна только для того, чтобы детей рожать. Если нет, то зачем она? Общество ее растит, заботится о ее здоровье, в том числе и ее специфических органов, дает массу поблажек — для чего?
Не хочешь детей — зачем беременела?
В обсуждении абортов наиболее популярными были два аргумента. Во-первых, аборт — это убийство, во-вторых, если не планируешь рожать, надо избегать беременности, а не аборты делать.
— Женщины, расскажите, как у вас случаются нежеланные дети? Ветром надуло, шла, поскользнулась и упала на мужика или непорочное зачатие? — саркастично интересуются в Новосибирске.
— Достаточно просто предохраняться. И не надо будет делать абортов, отдавать детей и страдать. Нет залета — нет проблем, — считает читатель из Челябинска.
Как бы ни хотелось решить проблему абортов легко и непринужденно, не получается. Ни один метод контрацепции не дает стопроцентной гарантии. В анонимном интервью женщины рассказывали, как решились на аборт и почему он вообще понадобился.
— Срок поджимал — 10 недель. Контрацепция — спираль, месячные шли, и я не сразу узнала о своем положении, — рассказала одна из женщин, которая не планировала детей и приняла решение об аборте, потому что не могла содержать ребенка.
Читательница из Новосибирска предлагает радикальное решение по вопросу предохранения от беременности.
— А почему бы не ввести обязанность стерилизации мужчин? Этот процесс у них обратим. Захотела пара ребенка, раз — вернули себя в исходное положение. А то что они ни при чем-то всё время? — спрашивает она.
Кто будет содержать ребенка?
Многие читатели обратили внимание, что государство хочет, чтобы граждан рождалось больше, но совсем о них не заботится.
— Когда у людей будет достойный уровень жизни, медицина, образование, работа, счастливая жизнь, а главное — уверенность в завтрашнем дне, тогда они будут размножаться и без ваших дурацких законов. Элементарно, Ватсон! — заключает читатель из Тюмени.
— Эти депутаты не хотят начать с понимания причины? Почему родители не могут позволить себе 2 и 3 ребенка? Придумали очередную дурь: женщина, вынашивай, трать ресурсы организма и потом отдай, — согласен еще один анонимный пользователь 72.RU. — Может, вы все-таки поднимете людям зарплаты до нормального уровня и вопрос саморазрешится?
— Если бы создали условия, чтобы мамочка могла этого ребенка не только выносить, но и на ноги поднять, такой чепухи и выдумывать бы не пришлось, — согласна читательница из Челябинска. — А у нас что ни пособие, то миллион ограничений, под которые обязательно попадешь за эти три копейки. Про декретные выплаты вообще молчу: они за гранью здравого смысла. Извините, но тут всю систему нужно менять в корне, а не дженгу городить.
Систему пособий в России в последние годы меняют регулярно. Сначала появилось пособие на самых маленьких, до трех лет, потом — для беременных женщин и для одиноких родителей, с 2023 года все детские выплаты объединили в универсальное пособие. Однако условий для его получения действительно много, и часто у родителей возникают вопросы о том, почему именно они не могут получить выплату.
Депутат Татьяна Буцкая ранее объясняла, что такая практика обусловлена тем, что пособия и выплаты — это поддержка, но не более того.
— Само слово «поддержка» — это когда ты падаешь, тебе руку подают, но это не значит, что тебя взяли на руки и понесли по жизни, — говорит Татьяна Буцкая. — Это на некоторое время, и к ней нельзя относиться как к чему-то постоянному. Знаете, как говорят: «Вы платите на ребенка 15 тысяч в месяц — ну разве на эти деньги можно прожить?» Ну конечно нельзя. Это поддержка на сложную жизненную ситуацию, из которой дальше человек должен выходить сам.
Социологи тоже согласны, что более эффективными в долгосрочной перспективе могут быть не пособия, а решение системных проблем. Например, доступность и разнообразие детских садов и яслей, которые позволяют совмещать работу и родительство и не дают упасть доходам семьи, когда мама не может выйти на работу, потому что не с кем оставить ребенка.
Впрочем, есть и те, кто не понимает таких тревог о будущем.
— Почему же тогда мигранты рожают по несколько детей? Они что, более уверены? Или у всех уверенность разная? Одной достаточно обычной квартиры, каких-то стабильных денежных поступлений и хорошего мужа, а другой для стабильности подавай элитный коттедж, авто с водителем, фитнесы-солярии, домработницу, поездки за границу 2–3 раза в год, — пишет анонимный пользователь из Новосибирска. — А ответ прост. Махровый эгоизм и желание жить только для себя. И ладно бы это, живи как стрекоза в басне, только зачем детей убивать?
А где отцы?
В Екатеринбурге читательницы обратили внимание, что в зачатии ребенка участвует не только женщина, а значит и государству нужно подумать и о том, как мотивировать мужчин.
— Я бы родила второго, но мужчины не хотят детей. Они для себя живут до старости, каждый сам по себе, — пишет читательница.
— Они никак не хотят понять, что усилия по повышению рождаемости надо направлять не на женщин, а на мужчин. Большинству женщин нафиг не нужно быть матерью-одиночкой или женой с детьми при проблемном муже, — согласна с ней другая пользовательница E1.RU.