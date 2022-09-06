«У меня всё есть, что нужно для счастья». Школьница с киберногами за 8 миллионов стала чемпионкой

С екатеринбургской школьницей Олей Долгошеевой мы встретились в первый раз, когда ей было 13 лет. Вот ее история, которую мы рассказывали.



О том, что их дочка не такая, как все, родители узнали только при ее рождении. Странно, но ни одно УЗИ, сделанное при беременности, не показало, что ножки у Оли прерываются в коленном суставе.

