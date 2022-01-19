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Самой младшей — 13 лет: в НСО пересчитали девушек, которые стали мамами до совершеннолетия в 2021 году

В управлении ЗАГС также рассказали, в каких районах таких случаев было больше

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Две несовершеннолетних матери родили третьего ребенка в 17 лет

Две несовершеннолетних матери родили третьего ребенка в 17 лет

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В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области подсчитали количество жительниц региона до 18 лет, которые родили ребенка. Всего в области зарегистрировали 239 таких девушек.

Для 223 матерей в возрасте от 13 до 17 лет этот ребенок стал первым, для 14 девушек в возрасте от 15 до 17 — вторым, для двух 17-летних — третьим. Больше всего несовершеннолетних девушек стали мамами в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска, а также в Искитимском, Татарском, Черепановском районах Новосибирской области.

Кроме того, две женщины родили детей в 50 и 52 года. Всего за год в регионе родились 28 507 детей, из них 14 751 мальчиков и 13 756 девочек.

В прошлом году девушка из Криводановки Алёна стала новой героиней шоу «Беременна в 16». Она рассказала о сложных отношениях с отцом ребенка, который поднимал на нее руку.

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