Как я узнала, что папа изменял маме. И как это изменило меня. Три откровенные истории

Елизавета, Валерия и Екатерина — героини материала наших омских коллег из NGS55.RU. 20-летние девушки хоть и прикрываются шутками и иронией, но между строк читается, что обида на отца с годами никуда не исчезает, а только накапливается. Важный нюанс: ни у одной из девушек диалог с отцом так и не состоялся.

Елизавета

Всё детство маленькая Лиза думала о семье и браке как о чем-то чистом и святом. Кроме того, у нее был перед глазами пример — бабушка и дедушка. Лиза и сейчас с улыбкой говорит, что они даже если ссорятся, то делают это по-доброму. Ребенком она безумно любила свою большую и дружную семью. С нетерпением ждала семейных праздников, чтобы собраться всем вместе за столом.

