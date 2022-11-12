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Спецоперация на Украине

«Вы уже меня не вытащите». Мобилизовали отца четверых детей. Родные боятся, что могут не успеть добиться отсрочки

Сейчас на полигоне он готовится к отправке в зону спецоперации

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У мужчины четверо несовершеннолетних детей. Самой младшей — всего два годика. Все дети зарегистрированы на Рината

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21 сентября 35-летний Ринат уехал с работы из-за повышенного давления. Дома его ждала повестка с требованием явиться к 10 утра в Ишимский военкомат. Тайком от родных он собрался и отправился к месту назначения. По словам сестры, Ринат был уверен, что сотрудники проверят документы и отпустят домой. У Рината четверо детей: 10-летний Вадим, 13-летний Денис, 4-летний Тимур и 2-летняя Тая. Однако на следующий день многодетного отца увезли в Тюмень на учения перед отправкой на спецоперацию.

С тех пор прошло уже три недели. Сразу после того, как Рината увезли на полигон, его сестра Лилия Сагитова обратилась в военкомат, прокуратуру, отправляла заявление на «Госуслуги». Однако результатов это не дало — 14 ноября, по словам Лилии, брата собираются отправить в зону СВО.

Свидетельства о рождении детей, обращения в ведомства и их ответы есть в распоряжении редакции.

«Вы уже меня не вытащите, не тратьте свое время»

Вадим и Денис с Ринатом не живут — они от первого его брака, Тимур и Тая — от второго. Тем не менее материальную поддержку от отца получают все дети: Ринат платит алименты. К заявлению, которое Лилия Сагитова отправила 23 сентября на «Госуслуги», она приложила свидетельство о рождении детей и документы о том, что на иждивении у брата находятся четверо несовершеннолетних.

— Брата отправили в Тюменскую область, в санаторий «Дружба. Ямал». У него четверо детей, все они зарегистрированы на него. Он платит алименты — все документы я предоставляла в ведомства, в том числе решение суда, — рассказывает Лилия Сагитова, сестра мобилизованного.

Срочную службу Ринат прошел 15 лет назад — на фото он справа. Слева — фото его четверых детей

Срочную службу Ринат прошел 15 лет назад — на фото он справа. Слева — фото его четверых детей

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По словам Лилии, жена Рината писала в ишимский военкомат, там сказали, что заявление рассматривают. В итоге Лилия сама приехала в Тюмень из Уфы, где она живет, чтобы обратиться в военную прокуратуру. Она боится, что могут не успеть добиться отсрочки для мужчины и брата отправят на СВО.

— Мне посоветовали приехать в Тюмень и отправить обращение в военную прокуратуру. Я так и сделала. В части брат уже писал рапорт об отказе от мобилизации. Командир был готов его отпустить. Но проблема в том, что брата должны отозвать из военкомата города Ишима. Военкомат Ишима этого не делает. Я звонила им, но со мной там даже не разговаривают. Туда обращалась его жена, и там ей сказали, что обращение рассмотрят в течение тридцати дней. Из всех ведомств мне ответил только тюменский комиссариат. Они направили мое обращение в Ишим, — рассказывает сестра мобилизованного.

Сейчас Ринат проходит учения на тюменском полигоне. По словам Лилии, ему уже поменяли ВУС и готовят к отправке. В это время жена с детьми ждет мужа домой — в семье он был единственным кормильцем.

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— Брат видит, что всё это бесполезно. И жена его, и я пишем везде. Он уже сам настроен ехать, говорит нам: «Вы уже меня не вытащите, не тратьте свое время». Брат работал помощником бурильщика. Жена не работает, помогаем ей всей семьей, — добавляет Лилия Сагитова.

Что говорят официально?

На запрос Лилии Сагитовой ответил только военный комиссар Тюменской области. Алексей Куличков перенаправил обращение в мобилизационную комиссию Ишима.

— Вы сможете самостоятельно прибыть в военный комиссариат Ишима, Ишимского и Абатского районов Тюменской области, предоставить подтверждающие документы о составе семьи. В них должно быть указано, что на иждивении гражданина находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет, свидетельства о рождении детей, — сообщили в военном комиссариате Тюменской области.

Мы связались с военным комиссаром Ишима. Игорь Рязанов сказал, что может дать комментарий только на личном приеме, и положил трубку.

Мы следим за развитием событий.

Мобилизованных в Тюменской области мужчин с тремя детьми начали возвращать домой еще 26 октября. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев. Он отметил, что солдат могут отправить к семье как с полигона, так и из воинской части в южных регионах страны.

Ранее жена мобилизованного многодетного отца рассказывала, как ей удалось вернуть мужа домой.

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