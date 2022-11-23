Пять детей родилось у новосибирских отцов-школьников за год

Новосибирскстат обнародовал статистику по отцовству за 2021 год. В частности, эксперты подсчитали, сколько детей родилось у юных и пожилых отцов.
— У самых юных отцов, в возрасте 16 лет и моложе, родилось 5 малышей, — сообщает пресс-служба Новосибирскстата.
Не редкость и рождение детей у мужчин более зрелого возраста. Для 279 новорожденных в 2021 году отцами стали мужчины в возрасте 50 лет и более. Для 18 детей из названного числа отцами стали мужчины в возрасте 60 лет и старше.
Всего в 2021 году в брак вступили 19,2 тысячи мужчин. Почти половина из них были в возрасте
— Как результат, 49% малышей рождено у пап этого возраста, — добавили в Новосибирскстате.
При этом несовершеннолетних девушек, которые стали мамами, в 2021 году было 239. Для 223 матерей в возрасте от 13 до 17 лет этот ребенок стал первым, для 14 девушек в возрасте от 15 до 17 — вторым, для двух