«Вы уже меня не вытащите». Мобилизовали отца четверых детей. Родные боятся, что могут не успеть добиться отсрочки

Свидетельства о рождении детей, обращения в ведомства и их ответы есть в распоряжении редакции.



«Вы уже меня не вытащите, не тратьте свое время»

Вадим и Денис с Ринатом не живут — они от первого его брака, Тимур и Тая — от второго. Тем не менее материальную поддержку от отца получают все дети: Ринат платит алименты. К заявлению, которое Лилия Сагитова отправила 23 сентября на «Госуслуги», она приложила свидетельство о рождении детей и документы о том, что на иждивении у брата находятся четверо несовершеннолетних.