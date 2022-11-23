Пять детей родилось у новосибирских отцов-школьников за год

Новосибирскстат обнародовал статистику по отцовству за 2021 год. В частности, эксперты подсчитали, сколько детей родилось у юных и пожилых отцов.

— У самых юных отцов, в возрасте 16 лет и моложе, родилось 5 малышей, — сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

Не редкость и рождение детей у мужчин более зрелого возраста. Для 279 новорожденных в 2021 году отцами стали мужчины в возрасте 50 лет и более. Для 18 детей из названного числа отцами стали мужчины в возрасте 60 лет и старше.