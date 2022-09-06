«У меня всё есть, что нужно для счастья». Школьница с киберногами за 8 миллионов стала чемпионкой

С екатеринбургской школьницей Олей Долгошеевой мы встретились в первый раз, когда ей было 13 лет. Вот ее история, которую мы рассказывали.
О том, что их дочка не такая, как все, родители узнали только при ее рождении. Странно, но ни одно УЗИ, сделанное при беременности, не показало, что ножки у Оли прерываются в коленном суставе.
Врачи роддома тогда особо не церемонились и предложили написать отказную. Мол, никаких перспектив и полноценной жизни у ребенка не будет. Лишь инвалидная коляска, жизнь в четырех стенах и вечная обуза для родителей, которые будут навечно привязаны к беспомощной дочери. Никакой отказной родители писать не стали. Даже капли сомнений не было по этому поводу.
Они сделали всё для того, чтобы детство у Оли было счастливым и полноценным. Она путешествовала, потом увлеклась спортом — плаванием. Ни на какой инвалидной коляске она не сидит. В два года она встала на свои первые протезы, начала учиться ходить на них.
Когда девочке из Екатеринбурга было 13 лет, благотворительный фонд «Жизнь в движении» (один из учредителей — актер Евгений Миронов) подарил ей электронные суперпротезы за 8 миллионов рублей. Это настоящие киберноги, надежные и прочные, в них можно закачать разные программы — например, ходьба по лестнице, бег на тренажере. Настройки подключаются через телефон.
И вот спустя полтора года мы вернулись к нашей героине. Сейчас Оле 15 лет. За это время у нее в жизни произошло два важных события: Оля стала мастером спорта и серебряным призером чемпионата России.
— Это было счастье: получить звание мастера спорта на всероссийских соревнованиях, — говорит нам девочка. — Приехали спортсмены со всей России, все очень сильные. Были моменты, когда, казалось, что всё, я проигрываю, соперники по дорожке ушли вперед. Но тут главное — собраться, не сдаваться, продолжать бороться. И у меня получилось, в какой-то момент соперники устали, я обогнала, вышла вперед.
Чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата проходил в Уфе. 15-летняя школьница стала бронзовым призером, проплыв брассом дистанцию 100 метров. Оля соревновалась с лучшими взрослыми спортсменами-паралимпийцами России и мира. Среди участников были многократные чемпионы Паралимпийских игр. После этой победы Ольгу Долгошееву включили в Паралимпийскую сборную Свердловской области.
Сейчас Олин стиль — брасс. У спортсменов-паралимпийцев есть свои классификации. Их делят не по возрасту, а по категориям. Они формируются в зависимости от того, насколько особенности их здоровья влияют на возможности в конкретном виде спорта. Это необходимо, чтобы создать равные соревновательные условия. Чем выше категория, тем серьезнее требования, ближе к обычным спортивным нормативам. В некоторых стилях плавания Оле дали достаточно высокий класс, и требованиям в этом классе надо соответствовать.
За полтора года Оля побывала на соревнованиях в разных городах страны. Недавно вернулась с летних спортивных сборов из Башкирии.
На все соревнования и сборы она выезжает с группой и тренером Натальей Завьяловой, без сопровождения родителей. Олина школа «Эверест» для детей с особенностями здоровья находится на улице Цвиллинга, это примерно в районе Автовокзала. До школы она добирается сама от своего дома на Уралмаше, на тренировки до бассейна в Университетском в хорошую погоду доходит пешком, а в плохую доезжает на общественном транспорте.
Прогнозы тех врачей из роддома, что родители будут вечными опекунами, не сбылись.
Новые протезы она хорошо освоила, привыкла к ним. Кроме электронных, у нее есть еще одни — они попроще, но говорит, что тоже очень хорошие.
— Протезы я меняю. Обычные протезы полегче, в них, с одной стороны, удобнее, — объясняет Оля. — Но походка в них все-таки отличается. Электронные хорошо сгибаются, в них я хожу как обычный человек.
Оля сейчас начала учиться в девятом классе. Мы рассказывали, что весь класс у Оли спортивный, у всех тренировки, спортивные цели, результаты. Ее подруга-одноклассница недавно выполнила норматив кандидата в мастера спорта по легкой атлетике.
Кроме тренировок Оля в этом году будет углубленно изучать химию, физику, биологию.
— Эти предметы мне будут нужны для будущей профессии, — говорит Оля. — Хочу быть врачом. До конца еще не определилась, но, скорее всего, ветеринаром. Мама хочет, чтобы я выбрала что-то связанное с современными медицинскими технологиями, с протезированием. Но я очень люблю животных, хочу работать с ними. Еще есть время подумать, выбрать.
Еще Оля говорит нам, что за полтора года появилось много новых друзей — паралимпийцев из других городов, с которыми она познакомилась на соревнованиях и сборах. У всех разные особенности здоровья: есть глухонемые ребята, есть с проблемами опорно-двигательного аппарата. Есть новые друзья — обычные подростки, ее сверстники.
— У подруг бывают разные ситуации, какие-то проблемы, ссоры, неприятности. Они обращаются ко мне за поддержкой, потому что я всегда готова помочь. Идем гулять, разговариваем, обсуждаем ситуацию, ищем выход. Вообще, если оглянуться назад, я не могу вспомнить ничего плохого за эти полтора года. Никакого негатива. Если меня попросят продолжить фразу «мне надоело …», я не смогу ее продолжить. Мне ничего не надоело. С одной стороны, у меня всё есть, что нужно для счастья: семья, друзья. С другой стороны, еще не всё сбылось. Есть мечта выиграть Паралимпиаду. Есть желания. Например, отдаленные, большие: съездить в Париж, это город моей мечты, там очень красиво. Есть более приближенные: поехать в Тюмень, в гости к нашим родственникам. Там тоже будет хорошо и интересно.
А прошлым летом Свердловская киностудия сняла небольшой фильм про Олю — всего на четыре минуты, но очень трогательный.
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