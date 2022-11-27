Самыми молодыми мамами в Новосибирской области стали 13-летние школьницы

Новосибирскстат обнародовал статистику по материнству за 2021 год. Так, по данным статистики, самыми молодыми мамами в Новосибирской области стали две 13-летние школьницы.



— В 2021 году в Новосибирской области появилось на свет более 14 тысяч мальчиков и примерно на тысячу меньше девочек. Большинство младенцев родилось у женщин возрастом от 25 до 34 лет. Матерями в том числе стали две 13-летние девочки и женщина 52 лет, — пояснили в службе государственной статистики.

