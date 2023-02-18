Как я узнала, что папа изменял маме. И как это изменило меня. Три откровенные истории

Измена в браке — это всегда тяжелый удар не только для супругов, но и для детей. Что чувствует маленький ребенок, когда видит постоянные скандалы взрослых? А что происходит в его душе, когда он узнаёт причину разногласий? Три девушки вспомнили день, когда узнали, что папа изменил маме, и поделились, что они испытали в этот момент. И какие отношения с отцами у них сейчас.
Елизавета, Валерия и Екатерина — героини материала наших омских коллег из NGS55.RU.
Елизавета
Всё детство маленькая Лиза думала о семье и браке как о чем-то чистом и святом. Кроме того, у нее был перед глазами пример — бабушка и дедушка. Лиза и сейчас с улыбкой говорит, что они даже если ссорятся, то делают это по-доброму. Ребенком она безумно любила свою большую и дружную семью. С нетерпением ждала семейных праздников, чтобы собраться всем вместе за столом.
— Мне было 13 лет, когда я узнала, что папа изменяет маме. Выяснилось это во время очередного конфликта. На самом деле было очень много предпосылок. Но я не верила, что это вообще может случиться. И я очень инфантильно подходила к этому вопросу, думая, что, когда люди вступают в брак, у них отпадает всякое желание сделать что-то подобное. Особенно когда у них есть ребенок, — рассказывает Елизавета.
Но папа удивил семью, ведь оказалось, что у него есть не только любовница, но и ребенок на стороне. Лиза узнала об этом случайно, в разгар ссоры родителей. Тогда девочка испугалась потерять кого-то из родителей. Она поняла, что ей неизбежно придется выбирать, с кем остаться.
— После этой ситуации я перестала близко контактировать со своими родственниками и начала задумываться о важности брака. Зачем он вообще нужен, если он не несет за собой никаких обязательств перед партнером. Это просто подпись, которая, по сути, ничего тебе не дает. Раньше я относилась к этому как к святому. Но измена отца обесценила всё, — сокрушается наша собеседница.
Девушка так и не поговорила с отцом. Она просто не знает, как вести сложный разговор. Обида на папу никуда не уходит. Ситуацию усугубляет то, что девушка не видит его раскаяния.
Валерия
Валерия уже и не помнит, как выглядит ее отец. Для нее это размытый фантом, к которому она иногда обращается в своей голове. Родители разошлись, когда Валерия была еще маленькой, и лет до 14 ее мама говорила, что они с отцом просто не сошлись характерами. Тот хоть и не появлялся в жизни девочки, но ежемесячно платил алименты.
— Деньги облегчали жизнь нашей семьи, но отца заменить так и не смогли. Особенно это чувствовалось, когда школьный разговор заходил про отцов, как круто проводить с ними время. В такие моменты я пыталась за короткое время выдумать какую-нибудь историю, лишь бы никто не узнал, что папы нет. Несмотря на всё это, он всегда был для меня самым лучшим в мире, — говорит девушка.
Это продолжалось до момента, пока она не узнала, что причиной развода стала измена отца. По ее словам, в этот день образ «моего героя» начал рушиться. А когда она всё-таки приняла горькую правду, появился страх.
— Если даже папа изменил, что ожидать от других? Если он променял меня и нашу семью на другую женщину, значит, бросить может кто угодно. Сейчас мне трудно выстраивать взаимоотношения с противоположным полом из-за страха быть брошенной. Если дело и доходит до отношений, то навязчивые мысли всё портят. Из-за них я не могу доверять партнеру. Я уверена, что у него на примете уже есть кто-то получше или он найдет. Это только дело времени. А я останусь одна, потому что я недостаточно хороша, — признаётся девушка в своих страхах.
Валерия уверена, что истории любви до гроба могут быть только в кино. И даже если она слышит, что и в жизни есть такая пара, то не может поверить в ее безгрешность, а предполагает, что у супругов есть секреты друг от друга.
Несмотря на пережитую травму, девушке очень хочется поговорить со своим отцом, но, к сожалению, у нее нет никаких данных, чтобы найти его. Однако даже сейчас Валерия желает ему счастья и здоровья и благодарит за свое появление.
Екатерина
Екатерина узнала про измену отца уже в осознанном возрасте. На тот момент ей было 18 лет, и с тех пор прошло два года. Но пережить это событие у Екатерины не вышло.
— До совершеннолетия в моей жизни был «папа», «папуля», «папочка» — добрейший души человек, неспособный на предательство, любящий меня и маму. Казалось, он пойдет на всё ради своей семьи. Ключевое в этом — «казалось». Проблемы начались за несколько лет до продажи розовых очков в комиссионку. Папе из-за работы, бизнеса, пришлось пожить некоторое время в другом месте. Дома его всегда ждали, вот только посещать этот дом он стал всё реже и реже, — рассказывает девушка.
В итоге конфликты между родителями участились, а дочери стало казаться, что они разучились говорить спокойно. За полгода до разрыва мама Екатерины начала подозревать, что у мужа есть другая женщина. Дочка всячески отказывалась в это верить и придумывала для мамы тысячи аргументов, чтобы в очередной раз оправдать его выключенный телефон или невозможность приехать домой.
— Однако правде суждено было всплыть. Отец признался сам. А мамино растерянное: «Он мне изменяет» — я не забуду никогда. Мир разделился на до и после, оказалось, что даже мой папа не брезгует облить грязью всю семью. Мы увиделись с ним в тот же вечер, но я не узнала в нем своего «папулю», передо мной стоял незнакомый человек. Его холодный, равнодушный, мерзкий и растерянный от маминых возмущений взгляд убил во мне всякое уважение, — сокрушается Екатерина.
После развода отец не стал налаживать отношения с дочерью. По ее словам, он отказался помогать финансово и каким-либо образом участвовать в ее жизни. Екатерина, в свою очередь, обратилась к психологу и даже отправила папе письмо, на которое он не ответил. Тяжесть от ситуации снять удалось, а вот мировоззрение изменилось сильно.
— В моем мире каждый мужчина способен на измену. Вопрос только в том, сможет ли женщина распознать интерес к другой раньше, чем случится непоправимое. В моем мире выйти замуж по любви — не значит иметь безлимит счастливых лет в браке. В моем мире под запретом союз с женатыми и несвободными мужчинами, — резюмирует Екатерина.
Комментарий психолога
Мы обратились к практикующему психологу Наталье Целевич, чтобы выяснить, чем чреваты откровения мам о похождениях второго родителя. Наша собеседница отмечает, что ребенку о таких вещах знать нельзя.
— Когда во взрослом возрасте мы понимаем, что это действительная обида, что она ухудшает нашу жизнь, имеет негативное влияние, а убеждения отравляют и мешают построению здоровых взаимоотношений, то нужно проработать этот момент, эту глубокую обиду. Конечно, желательно прибегнуть к помощи специалиста, потому что сделать это самостоятельно не так просто. Обиду нужно отгоревать, отжить. Выплеснуть то, что долгие годы мы в себе носили.
Не нужно строить иллюзий, что мы должны легко простить, полюбить и принять. Это не мелодрама, где мы кидаемся на шею и обнимаем папу. К сожалению, в жизни так не происходит. Но когда мы понимаем, что обида переполняет и отравляет, то значит, у нас уже есть ресурс на то, чтобы простить и проработать, насколько это возможно.
Нужно отделить себя маленькую, получившую эту обиду, от себя — взрослого человека. Сейчас мы понимаем, что папа нас не предавал. Что на самом деле ситуация здесь глубокая и в причинах измены можно долго копаться, но не нужно. Девушке необходимо отделить измену отца от предательства ее как ребенка. Попробовать посмотреть на отца с позиции взрослого человека, а не той девочки, которую обидели.
Что касается историй девушек и их неверия мужчинам во взрослом возрасте, то это вполне закономерно. Если мы при ребенке плохо отзываемся о втором супруге и всем существом показываем, что мир рухнул, то ребенок будет винить в этом вторую половину. Мол, мама страдает, значит папа сделал плохо и значит все мужчины плохие. Ребенок делает такой вывод автоматически и закрывается. Да, у девочки сформируется жизненная позиция, что мужчина — предатель, мужчина причиняет зло. Даже из солидарности с мамой дочка может подсознательно выбрать вариант страдать. Это обернется для девушки не очень хорошо. Если она видит такой негативный исход брака, то, конечно, она будет зацикливаться на мысли, что мужчины — изменники, что им верить нельзя. У многих из нас есть деструктивный шаблон, что все мужчины изменяют. Если он присутствует, то необходимо с ним работать. Потому что обобщение не имеет отношения к действительности. Ситуаций много, люди и семьи уникальны. От таких стереотипов нужно избавляться.
Что можно сделать самостоятельно? Написать письмо. Вылить всё, что вы не смогли или не можете сказать папе. В любой форме, как захочется. Выписать все свои чувства и эмоции. Это рабочая техника, чтобы немного облегчить эмоциональное напряжение. Но, конечно, лучше обратиться к специалисту, — говорит Наталья Целевич.